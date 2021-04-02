РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков
Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.
Кроме этого представитель Кремля уверяет, что постановка вопроса о том, что Россия является противником, якобы неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - утверждает он.
Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".
Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.
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https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Кремлёвская обиженка не может ничем реально ответить Байдену на "убийцу". Поэтому ответ даёт косвенный. Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине.
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
Поэтому - работаем!! В Днепре все ОК!!!!!
А от щоб в Україні - ЗА . !! . .
А вот как другие страны перемещают войска в пределах своих территорий, так они сразу пугаться начинают...
Как-то уж больно пугливая стала "мирАвая держава"