У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране: "Мы идем локальными локдаунами, и это помогает"

В Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Насчет локдаунов: мы идем местными локдаунами - отдельными территориями, отдельными областями. Этот пример помогает не остановиться всей стране в целом. Есть красные зоны в некоторых областях, это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает. На примере Франковщины, которая была несколько недель, практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - сказал Тимошенко.

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