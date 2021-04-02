У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране: "Мы идем локальными локдаунами, и это помогает"
В Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Насчет локдаунов: мы идем местными локдаунами - отдельными территориями, отдельными областями. Этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть красные зоны в некоторых областях, это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает. На примере Франковщины, которая была несколько недель, практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - сказал Тимошенко.
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и пипл схавает
https://mobile.twitter.com/qwest__ qwest @qwest__
Знаете,кто самый жирный выгодополучатель от коронакризиса ? Вот этот вот https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Прикрывает,но не защищает
Доречі, я от ніяк зрозуміти не можу, до чого сюди Офіс президента, та якийсь заступник начальника того офіса
У нас що Кабміну не має?
Сейчас 20000 больных в сутки и у Зе отмораживаются...А в городах уже больницы переполнены в три раза.
Интересно где разум гуляет у этой команды?