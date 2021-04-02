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Новости Борьба с коронавирусом
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Разумков о причинах медленной вакцинации: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована

Разумков о причинах медленной вакцинации: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована

Среди основных причин медленной вакцинации в Украине - большой спрос на вакцину и не до конца реализованная коммуникационная стратегия.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, он анализирует ситуацию с вакцинацией в стране.

"Здесь много факторов. Один из наиболее важных - спрос на вакцину. Второй момент – это коммуникационная стратегия, которая, на мой взгляд, не до конца была реализована. Потому что сначала больший упор был на Рfizer и Мoderna, их ожидали. Потом появились другие вакцины - и до общества эту смену курса – относительно Сovishield - не донесли должным образом. Теперь мы видим и негативную информационную кампанию по отношению к вакцинам", - отметил спикер парламента.

В то же время, Разумков отметил, что парламент выполнил все, что от него зависело.

"В прошлом году обеспечили деньги в ковидный фонд. При принятии бюджета этого года была большая дискуссия, нужно ли создавать отдельный фонд. Мы отправили ресурсы по министерствам. У каждого, кто занимается борьбой с коронавирусом, была своя доля - мы не создавали единый котел", - объяснил глава Верховной Рады.

"Но потом все-таки было принято решение о формировании дополнительного фонда по борьбе с ковидом. Ресурсы, которые туда будут поступать, пойдут как раз на вакцины и на поддержку медиков. Недавно был принят закон, который дает возможность ввезти в Украину Рfizer. До этого были приняты изменения в бюджет", - добавил он.

Разумков подчеркнул, что, по возможности, нужно искать баланс между тем, как государство сможет обезопасить людей с одной стороны, а с другой - как сделать так, чтобы экономика работала.

Полный текст интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Читайте: Против иностранцев, до которых украинское правосудие не может "дотянуться", нужно вводить санкции, а граждане Украины должны отвечать перед законом, - Разумков

Автор: 

вакцина (3815) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+12
Раскрали деньги на вакцину - это, оказывается, "непродуманная коммуникационная политика".

А он точно не из 95 квартала?
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02.04.2021 14:16
+8
Стратегия была одна -- как можно больше положить в карман. И все делается как-раз в ее русле.
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02.04.2021 14:10
+7
В общем как всегда: виноваты все вокруг, кроме законодательной и исполнительной власти.
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02.04.2021 14:07
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Правила форума Совет форумчан
В общем как всегда: виноваты все вокруг, кроме законодательной и исполнительной власти.
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02.04.2021 14:07 Ответить
Опять власти с народом не повезло.
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02.04.2021 14:08 Ответить
Ну почему "не повезло"? Поди еще найди такой народ, который выберет себе на шею членограя. Нелохам очень повезло, что 73% украинских граждан лохи.
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02.04.2021 14:18 Ответить
Країна ЛОХОмор'є. І нею керує шапітОфіс блазня.
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02.04.2021 14:41 Ответить
Хорошо Разумкову рассуждать и размышлять, сам 100% уже привит первоклассной вакциной. Для меня загадка украинских мозгов или украинской души, как такой авантюрно - аферистический президент может иметь такой рейтинг, как на последних выборах может побеждать Вирастюк!? Мало клоуна и захотели силача?
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02.04.2021 14:45 Ответить
Мы жидко обсрались! В очередной раз., почему то прозвучало как: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована. Зебил Разумков научись называть уже вещи своими именами.
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02.04.2021 14:15 Ответить
какая нафиг стратегия? фуфломицин з-авезли по космическим ценам....Израиль вот уже Всех привил и койкоместа закрывает.
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02.04.2021 14:07 Ответить
ага... сратєхія...кому?никац...іонная, ***
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02.04.2021 14:08 Ответить
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 14:09 Ответить
Стратегия была одна -- как можно больше положить в карман. И все делается как-раз в ее русле.
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02.04.2021 14:10 Ответить
зрозуміло. а інакше навіщо в крісло міністра саджати Степаненка.
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02.04.2021 14:13 Ответить
спочатку міністром охорони здоров'я ВР вибирає мажора, який закінчивши мед інститут в 1998р отримавши диплом гінеколога, без інтернатури в 1999р вже стає зам ген директора Нафтогаз Україна. який нуль як в медицині так і в статегії зміни системи охорони здоров'я. як результат міністерство нездатне прорахувати загрози та приоритети, а потім коли рік після початку пандемії тупо втрачений нам розповідають про нереалізовані комунікації.
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02.04.2021 14:11 Ответить
"Здесь много факторов. Один из наиболее важных - спрос на вакцину. Второй момент - это коммуникационная стратегия, которая, на мой взгляд, не до конца была реализована. Источник: https://censor.net/ru/n3257258
Значить шо ,, ЩО тепер треба робити , Разумков . .?? Правильно , - Спєпашку ... То - чого чекаєм ,Мітя ? Чого досі чухаєм потилицю ?
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02.04.2021 14:15 Ответить
Раскрали деньги на вакцину - это, оказывается, "непродуманная коммуникационная политика".

А он точно не из 95 квартала?
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02.04.2021 14:16 Ответить
Разумков просто душка, оказывается языки не в ту жопу совали, вот и вся стратегия быстрой вакцинации полетела в ж.пу(
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02.04.2021 17:13 Ответить
Повільно тому що не має чим. А так розтягують для того, щоб можна було говорити, що іде вакцинація.
Ну, вкололи би за 2-4 дні, а що далі?
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02.04.2021 14:17 Ответить
должна быть стратегия в лечении ковида......нужно знать ...что такое ковид...КОВИД--это МИКРООРГАНИЗМ...который питается клетками человека..Чтобы такой микроорганизм не жил в клетке человека...НУЖНО ОРГАНИЗМ ВСЕ ВРЕМЯ МЫТЬ..!!!!Один умный медик говорит...что маски нужно носить только тогда когда они смочены парами спирта...тогда ковид умирает...и многое другое говорит етот медик...очень интересно
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02.04.2021 14:26 Ответить
Головне витримувати норму. Щоб білочка не прибігла.
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02.04.2021 14:46 Ответить
- Ты опять не выучил урок!
- Коммуникационная стратегия не до конца была реализована!
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02.04.2021 14:18 Ответить
Эвон, лупатенький за стратегию то задвинул... "
Растет Зельцу конкурент...
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02.04.2021 14:21 Ответить
Разумков- ватное ЧМО...
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02.04.2021 14:30 Ответить
Зате у його мачухи чоловік полкоффнік.
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02.04.2021 14:45 Ответить
яка нафіг стратегія? у вас 360 000 записалось через ДІЮ, коліть їх, а не "перши етап, дргугий етап...". коліть усіх на вихідних. А нічим!!!
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02.04.2021 14:33 Ответить
проJoб і бездарність злодіїв тепер називається "комунікаційна стратегія"....
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02.04.2021 14:39 Ответить
Как долго и витиевато он выговариваривал "мы все просрали"! Талант!
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02.04.2021 14:40 Ответить
Такую нереализованную коммуникационную стратегию испытываю к вакцинации, что кушать не могу
Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована - Цензор.НЕТ 7754
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02.04.2021 14:50 Ответить
за тех, кто вакцинировался, не будут голосовать.
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02.04.2021 14:54 Ответить
В них все через кінець...
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02.04.2021 15:00 Ответить
стратегия диверсии провала вакцинации украинского народа сработала на все 100%
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02.04.2021 15:05 Ответить
точно!!!! херовому танцору - яйца мешают.....
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02.04.2021 16:00 Ответить
Далой Ульяну Супрун!
Только ЗЕ-министры могут помочь клинике БАРИС провести вакцинацию!
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02.04.2021 17:47 Ответить
 
 