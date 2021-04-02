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"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - МИД РФ

Разговоры о том, что Россия стягивает войска к границам Украины с целью спровоцировать конфликт - это "пример очередного фейка".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.

По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".

Также читайте: Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров.

Также читайте: Послы стран НАТО провели встречу для обсуждения активности военных РФ на границе с Украиной

армия РФ (19365) МИД РФ (1668) россия (95671)


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Топ комментарии
+72
Значить точно зацікавлена
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02.04.2021 12:45
+56
Заявили те, кто уже 7 лет ведёт войну против Украины
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02.04.2021 12:47
+38
Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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02.04.2021 12:49
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7 років не зацікавлена
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02.04.2021 18:26 Ответить
КОЗЛОМОРДЫЕ ЛЖИВЫЕ И ПОДЛЫЕ , ВЕРЫ НЕТ
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02.04.2021 21:43 Ответить
Кацапсько-московитський рашист: ти своїм постом порушуєш не лише закони України, але й закони своєї ресурсної хведерації.
Тож просто йди і здайся владі, і відсиди свій термін за розпалювання національної ненависті та ворожнечі.
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02.04.2021 19:03 Ответить
а ну шось про Аляску і войну ше дворянство припиши
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02.04.2021 19:12 Ответить
Дядя Раша ты идиот или дурак? Скорее всего два в одном!
Это где ты падло кацапское нашёл "наше Отечество"? В Луганске и
Донецке? Думаешь что пораздавал расиянских аусвайсов одураченным
дебилам и всё тип-топ! И ты продажная тварь уже считаешь себя 30-50%
расиянцем? Да тебя фашистский ублюдок на раше говном не считают!
Продажная ты М Р А З О Т А!!!
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02.04.2021 21:09 Ответить
А теперь всем тупорылым, не знающих истории! Аттеншин!
Я переиначил на современный лад цитату из выступления сталина О ВОЙНЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ. Ничего не меняется во взаимоотношении рашки с соседствующими странами. И кому же не понравилось прогностическая оценка развития ситуации?
Цитата, где Финляндия заменена на Украина и т.д.: -
Первый вопрос - о войне с Финляндией.
Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское - это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против Советской власти.
Вот вам оборонное и политическое значение Ленинграда как центра промышленного и как второй столицы нашей страны. Вот почему безопасность Ленинграда - есть безопасность нашей страны. Ясно, что коль скоро переговоры мирные с Финляндией не привели к результатам, надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность нашей страны.
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03.04.2021 11:56 Ответить
Все, що говорять у *****, треба розуміти з точністю до навпаки.
Бо так само було і тоді, коли сам ***** стверджував, що Крим український, а потім окупував його.
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02.04.2021 18:55 Ответить
московія не зацікавлена в конфлікті з Україною, вона зацікавлена в нашому знищенні, як справді імперсько-фашистська країна. Окремі її представники типу сцяловйобих, **********, жирноновських вже відкрито про це говорять.
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02.04.2021 19:07 Ответить
Их там нет , колись ми це чули
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02.04.2021 19:13 Ответить
едь сюда, кацапчик, буду резать тебя, как чичи вас резали, мамке яйца отдельно, баштан отдельно...
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02.04.2021 19:21 Ответить
руденко и твои детишки, вы подписали себе смертный приговор
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02.04.2021 19:23 Ответить
ну да . Заявление ТАСС от 14 июня
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02.04.2021 19:23 Ответить
"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2046
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02.04.2021 20:25 Ответить
З україноненависником Дугіним (той, що стоїть біля *****) тісно співпрацював наш знаний "ультрапатріот" Корчинський разом зі своїм заступником Арестовичем. На першому фото внизу - Корч (у центрі) з Дугіним (третій ліворуч), на другому фото - Корч і Арестович з Дугіним (все - у Москві).
"Отака х*йня, малята!" ©

"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1290

"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7753
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02.04.2021 20:53 Ответить
Когда это было и по какому поводу?
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03.04.2021 09:09 Ответить
2005 рік. Боротьба "вмєстє с братьямі" проти "аранжевай чуми", за "славянскає єдінство" і "протів парабащєнія Украіни і Расіі праклятим Западом". Багато чого вже підтерли, але досі ще можна нагуглити завдяки Wayback Machine.
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03.04.2021 23:31 Ответить
Ого, это уже давно. и скорее всего неправда.
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05.04.2021 14:18 Ответить
Чому ж неправда. Правда як вона є.
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05.04.2021 14:47 Ответить
Хатят лі русскіє вайни
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02.04.2021 20:48 Ответить
А, значит прям через силу с нами на Донбасе воюет, прям заставляет себя...
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02.04.2021 23:43 Ответить
Ну і потім... вєраломна, бєз абьявлєнія вайни...
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02.04.2021 23:57 Ответить
Анекдот(?):
- Молодой человек, постойте. Я за вами пол часа бежала, что бы сказать, что "ВЫ МНЕ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСНЫ"!
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03.04.2021 00:23 Ответить
Уроды...
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03.04.2021 00:46 Ответить
даже в чатах сетевой игры сейчас обсуждение близкой войны
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03.04.2021 00:54 Ответить
война если начнется, то с Дальнего Востока - вангую.
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03.04.2021 00:57 Ответить
кокцапы, в доказательство искренности своего блеянья, только шустренько, тобто, быстрее своего поросячьего визгу, убрались в свои ************-епеня из Донбасса с Крымом.
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03.04.2021 00:55 Ответить
"Значит, хорошие сапоги, надо брать!"
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03.04.2021 07:51 Ответить
Это как услышать в 1939 году от Германии что она не "заинтересована" в конфликте с Польшей, и то же самое в 1941 по отношению к СССР. Или тот же 1939 но уже услышать что СССР "не заинтересован" в конфликте с Финляндией.И в этих примерах и в нынешней ситуации с агрессией " миролюбивой" РФерии все видно не вооруженным глазом, из под " овечьей шкуры" торчат волчьи клыки и серый хвост.
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03.04.2021 09:19 Ответить
кацапскую брехню понимаем с точностью наоборот.
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03.04.2021 10:50 Ответить
не зацікавлена, але веде підлу війну гібридну війнупроти України вже восьмий рік, зацікавлений у такій війні проти України і ширше у війні проти колективного Заходу кримінальний узурпаторський режим в кремлі, режим мега-клептократів та міжнародних злочинців, союз гебні та організованого криміналу, а більшість "добрих" зомбованих рассєян його щиро підтримує.

азіопська обісРашка організувала та підтримує конфлікти по всьому своєму периметру, не дає їм закінчитися, весь час підливаючи пальне, єдине виключення - кордон з Китаєм, якого рашка страшно сциться і чим молодшим партнером, підлеглим зараз стає.
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03.04.2021 11:22 Ответить
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