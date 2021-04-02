РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков

Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Кроме этого представитель Кремля уверяет, что постановка вопроса о том, что Россия является противником, якобы неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - утверждает он.

Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".

Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.

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