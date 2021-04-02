"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - МИД РФ

Разговоры о том, что Россия стягивает войска к границам Украины с целью спровоцировать конфликт - это "пример очередного фейка".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.

По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".

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Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров.

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