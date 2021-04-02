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Новости
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Трое пенсионеров получили ожоги в результате выжигания сухой травы на Житомирщине, - Нацполиция

Трое пенсионеров получили ожоги в результате выжигания сухой травы на Житомирщине, - Нацполиция

1 апреля в результате выжигания сухой травы ожоги различной степени тяжести получили трое жителей Житомирщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национально полиции области.

Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение из Брусиловской больницы о том, что к ним доаставили двух жителей с. Карабчина с ожогами. Предварительно, 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке, ему стало плохо и мужчина потерял сознание. 78-летняя жена пенсионера пыталась потушить пламя, которое уже перебросилось на мужа. В результате оба получили термические ожоги различной степени (у мужчины медики диагностировали поражение около 70-90% тела, у женщины - 40%).

В этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего жителя поселка. Мужчина также сжигал траву на собственном приусадебном участке. Огонь начал распространяться и на соседние участки, и он пытался самостоятельно потушить пожар. В результате получил ожоги различной степени.

Полиция выясняет все обстоятельства событий и напоминает, что действующим законодательством запрещено самовольное выжигание растительности или ее остатков. В соответствии со ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрены значительные штрафные санкции.

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Автор: 

поджог (1077) пожар (5960) Нацполиция (16496) Житомирская область (1396)


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а штрафи ці зебіли отримали?
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02.04.2021 12:38 Ответить
да уж, седина не признак мудрости...
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02.04.2021 12:40 Ответить
моментальна карма
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02.04.2021 12:41 Ответить
Такі люди ліниві стали, шо капець. Мій дід би то скосив за півгодини і було б добриво з тієї трави для землі.
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02.04.2021 12:45 Ответить
Идиоты не понимают какой вред природе наносят, сколько животных гибнет в огне.
А на вопрос, зачем? - "А шо, мой батя палил, палю и я"
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02.04.2021 12:45 Ответить
Мозги у них выгорели намного раньше.
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02.04.2021 15:15 Ответить
лучше бы они, ссуки, сгорели...
гдядишь и другим бы урок был...
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02.04.2021 15:34 Ответить
Прожив большую часть жизни не нажили ума...
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02.04.2021 15:50 Ответить
 
 