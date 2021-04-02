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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 46 человек, выздоровел - 571, выявили 1 164 новых случаев, - Кличко

От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 46 человек, выздоровел - 571, выявили 1 164 новых случаев, - Кличко

Оболонский, Дарницкий и Днепровский районы столицы лидируют по количество выявленных случаев COVID-19.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 1164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 164 605).

Среди заболевших 719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет, 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет

Кроме того, за сутки зафиксировали 46 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3 495 умерших).

Также 189 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 546 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 571 человек поборол коронавирус (всего 106 788 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском (180), Дарницком (160) и Днепровском (150).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25577) Кличко Виталий (4646) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Статистика. А кроме Кличко некому оглашать число? Это типа так он год уже с пандемией борется?!
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02.04.2021 12:26 Ответить
Год ПОЛНОГО бездействия Виталика и его воровитой шоблы .
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02.04.2021 12:27 Ответить
слава богу, що Україна повністю забезпечена вакциною від корона вірусу.
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02.04.2021 12:32 Ответить
Віталя, дороги хоч підлатайте, бо швидкі скоро по ямах до лікарень хрін доїдуть...і це не стьоб. європейська столиця....🥴
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02.04.2021 12:39 Ответить
Молодец Кличко, делает всё, что в его силах.
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03.04.2021 02:23 Ответить
 
 