Против иностранцев, до которых украинское правосудие не может "дотянуться", нужно вводить санкции, а граждане Украины должны отвечать перед законом, - Разумков

Любые решение СНБО должны отвечать закону и быть последовательными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Глава парламента отметил, что в случае пропуска заседания СНБО, пакет с информацией, оглашенной на заседании, потом не присылают.

"Все это остается в стенах того зала, где прошло совещание. Да и большую часть рассматриваемых вопросов мы видим в последний момент перед совещанием. Так, например, было на последнем, на данный момент, совещании СНБО. По-другому оно, к сожалению, не работает", - объяснил Разумков.

В то же время, по словам сипкера Рады, важно не то, как будут выглядеть решения СНБО, а важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными.

" Все очень просто: не знаешь, как поступать – поступай по закону. Берем закон, смотрим – и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны", - добавил он.

Читайте также: Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР

"Я считаю, что если мы говорим о гражданах другого государства, до которых украинское правосудие, извините за сленг, физически не может дотянуться – однозначно это должны быть санкции. Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны – то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", - подчеркнул Разумков.

Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Позже Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.

Читайте: Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков