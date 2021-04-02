РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11462 посетителя онлайн
Новости
1 227 13

Против иностранцев, до которых украинское правосудие не может "дотянуться", нужно вводить санкции, а граждане Украины должны отвечать перед законом, - Разумков

Против иностранцев, до которых украинское правосудие не может

Любые решение СНБО должны отвечать закону и быть последовательными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Глава парламента отметил, что в случае пропуска заседания СНБО, пакет с информацией, оглашенной на заседании, потом не присылают.

"Все это остается в стенах того зала, где прошло совещание. Да и большую часть рассматриваемых вопросов мы видим в последний момент перед совещанием. Так, например, было на последнем, на данный момент, совещании СНБО. По-другому оно, к сожалению, не работает", - объяснил Разумков.

В то же время, по словам сипкера Рады, важно не то, как будут выглядеть решения СНБО, а важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными.

" Все очень просто: не знаешь, как поступать – поступай по закону. Берем закон, смотрим – и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны", - добавил он.

Читайте также: Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР

"Я считаю, что если мы говорим о гражданах другого государства, до которых украинское правосудие, извините за сленг, физически не может дотянуться – однозначно это должны быть санкции. Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны – то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", - подчеркнул Разумков.

Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Позже  Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.

Читайте: Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков

Автор: 

санкции (11315) СНБО (4435) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
По-суті, це підтверджує, що вся тріскотня навколо санкцій мала за мету попіаритись на гучних гаслах боротьби з п'ятою колоною. Хоча всім відомо, що засіла вона в ОП звідки лише відволікає увагу до зради держави
показать весь комментарий
02.04.2021 13:43
+3
Розумний, аж страшно.(С)
показать весь комментарий
02.04.2021 13:30
+3
на 100% свои судьи, прокурор, главмусор, сбушник, парламент "не смогли дотянуться" до мертветчука и ввели "санкции".
показать весь комментарий
02.04.2021 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розумний, аж страшно.(С)
показать весь комментарий
02.04.2021 13:30 Ответить
Та й суперечливий як Голохвастов...
Против иностранцев, до которых украинское правосудие не может "дотянуться", нужно вводить санкции, а граждане Украины должны отвечать перед законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3830
показать весь комментарий
02.04.2021 13:39 Ответить
ка по мне то тут больше бы подходило применить,,СКОЛЬЗКИЙ"(далее по тексту)аж страшно.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:33 Ответить
Харе ліпити з цього рига наступного гаранта для дебілів!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:31 Ответить
Якщо є "настаящие украинские националисти" Мертвечук та Віслючок ,то чому Розумнику не бути "харантом" !!!))))
показать весь комментарий
02.04.2021 13:33 Ответить
Отож...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:11 Ответить
Бла-бла-бла!!! Імітація бурхливо\ діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
02.04.2021 13:31 Ответить
А судьи кто?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:34 Ответить
а закон, он есть ??
показать весь комментарий
02.04.2021 13:34 Ответить
Спочатку пересаджати все правоохоронне бидло
показать весь комментарий
02.04.2021 13:35 Ответить
По-суті, це підтверджує, що вся тріскотня навколо санкцій мала за мету попіаритись на гучних гаслах боротьби з п'ятою колоною. Хоча всім відомо, що засіла вона в ОП звідки лише відволікає увагу до зради держави
показать весь комментарий
02.04.2021 13:43 Ответить
на 100% свои судьи, прокурор, главмусор, сбушник, парламент "не смогли дотянуться" до мертветчука и ввели "санкции".
показать весь комментарий
02.04.2021 14:20 Ответить
грёбаный ты отупевший эйдельман... ты себя недавно показало... гнать тебя надо...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:41 Ответить
 
 