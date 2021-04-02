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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация критическая. Медицинская система может не выдержать, - Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения

Ситуация критическая. Медицинская система может не выдержать, - Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать ограничения, которые городские власти введут с 5 апреля.

К жителям столицы мэр обратился во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете из-за стремительного распространения вируса и увеличения смертности от него Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Это - вынужденный шаг. Мы понимаем насколько он непопулярен. Но ситуация - критическая. И тут не до рассуждений кому-то понравиться и каких рейтингов! Потому что, если в ближайшее время мы не остановим стремительное распространение болезни, медицинская система столицы не выдержит ", - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. Исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры, тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

"Я уже говорил и еще раз обращаюсь к руководителям учреждений, предприятий, учреждений - отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Сделайте это! Не заставляйте людей ездить на работу, рискуя своим здоровьем! " - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 46 человек, выздоровел - 571, выявили 1 164 новых случаев, - Кличко

Напомним, на время действия ограничений, заведения общественного питания смогут работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.

карантин (16729) Киев (25577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как там без локдауна справляются и проводят сейчас многотысячные концерты.
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02.04.2021 12:53
+3
Отвечаю: никак. Дохнут пачками. Лука такой же "мастер борьбы с коронавирусом", как зеля. Мастер скрывать информацию.
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02.04.2021 13:04
+2
Да ладно, министр аннансировал очередные миллоны доз вакцины, вы шо ему не верите? Ему же еще шубу к курточке покупать )))))
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02.04.2021 12:44
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Да ладно, министр аннансировал очередные миллоны доз вакцины, вы шо ему не верите? Ему же еще шубу к курточке покупать )))))
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02.04.2021 12:44 Ответить
Педалик, ты когда в Киеве приведешь в порядок дороги??!!! Позор иметь такие дороги, будучи мером второй срок!!!
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02.04.2021 12:44 Ответить
Чем ближе выход фильма от bellingcat, тем сильнее карантинные ограничения в городе. Какое же плять совпадение? А может это нихера не совпадение, а преднамеренное действия зебилами?
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02.04.2021 12:47 Ответить
а что там с bellingcat ? его уже ж 3 раза запускали?
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02.04.2021 13:14 Ответить
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как там без локдауна справляются и проводят сейчас многотысячные концерты.
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02.04.2021 12:53 Ответить
Отвечаю: никак. Дохнут пачками. Лука такой же "мастер борьбы с коронавирусом", как зеля. Мастер скрывать информацию.
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02.04.2021 13:04 Ответить
А чего же тогда противники Луки не покажут фото и видео из переполненных больниц и моргов? В век интернета такое нельзя скрыть.
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02.04.2021 15:22 Ответить
Так щеж 5 квітня не настало.
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02.04.2021 13:17 Ответить
скажіть, що місць немає. тоді будуть думть про себе.
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02.04.2021 14:23 Ответить
Лучше сдохнуть от COVID чем от голода
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02.04.2021 14:45 Ответить
 
 