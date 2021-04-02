РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10759 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 791 41

СБУ задержала на Днепропетровщине главаря террористов "ЛНР", бандформирование которого причастно к убийству сотрудника спецслужбы, подрыву моста и другим диверсиям. ФОТО

СБУ задержала на Днепропетровщине главаря террористов

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы "ЛНР". Возглавляемая злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками НВФ, которым руководил подозреваемый.

СБУ задержала на Днепропетровщине главаря террористов ЛНР, бандформирование которого причастно к убийству сотрудника спецслужбы, подрыву моста и другим диверсиям 01
Фото: сайт СБУ

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и изменению границ Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили боевику о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование.

боевик (16779) СБУ (19931) диверсия (300) Днепропетровская область (3997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
да, вы тоже это заметили?..., у нас безопаснее в разы, у нас вообще разгул демократии, у нас агенты российских спецслужб во всех органах власти могут даже форму родную не снимать...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:21
+10
Такой весь холёный и ни разу не испуганный. Часом не депутатствовал здесь?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:18
+10
Венедіктова його випустить під заставу.
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 2819
показать весь комментарий
02.04.2021 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в тюрьме научат Родину любить
показать весь комментарий
02.04.2021 14:07 Ответить
враховуючи, що останніх років з сім там патріотів значно побільшало - так.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:09 Ответить
Венедіктова його випустить під заставу.
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 2819
показать весь комментарий
02.04.2021 14:36 Ответить
ну і пика...фуууууу
показать весь комментарий
02.04.2021 15:55 Ответить
не хочет больше за охметова воевать ?
значит тюрьма
показать весь комментарий
02.04.2021 14:09 Ответить
Нарешті Цензор почав писати не найманці РФ, а бандформування, що є більш точним визначенням.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:10 Ответить
Це не банд формування. Це гібридні військові РФ.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:36 Ответить
А дамбасюри там не беруть участі? Там всякої тварі по парі, тому і бандформування.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:48 Ответить
Беруть участь і мєстниє, але наймає, платить і командує РФ. Тому це її збройні формування.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:11 Ответить
Ух,ты какое у главаря террористов запоминающееся лицо.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:10 Ответить
Дуже схожий на сбушника.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:31 Ответить
Не знаю, чому не показують їх пик.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:36 Ответить
процессуально может понадобиться опознание . а если показать его рожу то это уже не возможно делать . у нас когда сармата застрелили менты фото подозреваемых выложили везде где можно . а дошло дело до опознаний всё накрылось и показания свидетелей кто где из подозреваемых стоял и что делал уже не имели силы - могли просто видеть фотографии и поэтому уверенно показывать на уже виденное раньше в другом месте
показать весь комментарий
02.04.2021 15:18 Ответить
тому що фейк
показать весь комментарий
02.04.2021 15:54 Ответить
Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти, то есть уроды считают что у нас безопасней для таких выродков чем за поребриком?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:11 Ответить
да, вы тоже это заметили?..., у нас безопаснее в разы, у нас вообще разгул демократии, у нас агенты российских спецслужб во всех органах власти могут даже форму родную не снимать...
показать весь комментарий
02.04.2021 14:21 Ответить
Все проще. Чувак просто в курсе чем занимается наша доблестная СБУ. В шоке не только он.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:41 Ответить
Да у нас даже авто с дырявыми номерами подловили.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:23 Ответить
Кацапуры уже свой "бранденбург-800" нам в тыл забрасывают.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:11 Ответить
Скоро на обмен поедет
показать весь комментарий
02.04.2021 14:14 Ответить
Респект!....
показать весь комментарий
02.04.2021 14:15 Ответить
Ещё одного на парикмахера или таксиста обмненяют. Главное, чтоб "та сторона" не огорчались
показать весь комментарий
02.04.2021 14:17 Ответить
Такой весь холёный и ни разу не испуганный. Часом не депутатствовал здесь?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:18 Ответить
Да,в Днепропетровской обл. (как и на всем юго-востоке) полно этой проклятой сепарни.Твари поедут,повоюют против украинцев,и опять сюда назад лезут,будь они прокляты навеки вечные.По факты в этих регионах примерно 8 из 10 это конченые любители кацапов.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:21 Ответить
Отличная идея, разжигать ненависть к жителям Днепра и области. А еще с учетом того, что Днепропетровская область несет самые большие людские потери.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:31 Ответить
Они, эти твари, продолжают свое дело здесь, поддерживая пророссийских политиков.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:34 Ответить
Та не они Днепропетровщину как огня боятся, пролетают транзитом на столицу, этого видать испугали карантинные ограничения, и затормозился у нас.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:26 Ответить
Куета вырядился с барсеткой , сколько эта Мразота горя принесла начиная с 2014.
Ручки скрестило на пузе , а раком на коленях и наручники за голову...
Мразь фото позировало....
показать весь комментарий
02.04.2021 14:37 Ответить
Сосед мой!!!! Из другой секции !!! Квартирку в новострое прикупил!!!!!
УВАЖУХА СБУ!!!! Работали спокойно и четко!!
показать весь комментарий
02.04.2021 14:41 Ответить
І як же так вони спокійно приїзжають в Україну добре влаштовуются ,це капля в морі серед кого викрито.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:48 Ответить
А че он такой весь расфуфыренный стоит,а не ***** в землю валяется?
показать весь комментарий
02.04.2021 14:58 Ответить
почему не грохнули при задержании, а то зе-цирк возмет к себе депутатом, овец пасти.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:06 Ответить
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
02.04.2021 17:38 Ответить
Я думаю просто пришло время отчетов в СБУ. Они раньше "склады оружия" находили... походу начальство просекло и со складами завязали.......
показать весь комментарий
02.04.2021 15:06 Ответить
Думай про себя, баран,умнее будешь казаться
показать весь комментарий
02.04.2021 15:39 Ответить
почему не грохнули при задержании, а то зе-цирк возмет к себе депутатом, овец пасти.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:06 Ответить
Ну а тепер наш суди Вовка цих перевертнів у мантіях точно його злочинця виправдає. І швидше за все він ще і буде балотуватися депутатом в зРаду. Адже для нашої антиукраїнської і прокремлівської влади, в дуже великій пошані не українські патріоти, активісти, учасники російсько - української війни і всі проукраїнські громадяни . А тільки виключно: терористи, українофоби, сепаратисти, бандити, колаборанти, і тільки їм продажним виродкам пошана і відкрита пряма дорога до віщої антиукраїнської влади капітулянтів...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:28 Ответить
взяли за отсутствие маски ? на горячем попался
показать весь комментарий
02.04.2021 16:06 Ответить
В расход
показать весь комментарий
03.04.2021 00:29 Ответить
 
 