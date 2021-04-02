От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 46 человек, выздоровел - 571, выявили 1 164 новых случаев, - Кличко

Оболонский, Дарницкий и Днепровский районы столицы лидируют по количество выявленных случаев COVID-19.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 1164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 164 605).

Среди заболевших 719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет, 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 34 девочки от 1 месяца до 17 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет

Кроме того, за сутки зафиксировали 46 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3 495 умерших).

Также 189 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 546 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 571 человек поборол коронавирус (всего 106 788 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском (180), Дарницком (160) и Днепровском (150).

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