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Большая группа авиации РФ не фиксировалась непосредственно у границы Украины. Полет мог происходить на расстоянии от нее, - спикер ГПСУ Демченко

Большая группа авиации РФ не фиксировалась непосредственно у границы Украины. Полет мог происходить на расстоянии от нее, - спикер ГПСУ Демченко

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала российскую авиацию непосредственно у границы страны.

Однако в ведомстве не исключают, что полет мог происходить на определенном расстоянии от границы. Об этом "Новостям Донбасса" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", — сказал он.

Так спикер ГПСУ прокомментировал публикацию в соцсетях видео полета российских вертолетов вблизи украино-российской границы.

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Автор: 

авиация (2834) Госпогранслужба (6471) граница (5273) россия (95683) Демченко Андрей (288) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+13
Какой-то децкий лепет...
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02.04.2021 13:59
+8
Кривизна земли помешала наблюдению.
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02.04.2021 13:58
+7
Бубачкє мона знімать памперс.
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02.04.2021 13:59
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Кривизна земли помешала наблюдению.
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02.04.2021 13:58 Ответить
Хотя в Ростовской области постоянно вертолёты летают, там же завод вертолётный.
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02.04.2021 13:59 Ответить
Стаями, полностью обвешание всем что можно нацепить ?
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02.04.2021 15:39 Ответить
Бубачкє мона знімать памперс.
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02.04.2021 13:59 Ответить
Какой-то децкий лепет...
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02.04.2021 13:59 Ответить
просто нужно перестать летать
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02.04.2021 14:01 Ответить
Нужно собрать аваковские французские вертолёты в большую стаю и тоже напугать русню.
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02.04.2021 14:01 Ответить
А как вы определили? В бинокли.Этот вопрос к ПВО.
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02.04.2021 14:03 Ответить
авиации и не нужно находиться непосредственно у границы
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02.04.2021 14:06 Ответить
ну да, ну да
русские хорошие.
они ничего не нарушают.
они наши братья.

Во всяком случае, обосравшийся клован приказал говорить именно так.
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02.04.2021 14:19 Ответить
хуже не будет! (с)
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02.04.2021 14:24 Ответить
Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9336
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02.04.2021 14:25 Ответить
Погранци знову зазвзділи, так само як "16 марта пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета (по признакам - Ми-8 -ред.) из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины." А тепер "..непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось.Источник: https://censor.net/ru/n3257257".
Непосредственно і непотрібно, на то і є ударні вертольоти, підлетів на 3-5 км з такою навііскою " Сохранив всю номенклатуру вооружения одноместного вертолёта (подвижная пушечная установка с автоматической пушкой https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_2%D0%9042 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB выстрелов , блоки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 авиабомбы , пушечные контейнеры и другое вооружение общей массой до 2000 кг), Ка-52 может быть дополнительно вооружён:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) «Штурм-ВУ» , оснащённым ПТУР 9М120-1 «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A0) Атака » с лазерной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F головкой самонаведения (ЛГСН)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52#cite_note-%D0%9A%D0%91%D0%9C-31 [31] ;неуправляемыми авиационными ракетами класса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%C2%BB воздух-земля » калибра до 240 мм (типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 );УР класса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB воздух-воздух » ближнего боя «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%92 Игла-В ».
За 15хвилин разкуярять всю першу лінію разом з погранцями, до того і готуються. А ********* нє наблюдает, на правакии не поддаецца
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02.04.2021 14:56 Ответить
на ютубе видео где снимают прямо через забор который стоит на границе, больше 10 вертолетов. если в кадре забор видно то это недалеко, а зеленые брешут как всегда...
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02.04.2021 15:42 Ответить
Демченко-выключи слепого дурака...
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02.04.2021 15:57 Ответить
вот именно таким образом в 1941 году, нквд-ные погранцы проспали начало войны....ничего история идиотов не учит...
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02.04.2021 15:59 Ответить
Чепушилы свой старый хлам к нашим границам стягивают. Будет новый металлолом на переплавку и удобрение для хорошего урожая.
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02.04.2021 19:58 Ответить
 
 