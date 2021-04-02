Разумков о причинах медленной вакцинации: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована

Среди основных причин медленной вакцинации в Украине - большой спрос на вакцину и не до конца реализованная коммуникационная стратегия.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, он анализирует ситуацию с вакцинацией в стране.

"Здесь много факторов. Один из наиболее важных - спрос на вакцину. Второй момент – это коммуникационная стратегия, которая, на мой взгляд, не до конца была реализована. Потому что сначала больший упор был на Рfizer и Мoderna, их ожидали. Потом появились другие вакцины - и до общества эту смену курса – относительно Сovishield - не донесли должным образом. Теперь мы видим и негативную информационную кампанию по отношению к вакцинам", - отметил спикер парламента.

В то же время, Разумков отметил, что парламент выполнил все, что от него зависело.

"В прошлом году обеспечили деньги в ковидный фонд. При принятии бюджета этого года была большая дискуссия, нужно ли создавать отдельный фонд. Мы отправили ресурсы по министерствам. У каждого, кто занимается борьбой с коронавирусом, была своя доля - мы не создавали единый котел", - объяснил глава Верховной Рады.

"Но потом все-таки было принято решение о формировании дополнительного фонда по борьбе с ковидом. Ресурсы, которые туда будут поступать, пойдут как раз на вакцины и на поддержку медиков. Недавно был принят закон, который дает возможность ввезти в Украину Рfizer. До этого были приняты изменения в бюджет", - добавил он.

Разумков подчеркнул, что, по возможности, нужно искать баланс между тем, как государство сможет обезопасить людей с одной стороны, а с другой - как сделать так, чтобы экономика работала.

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