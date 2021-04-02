В период карантина в Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, - Кличко
Власти Киева планируют, как и в 2020 году, выдать около 400 тыс. спецпропусков в общественный транспорт в период карантина.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуски получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - рассказал Кличко.
Он уточнил, что количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов сокращаться не будет. Всего на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.
"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - добавил Кличко.
Он уточнил, что порядок получения спецпропусков обнародован на сайте Киевской городской государственной администрации.
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Джерело: керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=7u_bN6YCa9E YouTube-каналу Doctor Bulavinova.
Пряма мова: "Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу".
Деталі: За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.
"Схожа ситуація була в листопаді - на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.