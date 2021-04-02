"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - МИД РФ
Разговоры о том, что Россия стягивает войска к границам Украины с целью спровоцировать конфликт - это "пример очередного фейка".
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.
По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".
Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров.
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Тож просто йди і здайся владі, і відсиди свій термін за розпалювання національної ненависті та ворожнечі.
Это где ты падло кацапское нашёл "наше Отечество"? В Луганске и
Донецке? Думаешь что пораздавал расиянских аусвайсов одураченным
дебилам и всё тип-топ! И ты продажная тварь уже считаешь себя 30-50%
расиянцем? Да тебя фашистский ублюдок на раше говном не считают!
Продажная ты М Р А З О Т А!!!
Я переиначил на современный лад цитату из выступления сталина О ВОЙНЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ. Ничего не меняется во взаимоотношении рашки с соседствующими странами. И кому же не понравилось прогностическая оценка развития ситуации?
Цитата, где Финляндия заменена на Украина и т.д.: -
Первый вопрос - о войне с Финляндией.
Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское - это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против Советской власти.
Вот вам оборонное и политическое значение Ленинграда как центра промышленного и как второй столицы нашей страны. Вот почему безопасность Ленинграда - есть безопасность нашей страны. Ясно, что коль скоро переговоры мирные с Финляндией не привели к результатам, надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность нашей страны.
Бо так само було і тоді, коли сам ***** стверджував, що Крим український, а потім окупував його.
"Отака х*йня, малята!" ©
- Молодой человек, постойте. Я за вами пол часа бежала, что бы сказать, что "ВЫ МНЕ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСНЫ"!
азіопська обісРашка організувала та підтримує конфлікти по всьому своєму периметру, не дає їм закінчитися, весь час підливаючи пальне, єдине виключення - кордон з Китаєм, якого рашка страшно сциться і чим молодшим партнером, підлеглим зараз стає.
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