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Новости Коронавирус и карантин
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"С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19.

По его словам, при сохранении текущей динамики распространения коронавируса, коек в коммунальных медицинских учреждениях Киева скоро не хватит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С такой динамикой расползания болезни и количеством госпитализаций, коек в стационарах уже очень скоро нам будет не хватать. Поэтому я еще раз обращаюсь к правительству, Министерству здравоохранения проконтролировать ситуацию с тем, чтобы ведомственные медучреждения все-таки принимали больных коронавирусом киевлян", - заявил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

Он напомнил, что три больницы "Укрзализныци" в Киеве предоставили 360 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"А еще более 10 000 коек - в других ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Сегодня вес каждой кровати - это человеческая жизнь!", - подчеркнул мэр.

Также читайте: Ведомственные больницы МОЗ и Нацакадемии меднаук отказываются принимать больных коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предотвратить коллапс медсистемы, - Кличко

больница (1440) карантин (16729) Кличко Виталий (4646) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6535
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02.04.2021 13:05
+2
НУ ЭТО, КАК ЗИМА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИХОДИТ НЕ ЖДАННО! все к этому шло, а теперь только спохватились.. пипец...
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02.04.2021 13:20
+1
Шо Виталя закончились бравурные утренние доклады по ТВ.. Теперь пора шевелиться, а он все ищет на кого бы свалить ситуацию в городе. ( быть столичным мэром, главой партии " чуть ли не своего имени) это не просто красоваться на стеклянных мостах, изображать ( неудачно) умное лицо, читать заученные фразы с идиотской мимикой ( это вопрос к его наставникам), даже не петь и ездить на велосипеде. Как говорится " пришла беда, открывай ворота", хотя по прежнему остается вариант родного Гамбурга ( правда без мэрства), но с него будут лепить образ "нового президента" .. а что у нас был секретарь по идеологии, крассный директор, пчеловод - бухгалтер, уголовник рецидивист, олигарх кондитер, клоун, осталось еще боксера попробовать. Но страна этого эксперимента уж точно не переживет.
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02.04.2021 13:12
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"С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6535
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02.04.2021 13:05 Ответить
В феофанию будут простых смертных принимать? Или только для зеленых велосипедистов?
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02.04.2021 13:10 Ответить
В Феофанию ковидных вроде в принципе не берут, чинуши и нувориши в Александровской лечатся от Ковида.
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02.04.2021 13:26 Ответить
Шо Виталя закончились бравурные утренние доклады по ТВ.. Теперь пора шевелиться, а он все ищет на кого бы свалить ситуацию в городе. ( быть столичным мэром, главой партии " чуть ли не своего имени) это не просто красоваться на стеклянных мостах, изображать ( неудачно) умное лицо, читать заученные фразы с идиотской мимикой ( это вопрос к его наставникам), даже не петь и ездить на велосипеде. Как говорится " пришла беда, открывай ворота", хотя по прежнему остается вариант родного Гамбурга ( правда без мэрства), но с него будут лепить образ "нового президента" .. а что у нас был секретарь по идеологии, крассный директор, пчеловод - бухгалтер, уголовник рецидивист, олигарх кондитер, клоун, осталось еще боксера попробовать. Но страна этого эксперимента уж точно не переживет.
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02.04.2021 13:12 Ответить
У Кличка в столиці справи набагато кращі ніж у Клоуна по країні.
Так що ваш коментар трохи дивний.
І до чого перекладати відповідальність на мера за стан медицини в країні, що керується клоунами з молчаливого одобрямса ЗЕбілів?
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02.04.2021 14:14 Ответить
Зеля візьме під особистий контроль і всьо порішає.
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02.04.2021 13:14 Ответить
він вже нарішав недоумок....
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02.04.2021 13:15 Ответить
в резиденции .януковича в межигорье можно ложить людей, а не бабло за экскурсии косить неучтенно...
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02.04.2021 13:17 Ответить
Огромная смертность в Украине от СOVID-19 - это итог провальных действий власти. Зато Зеленый дал властям указ установить в областных городах флагштоки за 28 млн грн…Это очень срочно и важно…И если мы готовы простить власти этот провал, то никаких дополнительных ограничительных мер в Украине можно уже и не вводить…(с)
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02.04.2021 13:18 Ответить
НУ ЭТО, КАК ЗИМА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИХОДИТ НЕ ЖДАННО! все к этому шло, а теперь только спохватились.. пипец...
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02.04.2021 13:20 Ответить
 
 