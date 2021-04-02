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Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно"

Разумков о переезде Рады из Киева в регионы:

Спикер парламента Дмитрий Разумков, комментируя инициативу президента о переезде Верховной Рады и Киева в регионы, заявил, что у парламента есть свое здание, в котором он работал, работает и будет работать.

Об этом Разумков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам спикера Рады "это не сенсация", поскольку Зеленский такую позицию занимал еще во время избирательной кампании.

"Это логистика и люди. Потому что какой-то объем кадров вы сможете найти в том или ином регионе, а кого-то придется туда перевозить. А это, сами понимаете, - проживание и перемещение. Я не думаю, что это возможно. Министерства еще могут переехать - а у парламента есть свое здание, в котором он работал, работает и будет работать", - подчеркнул Разумков.

В то же время, Разумков отметил, что с ним не консультировались по данному вопросу.

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"Логистически я примерно представляю себе, сколько всего придется учесть. Это и обслуживающий персонал, и техническое обеспечение, и вопросы безопасности, та же закрытая связь. Мы же понимаем, что весь Печерск, по большому счету, пронизан спецкоммуникациями и связью. "Сотка", "двухсотка", СК и многое другое. С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это – небезопасно", - добавил Разумков.

Глава парламента отметил, что если такая идея есть, нужно посмотреть, сколько это будет стоить, и насколько будет оправдано.

"Понятно, что сегодня мы ограничены в ресурсах и возможностях. Может, лучше отправить эти деньги на поддержку медицины?" - подытожил он.

Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы.

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Автор: 

ВР (29258) переезды (24) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+18
а главныйкакбыкомандующий знает что мы в состоянии войны???
ему уже успели доложить?
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02.04.2021 12:59
+15
Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно" - Цензор.НЕТ 6904
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02.04.2021 13:14
+8
Є гарна локація.
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 6320
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02.04.2021 13:07
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Правила форума Совет форумчан
а главныйкакбыкомандующий знает что мы в состоянии войны???
ему уже успели доложить?
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02.04.2021 12:59 Ответить
не известно,но Разумков точно что-то знает
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02.04.2021 13:05 Ответить
могли и доложить... но его умственные способности не факт, что готовы это принять и понять.
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02.04.2021 13:23 Ответить
закрытая связь? канал с расеей ермака?
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02.04.2021 13:01 Ответить
да так хоть украинцы возможно избавятся от вас...
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02.04.2021 13:01 Ответить
ссытесь когда страшно ????
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02.04.2021 13:02 Ответить
А я - не поти. Правда, не зовсім Верховна Рада, як орган, а зелені і зажопні депутати, і не в регіони, а за парєбрік.
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02.04.2021 13:03 Ответить
" Может, лучше отправить эти деньги на поддержку медицины?Источник: https://censor.net/ru/n3257237
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02.04.2021 13:03 Ответить
ну, хоть кто-то взрослый есть
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02.04.2021 13:12 Ответить
Зассал?
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02.04.2021 13:05 Ответить
Бздить коли сере.
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02.04.2021 13:21 Ответить
Можете переїхати і без печерська,там де є занедбана в/ч,зі столовою,БК,комунікаціями,казарми переробляються в те чудове житло яке ви надаєте захисникам.
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02.04.2021 13:05 Ответить
Є гарна локація.
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 6320
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02.04.2021 13:07 Ответить
Нєбєзапасна обирати клоуна-сцикуна во врєия вайни, придурки!
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02.04.2021 13:09 Ответить
Поточна пліснява влада - дійсність та перспективи...
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 9124
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02.04.2021 13:10 Ответить
Ну надо же! Как коснулось их комфорта, так и про войну вспомнили....
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02.04.2021 13:12 Ответить
Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно" - Цензор.НЕТ 6904
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02.04.2021 13:14 Ответить
от якби здоровий глузд Зелупню в голову переїхав,але навряд чи
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02.04.2021 13:18 Ответить
В Києві є бункер для зелені, а в регіонах такого нема.
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02.04.2021 13:19 Ответить
А можно всю отару зелёных баранов поместить в этот бункер и залить бетоном?
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02.04.2021 15:01 Ответить
Зелёная банда нацелилась на демонтаж столицы государства.
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02.04.2021 13:20 Ответить
взагалі-то в переїзді під час війни є логіка, бо розсереджуються міністерства і люди і одним бомбардируванням їх не знищать усіх разом, як можуть зараз, коли вони знаходяться в одному районі
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02.04.2021 13:24 Ответить
Друже, не кажи про це ніком, нехай всіх і в одному районі.
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02.04.2021 15:03 Ответить
небезопасно? кому? і так вже готові "сваливать". Простого за такі слова вже посадили-б. А тут...
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02.04.2021 13:26 Ответить
переїзджайте в Чоп
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02.04.2021 13:48 Ответить
Логика переезда есть - минздрав в закопченный Кривой Рог или Мариуполь, минобразования безальтернативно в Трускавец, минтранс в Жмеринку, минспорта в Буковель, ну а Верховную Раду в какой нибудь Крыжополь и т.д. Выгнать министерства и ведомства из богатого Киева в депрессивные регионы несомненная выгода. Как пример: ФРГ - после войны сделали столицей заштатный Бонн и как рванули, США - Вашингтон, Австралия - Канберра, Канада - Оттава живут и процветают.
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02.04.2021 13:48 Ответить
Столица не должна находиться на границе с врагом, самое место переехать например в Кривой Рог. Почти центр страны, до границы далеко.
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02.04.2021 13:58 Ответить
Як воно недолуге боїться за своє нікчемне життя. Воно думає, що в Києві спасеться.
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02.04.2021 14:16 Ответить
Я помітила, чим нікчем ніше людина, тим більше вона труситься за своє життя.
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02.04.2021 15:05 Ответить
Я думаю надо их а Авдеевку переселять. Может войну услышат, а может и увидят?
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02.04.2021 14:24 Ответить
А по моему перенос ВР в Гнутово а ОП в Новотошкивское - ОЧЕНЬ увеличит патриотизм, КПД и качество работы этих организаций!
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02.04.2021 14:55 Ответить
да поделитесь кто-то с этим придурком с банковой - разумом.....
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02.04.2021 15:52 Ответить
Клоун боїться протестів як чорт ладану. Вава для тебе найнебезпечнішим місцем буде сибірська тайга.
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02.04.2021 16:23 Ответить
 
 