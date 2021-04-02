РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11237 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 145 80

РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков

РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков

Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал он.

Кроме этого представитель Кремля уверяет, что постановка вопроса о том, что Россия является противником, якобы неприемлема и неуместна. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - утверждает он.

Кроме этого он заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей" и в свойственной РФ манере обвинил ВСУ в "множественных провокациях".

Отметим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Автор: 

НАТО (10000) Песков Дмитрий (1893) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Соберите резервистов и раздайте людям оружие!!!1 Мы в Днепре 250 км до фронта!!!! Песков и прочие твари они будут жрать и срать - когда тупая обезбашенная десантура РФ будет зверствовать в городе!!! Нужно оружие и подготовка!!! И уберите с эфира Бойко , Мураева и прочую хрень!!! Давайте уже подготовимся!!!!
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:47
+31
Московія воює з НАТО на тій ділянці, де НАТО немає. Вони не скупчують війська біля Аляски чи країн Балтії... Вони концентрують війська біля України...
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
показать весь комментарий
02.04.2021 13:46
+27
бараны козломордые, а каким боком вы к Украине ???
показать весь комментарий
02.04.2021 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зае@ ца , товарищ песьков и какие ж вы меры примете ?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:35 Ответить
настрополит ******** гундяева попу онуфрию кал отсылать
показать весь комментарий
02.04.2021 13:45 Ответить
А вот если НАТО войдёт в Украину, тогда песков насрет себе в штаны? С особой жестокостью?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:49 Ответить
Нехай почне бомбити Париж, там його дочка живе, ну а потім звісно Вороніж
показать весь комментарий
02.04.2021 15:26 Ответить
Французы ещё за Бонапарта отомстят. Очевидно, Москву придётся сжечь ещё раз...
показать весь комментарий
02.04.2021 19:01 Ответить
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 8030
показать весь комментарий
02.04.2021 13:36 Ответить
бараны козломордые, а каким боком вы к Украине ???
показать весь комментарий
02.04.2021 13:36 Ответить
А вот и эти меры...


РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 9396
показать весь комментарий
02.04.2021 13:36 Ответить
это в неё грибы на накидке, где сраль и углль ?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:43 Ответить
это детское порно бррр
показать весь комментарий
02.04.2021 13:44 Ответить
Дичь без будущего
показать весь комментарий
02.04.2021 15:44 Ответить
от же ж брехлива і цинічна рузьга паскуда...
показать весь комментарий
02.04.2021 13:37 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Кремлёвская обиженка не может ничем реально ответить Байдену на "убийцу". Поэтому ответ даёт косвенный. Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:37 Ответить
россияне решили Попугать , - Но не тут то Было США серьезные наши партнеры и воспринимают не так как Шпана с Питерской подворотни.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:38 Ответить
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 2484
показать весь комментарий
02.04.2021 13:43 Ответить
булавой помашут??
показать весь комментарий
02.04.2021 13:45 Ответить
тапалями
показать весь комментарий
02.04.2021 13:45 Ответить
піськов-брехло, виродок і пдрс. як і все керівництво наросії.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:46 Ответить
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 4585
показать весь комментарий
02.04.2021 13:46 Ответить
Московія воює з НАТО на тій ділянці, де НАТО немає. Вони не скупчують війська біля Аляски чи країн Балтії... Вони концентрують війська біля України...
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
показать весь комментарий
02.04.2021 13:46 Ответить
Соберите резервистов и раздайте людям оружие!!!1 Мы в Днепре 250 км до фронта!!!! Песков и прочие твари они будут жрать и срать - когда тупая обезбашенная десантура РФ будет зверствовать в городе!!! Нужно оружие и подготовка!!! И уберите с эфира Бойко , Мураева и прочую хрень!!! Давайте уже подготовимся!!!!
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:47 Ответить
Абсолютно верно!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:50 Ответить
А що так відразу резервістів??? Знову хтось має в палатках та багнюці сидіти а більшість по барах, ресторанах, в теплих ліжках??? Тому що резервісти навчені??? Нііі!! Якщо так то всіх! В першу чергу прокурори судді інші непотріби мають йти і дотримуватись даної ними присяги. І все рівно здохнути чи ні!
показать весь комментарий
02.04.2021 14:01 Ответить
К сожалению, в Днепре не преобладают проукраинские настроения.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:48 Ответить
Настроение - надо формировать!!! А если забить болт- будет хаос!!!!
Поэтому - работаем!! В Днепре все ОК!!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 15:50 Ответить
Самое печальное что может случиться это война между РФ и НАТО на территории Украины.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:47 Ответить
Между говностаном и НАТО? Батенька, да ваше ***** ссытся и серется от одного только названия блока
показать весь комментарий
02.04.2021 13:52 Ответить
Запросто.. суть в том что самые большие потери понесут именно украинские мирные жители а Карл 12 Шведский, Наполеон, Гитлер и не только они в свое время этот *говностан* здорово недооценили.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:55 Ответить
Сейчас ситуация противоположная. Недалекий недомерок совершил оккупацию частей Молдовы, Грузии, Украины. Возвращение бумеранга это лишь вопрос времени.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:23 Ответить
Молдова, Грузия и Украина это даже не смешно
показать весь комментарий
02.04.2021 14:26 Ответить
Будет смешно как в Карабахе.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:26 Ответить
Так в Карабах как только армия РФ вошла так сразу и война закончилась.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:29 Ответить
Не даже не смешно, а УЖЕ НЕ СМЕШНО.
показать весь комментарий
02.04.2021 19:35 Ответить
Победа в ВОВ достигнута жертвами пятнадцати республик эсссера и Западной коалиции. Сейчас нет в армии расеи ни украинцев, ни грузин, ни узбеков, ни азербайджанцев, ни.... Воевать могут они только террором, зомбированием и пропагандой местного населения. Двинут ихтамнетов за зомбаками с дыры, но тут далеко не Крым 2014, сопротивление окажет украинская армия, а НАТО поможет. Ведь впереди ядерные объекты, зачем Миру новый Чернобыль.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:47 Ответить
Вы серьезно думаете что кто то будет оккупировать самую нищую в Европе страну которая экономически держится исключительно за счет поставок дешевой рабочьей силы в Европы и ту же РФ? Зачем и кому это надо? Долги МВФ за нас отдавать? А обратная сторона медали как вы заметили жесткие санкции Запада и риск катастрофы на постсовковых АЭС.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:55 Ответить
Зачем всю, можно по Днепру, вода для Крыма. Насчёт жёстких санкций, расея уже по уши в этом дерьме. А создание подконтрольных квазиреспублик конек кремля.
показать весь комментарий
02.04.2021 20:08 Ответить
Что за тупая манера сразу приписывать к кому то *****? Ваше. А почему не ваше?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:00 Ответить
А вот и михуил, осторожненько так набрасівающий навоз на вентилятор рашпропаганді...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:50 Ответить
Вы неправильно поняли слова Пескова! Раша хочет защитить братский народ Украины от нападения на неё войск НАТО.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:57 Ответить
Самое печальное что может случиться - это оккупация Украины Россией. Война - фиг с ним, будут конечно раненые и погибшие, но такова жизнь. А вот в случае оккупации москали пол Украины сгноят в Сибири, а вторую половину заголодоморят здесь. Так что отбиваться нужно до последнего патрона, потому что горе побежденным.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:01 Ответить
Это не печалька, это судьба, были бы мудрые развивали бы свою армию 30 лет и думали не жопой, а если и после этого не дойдёт то чи мы вообще достойны жить .
показать весь комментарий
02.04.2021 15:11 Ответить
Да ,придётся кацапам ОТСОСАТЬ дополнительно ....
показать весь комментарий
02.04.2021 13:48 Ответить
Заметьте,усиление НАТО не вокруг засрашки,а вокруг Украины. Это какая-то многолетняя кацапская паранойя и помешательство на почве Украины.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:49 Ответить
будут счета и дворцы передислоцировать в Аргентину.....
показать весь комментарий
02.04.2021 13:50 Ответить
***** вже здає назад абасрамшісь.РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 2878
показать весь комментарий
02.04.2021 13:50 Ответить
Дык у ***** от слова нато диарея
показать весь комментарий
02.04.2021 13:53 Ответить
На суде Чикатилло с недоумением и легким возмущение заявил: "Чикатилло никому не угрожал не никогда никого не насиловал и не убивал. В жизни мухи не обидел. Собственно, на этом и строится моя позиция", А ткже добавил что он пацифист, филателист и коллекционер бабочек ...
показать весь комментарий
02.04.2021 13:53 Ответить
Лживый кацап. Как и все остальные кремляди. Верно о них сказано в Библии: "Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи (Евангелие от Иоанна 8:44)
показать весь комментарий
02.04.2021 13:55 Ответить
"усиления войск НАТО вокруг Украины" - пускай наше МЗС лекцию прочитает Писькову, вокруг Украины нет границ НАТО, у нас самая болшая граница сейчас с територией которая пока называется росия.....
показать весь комментарий
02.04.2021 14:01 Ответить
можливо це може казати про те, що орді за сім років так і не окреслили межі її впливу...або окреслили, занадто великі на південний-захід.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:02 Ответить
То есть вчера Песков сказал что это внутренее дело россии перемещать войска на своей територии,а мы что не можем приглашать,Украина что часть рф?кого угодно у себя и каких стран войска это наше дело,то песков будет предпринимать как угрозу,что то с,логикой не вяжется
показать весь комментарий
02.04.2021 14:04 Ответить
Українці теж ПРОТИ концентрації військ НАТО , біля України ..

