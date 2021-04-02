Разумков о причинах медленной вакцинации: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована
Среди основных причин медленной вакцинации в Украине - большой спрос на вакцину и не до конца реализованная коммуникационная стратегия.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Разумкова, он анализирует ситуацию с вакцинацией в стране.
"Здесь много факторов. Один из наиболее важных - спрос на вакцину. Второй момент – это коммуникационная стратегия, которая, на мой взгляд, не до конца была реализована. Потому что сначала больший упор был на Рfizer и Мoderna, их ожидали. Потом появились другие вакцины - и до общества эту смену курса – относительно Сovishield - не донесли должным образом. Теперь мы видим и негативную информационную кампанию по отношению к вакцинам", - отметил спикер парламента.
В то же время, Разумков отметил, что парламент выполнил все, что от него зависело.
"В прошлом году обеспечили деньги в ковидный фонд. При принятии бюджета этого года была большая дискуссия, нужно ли создавать отдельный фонд. Мы отправили ресурсы по министерствам. У каждого, кто занимается борьбой с коронавирусом, была своя доля - мы не создавали единый котел", - объяснил глава Верховной Рады.
"Но потом все-таки было принято решение о формировании дополнительного фонда по борьбе с ковидом. Ресурсы, которые туда будут поступать, пойдут как раз на вакцины и на поддержку медиков. Недавно был принят закон, который дает возможность ввезти в Украину Рfizer. До этого были приняты изменения в бюджет", - добавил он.
Разумков подчеркнул, что, по возможности, нужно искать баланс между тем, как государство сможет обезопасить людей с одной стороны, а с другой - как сделать так, чтобы экономика работала.
Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.
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Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Значить шо ,, ЩО тепер треба робити , Разумков . .?? Правильно , - Спєпашку ... То - чого чекаєм ,Мітя ? Чого досі чухаєм потилицю ?
А он точно не из 95 квартала?
Ну, вкололи би за 2-4 дні, а що далі?
- Коммуникационная стратегия не до конца была реализована!
Растет Зельцу конкурент...
Только ЗЕ-министры могут помочь клинике БАРИС провести вакцинацию!