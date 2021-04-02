В Киеве продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю вирус подхватили 26,5 тыс. человек, из них 7,5 тыс. - дети

В столице не уменьшается количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве не уменьшается количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 26 500 больных. Более 19 тыс. взрослых и почти 7,5 тыс. детей. 41 % больных детей - школьного возраста ", - сообщил Кличко.

В медучреждения столицы госпитализировали 2033 больных, в том числе - более 90 детей.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: следите за своим здоровьем. И при первых же признаках болезни обращайтесь к врачам ", - отметил Кличко.

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