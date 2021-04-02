Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно"

Спикер парламента Дмитрий Разумков, комментируя инициативу президента о переезде Верховной Рады и Киева в регионы, заявил, что у парламента есть свое здание, в котором он работал, работает и будет работать.

Об этом Разумков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам спикера Рады "это не сенсация", поскольку Зеленский такую позицию занимал еще во время избирательной кампании.

"Это логистика и люди. Потому что какой-то объем кадров вы сможете найти в том или ином регионе, а кого-то придется туда перевозить. А это, сами понимаете, - проживание и перемещение. Я не думаю, что это возможно. Министерства еще могут переехать - а у парламента есть свое здание, в котором он работал, работает и будет работать", - подчеркнул Разумков.

В то же время, Разумков отметил, что с ним не консультировались по данному вопросу.

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"Логистически я примерно представляю себе, сколько всего придется учесть. Это и обслуживающий персонал, и техническое обеспечение, и вопросы безопасности, та же закрытая связь. Мы же понимаем, что весь Печерск, по большому счету, пронизан спецкоммуникациями и связью. "Сотка", "двухсотка", СК и многое другое. С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это – небезопасно", - добавил Разумков.

Глава парламента отметил, что если такая идея есть, нужно посмотреть, сколько это будет стоить, и насколько будет оправдано.

"Понятно, что сегодня мы ограничены в ресурсах и возможностях. Может, лучше отправить эти деньги на поддержку медицины?" - подытожил он.

Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы.

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