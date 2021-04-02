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Новости Борьба с коронавирусом
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У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране: "Мы идем локальными локдаунами, и это помогает"

У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране:

В Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Насчет локдаунов: мы идем местными локдаунами - отдельными территориями, отдельными областями. Этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть красные зоны в некоторых областях, это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает. На примере Франковщины, которая была несколько недель, практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - сказал Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация критическая. Медицинская система может не выдержать, - Кличко призвал жителей столицы соблюдать карантинные ограничения

Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1799) COVID-19 (18608) локдаун (294)


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Топ комментарии
+14
.... помогает устанавливать рекорды по заболеваемости
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02.04.2021 13:31
+8
Ваш локдаун,как волосы на женском лобке.
Прикрывает,но не защищает
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02.04.2021 13:38
+7
А где это, у зеленского?
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02.04.2021 13:32
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.... помогает устанавливать рекорды по заболеваемости
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02.04.2021 13:31 Ответить
щас снимет видосик
и пипл схавает
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02.04.2021 13:54 Ответить
У Зеленского все привиты, причем надежной вакциной, а мы передохнем. Аминь.
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02.04.2021 14:54 Ответить
Самая надежная вакцина- здравый смысл
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02.04.2021 16:16 Ответить
Локальные дауны!
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02.04.2021 16:48 Ответить
А где это, у зеленского?
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02.04.2021 13:32 Ответить
неееее, есть такой персонаж - Узеленский, популярная личность )))))
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02.04.2021 14:42 Ответить
Рівень рефлексії зекоманди...
У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране: "Мы идем локальными локдаунами, и это помогает" - Цензор.НЕТ 5596
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02.04.2021 13:34 Ответить
ша, воно заробляє

https://mobile.twitter.com/qwest__ qwest @qwest__

Знаете,кто самый жирный выгодополучатель от коронакризиса ? Вот этот вот https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
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02.04.2021 14:02 Ответить
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 14:02 Ответить
Ваш локдаун,как волосы на женском лобке.
Прикрывает,но не защищает
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02.04.2021 13:38 Ответить
Тупой олень, лучше бы вакцину нашел!
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02.04.2021 13:42 Ответить
Мировой эпидемиолог.
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02.04.2021 13:45 Ответить
забудьте, поезд ушёл..
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02.04.2021 13:46 Ответить
Нюхнул уже с утра?
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02.04.2021 13:46 Ответить
бабадакаль ещё не ложился
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02.04.2021 14:00 Ответить
О, нарисувавсяhttps://censor.net/ru/news/3256899/zamglavy_op_timoshenko_zadeklariroval_poluchenie_sotspomoschi_ot_gosudarstva_i_pokazal_675_tys_110_tys. І не соромно
Доречі, я от ніяк зрозуміти не можу, до чого сюди Офіс президента, та якийсь заступник начальника того офіса
У нас що Кабміну не має?
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02.04.2021 14:07 Ответить
Кто идёт? Мы идём, дружные ребята.

У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає" - Цензор.НЕТ 3700
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02.04.2021 14:07 Ответить
да...ето не карантин...ЭТО---не карантин...ЭТО КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС.....карантин бывает только у животных.
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02.04.2021 14:37 Ответить
А год назад 32-х абсолютно здоровых украинцев прилетевших из Китая затолкали БТРами и спецназом в Новые Санжары и пооткрывали уголовные дела на местных

Сейчас 20000 больных в сутки и у Зе отмораживаются...А в городах уже больницы переполнены в три раза.

Интересно где разум гуляет у этой команды?
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02.04.2021 14:53 Ответить
долба*бу - не докажешь.....
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02.04.2021 15:54 Ответить
 
 