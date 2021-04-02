Ситуация критическая. Медицинская система может не выдержать, - Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения
Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать ограничения, которые городские власти введут с 5 апреля.
К жителям столицы мэр обратился во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Как вы знаете из-за стремительного распространения вируса и увеличения смертности от него Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Это - вынужденный шаг. Мы понимаем насколько он непопулярен. Но ситуация - критическая. И тут не до рассуждений кому-то понравиться и каких рейтингов! Потому что, если в ближайшее время мы не остановим стремительное распространение болезни, медицинская система столицы не выдержит ", - подчеркнул Кличко.
Мэр напомнил, что с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.
Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. Исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры, тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.
"Я уже говорил и еще раз обращаюсь к руководителям учреждений, предприятий, учреждений - отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Сделайте это! Не заставляйте людей ездить на работу, рискуя своим здоровьем! " - отметил Кличко.
Напомним, на время действия ограничений, заведения общественного питания смогут работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
Продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.
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