Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский

Впереди нас ждет "Вертолетное дело-2", когда кураторов схем будут красиво задерживать и под телекамеры свозить в СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.

"Черная пятница для контрабанды. Информация о том, что сегодня на СНБО будет рассматриваться кейс контрабандных и налоговых группировок подтверждается. Впереди нас ждет "Вертолетное дело-2", когда кураторов схем будут красиво задерживать и под телекамеры свозить в СИЗО. Арестовывать обещают, как контрабандистов и конвертаторов, так таможенников и налоговиков. Вопрос того, кто будет входить в список очень интересен, но куда более интересен вопрос, кого в список не включат. Мы же все знаем, что в СБУ, в ГБР и даже в ОП есть свои конкретные интересы в налоговой и на таможне, поэтому риск того, что это не борьба, а передел рынка очень высокий", - заявил Плинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Напоминаем, в мае 2017 года Департамент защиты экономики Национальной полиции и военная прокуратура провели по всей Украине спецоперацию по задержанию верхушки бывшего Министерства доходов и сборов. В ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов, были задержаны 26 человек. Арестованных фискалов из 15 областей Украины вертолетами доставили в киевский аэропорт Жуляны. Оттуда подозреваемых сначала доставили в здание Генеральной прокуратуры, где следователи вручили им уведомления о подозрении в совершении преступления. Затем задержанных перевезли в Печерский суд столицы для избрания меры пресечения.