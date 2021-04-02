Большая группа авиации РФ не фиксировалась непосредственно у границы Украины. Полет мог происходить на расстоянии от нее, - спикер ГПСУ Демченко

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала российскую авиацию непосредственно у границы страны.

Однако в ведомстве не исключают, что полет мог происходить на определенном расстоянии от границы. Об этом "Новостям Донбасса" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", — сказал он.



Так спикер ГПСУ прокомментировал публикацию в соцсетях видео полета российских вертолетов вблизи украино-российской границы.

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