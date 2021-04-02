Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн
Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил - 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: 2016 году - 3,810 млрд долларов, 2017 году - 3,692 млрд долларов, 2018 году - 4,455 млрд долларов, 2019 году - 5,860 млрд долларов.
Напомним, по данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).
Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обуславливался преимущественно операциями частного сектора.
Как сообщалось, в конце июня 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.
НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.
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Там теж вийшло зростання... не вту сторону...
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Коли Нестле при Ющі придбало Торчин і Мівіну (Техноком) і розширило їх виробничі потужності - це теж не кредит.
Коли Шкода на Закарпатті розбудовувала завод Єврокар, а німці інвестували в Електрон львівський, щоб він почав виробляти не телевізори, а трамваї і електробуси, то це теж не кредит...
Відкриття нових підприємств Фуджікура, Делфі, Бадер в 2015-2017 - це все теж прямі інвестиції...
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
гордитесь, зебилоиды
При Ющі, наприклад, щороку іноземні інвестиції сягали 9-11 млрд. баксів!
Наприклад, підприємство Impression, яке зараз виробляє навіть смартфони з планшетами.
Наприклад, завод Електронтранс у Львові, який робить трамваї і електробуси.
Наприклад, нові цехи заводів Торчин і Техноком (Мівіна) - обидві компанії при Ющі викупила Нестле і інвестувала в них.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
Ми тут вже тоді криком кричали...
Збеліи не слухали, а міняли кроватями лярв в своєму публічному домі (в т.зв. кабміні).