Ситуация критическая. Медицинская система может не выдержать, - Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать ограничения, которые городские власти введут с 5 апреля.

К жителям столицы мэр обратился во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете из-за стремительного распространения вируса и увеличения смертности от него Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения. Это - вынужденный шаг. Мы понимаем насколько он непопулярен. Но ситуация - критическая. И тут не до рассуждений кому-то понравиться и каких рейтингов! Потому что, если в ближайшее время мы не остановим стремительное распространение болезни, медицинская система столицы не выдержит ", - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. Исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры, тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

"Я уже говорил и еще раз обращаюсь к руководителям учреждений, предприятий, учреждений - отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Сделайте это! Не заставляйте людей ездить на работу, рискуя своим здоровьем! " - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 46 человек, выздоровел - 571, выявили 1 164 новых случаев, - Кличко

Напомним, на время действия ограничений, заведения общественного питания смогут работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.