А от щоб в Україні - ЗА . !! . .
показать весь комментарий
02.04.2021 14:08 Ответить
После открытого вторжения в Украину, парашия подпишет себе смертный приговор, как государство. Об этом понимают и сами кремлефашисты. Поэтому вся эта танковая возня вокруг украинских границ - это не более чем понты для криворожского лошары с целью напугать его и не более. Думаю, зеленое терпило хотят склонить к какому-то капитуляционному договорняку в который вписался дерьмак. Второй момент, еще кремлефашисты подают сигнал Байдену, что они мол что-то могут тоже, но это настолько тупая затея, что опять пострадают ватаны от новых санкций.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:08 Ответить
Украина это никто чтоли?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:12 Ответить
Вот ты тваааааарь рашистская,расплатитесь по полной за подлую развязанную войну
показать весь комментарий
02.04.2021 16:02 Ответить
А наш гімнокамандуючий впевнений,що треба просто перестати стріляти...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:17 Ответить
Ага ніколи, тільки Чечня, Пріднестров,я, Грузія, Сірія, Украіна...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:17 Ответить
"Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор"
показать весь комментарий
02.04.2021 14:22 Ответить
чиста правда про московію
показать весь комментарий
02.04.2021 14:38 Ответить
На клык примет и на бутылку запрыгнет, в лучших кацапских традициях. Принимать оно что-то собралось...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:33 Ответить
А ми повинні вживати додаткових заходів "щодо гарантування своєї безпеки в разі посилення військ" Росії "навколо України" Це наша адекватна відповідь на агресію окупанта.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:37 Ответить
Как сказали на эрэфии: В пределах своей страны мы можем как угодно перемещать войска, нечего этого бояться.
А вот как другие страны перемещают войска в пределах своих территорий, так они сразу пугаться начинают...
Как-то уж больно пугливая стала "мирАвая держава"
показать весь комментарий
02.04.2021 14:39 Ответить
Единственное, что репоеды во главе с Куйлом могут сделать НАТО - жиденько насрать себе в штаны и обвинить в этом Украину. Надо вспомнить прошлый год, когда в Крыму репоеды проводили учения в Крыму для захвата дамбы на Днепре 2самолета В52 с территории Украины отработали ядерные удары крылатыми ракетами по репоедам и пролет над нашими городами по направлению к Крыму британского конвертоплана для учений в Херсонской области. На этом все и закончилось у козломордых.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:12 Ответить
Песков писдун, раша со всех сторон граничит с НАТО. Прикрываясь разными предлогами, с помощью террора и пропаганды пытается удержать Украину под своим контролем. Если бы нарид не поддавался на пропаганду, уже давно был бы мир в Украине, а так тупоголовые совкодрочеры ждут коврижек от *****, правда получают только непризнаную убогую дыру. Денех нет, но вы держитесь, вы важны для кремлевской банды как пушечное мясо.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:54 Ответить
Съест побольше гороха и ответит ассиметрично.
показать весь комментарий
02.04.2021 19:25 Ответить
Письков записькался!
показать весь комментарий
02.04.2021 21:02 Ответить
 
 