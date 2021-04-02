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Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский

Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский

Впереди нас ждет "Вертолетное дело-2", когда кураторов схем будут красиво задерживать и под телекамеры свозить в СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.

"Черная пятница для контрабанды. Информация о том, что сегодня на СНБО будет рассматриваться кейс контрабандных и налоговых группировок подтверждается. Впереди нас ждет "Вертолетное дело-2", когда кураторов схем будут красиво задерживать и под телекамеры свозить в СИЗО. Арестовывать обещают, как контрабандистов и конвертаторов, так таможенников и налоговиков. Вопрос того, кто будет входить в список очень интересен, но куда более интересен вопрос, кого в список не включат. Мы же все знаем, что в СБУ, в ГБР и даже в ОП есть свои конкретные интересы в налоговой и на таможне, поэтому риск того, что это не борьба, а передел рынка очень высокий", - заявил Плинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский 01

Напоминаем, в мае 2017 года Департамент защиты экономики Национальной полиции и военная прокуратура провели по всей Украине спецоперацию по задержанию верхушки бывшего Министерства доходов и сборов. В ходе обысков в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов, были задержаны 26 человек. Арестованных фискалов из 15 областей Украины вертолетами доставили в киевский аэропорт Жуляны. Оттуда подозреваемых сначала доставили в здание Генеральной прокуратуры, где следователи вручили им уведомления о подозрении в совершении преступления. Затем задержанных перевезли в Печерский суд столицы для избрания меры пресечения.

Автор: 

контрабанда (2409) налоговая (931) СНБО (4435) таможня (1959) Государственная таможенная служба (164) Плинский Евгений (38)


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Топ комментарии
+2
Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский - Цензор.НЕТ 7176
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02.04.2021 12:42
+1
наверное будет рассматривать место снбо на этом празднике жизни...
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02.04.2021 12:48
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а это и есть передел ...
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02.04.2021 12:41 Ответить
Сегодня СНБО будет рассматривать кейс контрабандных и налоговых группировок: есть риск, что это не борьба, а передел рынка, - Плинский - Цензор.НЕТ 7176
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02.04.2021 12:42 Ответить
мусора, судьи, прокуроры,сбу, гбр все продажные. все решается за деньги...
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02.04.2021 12:44 Ответить
наверное будет рассматривать место снбо на этом празднике жизни...
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02.04.2021 12:48 Ответить
дон Педро прибздел за такой передел
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02.04.2021 12:49 Ответить
Евгений Плинский - топовый «рейдер» украинского медиарынка и по совместительству коллега Александра Дубинского по «плюсам». Плинский неоднократно был уличен в вымогательствах у бизнесменов денег за якобы компрометирующие репортажи в своей телепрограмме «Секретные материалы» и на личном Фейсбуке.
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02.04.2021 12:52 Ответить
про сигареты у него зачётно, когда венгры фуру вскрыли, а там никто не думал прятать. Контрабас арабский! Как попало в Украину, как выпустили. Плинскому респект!
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02.04.2021 13:41 Ответить
Зеленский за два года полностью разрушил остатки госуправления в Украине - политолог 2 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%83.html#comments Комментарии: 2

Банковая готова обречь украинцев на смерти от ковида и тотальную нищету, только бы сохранить комфортный «ручной» Кабинет министров, необходимый для дерибана страны и «теплой ванны» для президента…
Государственной центральной власти в стране практически не существует. За два года правления президента Зеленского и его команды удалось полностью разрушить остатки госуправления, продолжив деяния своего «попередника». Простые люди брошены на произвол судьбы. И это особенно четко видно на примере полностью проваленной борьбы с коронавирусом. А ведь на кону стоят тысячи человеческих жизней.
Такие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk огласил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.html Зеленский, ты про@рал борьбу с коронавирусом, имей я@ца признать этот тотальный провал!
Напомню, еще в феврале шмыгали-степановы рассказывали: коронавируса в стране практически нет, поэтому можно даже закрывать ковид-отделения в больницах. И уже за считанные недели после этого в Украине началась самая сильная волна пандемии коронавируса за все время.
За год коронавируса в стране «зеленая» власть не смогла и даже не пыталась наладить протоколы лечения болезни, как это сделано в Европе или в США. Проблемы с коронавирусом были полностью переброшены на плечи местных органов власти, которые при этом потеряли большую часть своих бюджетов из-за карантинов и сложной экономической ситуации в стране.
По сути, государство «помогло» только мизерными доплатами медикам, и то - хитро прописанными так, чтобы как можно меньше врачей их получили из госбюджета.
Выделенный прошлой весной из бюджета многомиллиардный ковид-фонд банально был использован на коррупционные цели.
Ну, а самим представителям власти вообще глубоко плевать, как самоотверженно борются с ковидом в регионах и какие там проблемы. Ведь для нашей власти всегда есть вакцина. Или - гарантированные места для лечения в комфортной «Феофании», со всеми бесплатными медикаментами и необходимым кислородом. В то время как в регионах людей уже размещают в коридорах больниц или вынуждены отправлять лечиться домой из-за отсутствия коек.
Мало того, руководство страны и «зеленые» топ-чиновники банально боятся общаться с медиками. Власть спряталась в своем виртуальном коррупционном мирке. За высокими заборами госдач. Это те, которые детям обещали отдать.
Именно поэтому настолько важными для медиков являются «живые» встречи, которые сейчас проводит по регионам лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. Только она готова вникать в проблемы врачей и, по мере возможностей, помогать их сразу решать.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0.html Проблемы в медицинской отрасли созданы искусственно: при нормальной власти их бы не было - Тимошенко
Последний пример - с Васильковской горбольницей в Киевской области, которая полностью занимается ковид-больными, но лишена большей части финансирования из бюджета, поскольку не является «опорной» в рамках «реформы Супрун». Ну, той «реформы», которую президент обещал первым делом отменить. В итоге только при помощи Тимошенко удалось заставить Минздрав обратить внимание на проблему и внести больницу в Василькове в число «опорных».
Но опять же - таких проблемных и страшных историй десятки, сотни и тысячи по стране. Поскольку государство сознательно самоустранилось от борьбы с ковидом.
Скажем больше: при власти полностью некомпетентные люди. Да и вообще в Украине сейчас нет исполнительной власти. Только декорация для Фейсбука. И насколько иную картину по реальной помощи медикам и всем украинцам во время ковид-пандемии мы увидели, если бы премьер-министром был профессионал уровня Тимошенко.
Однако Банковая готова обречь украинцев на смерти от ковида и тотальную нищету, только бы сохранить комфортный «ручной» Кабинет министров, необходимый для дерибана страны и «теплой ванны» для президента…
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02.04.2021 12:54 Ответить
чтобы победить коррупцию на таможне, надо просто изменить правила ввоза. И будет здоровая конкуренция. а так НДС, акциз сразу процентов 40 на ровном месте? За что. Какой баран захочет это платить, чтобы Витренко получал по 300 лямов
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02.04.2021 13:38 Ответить
Вертолётов на всех может не хватить. Первые уже должны приземляться на Львовской и Дегтяревской, а остальные за бывшими руководителями служб со времён обретения независимости, на такое сроков давности не должно быть
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02.04.2021 19:56 Ответить
 
 