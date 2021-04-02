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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток - 7 нарушений "тишины" со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 2 апреля в районе проведения ООС зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-мм калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз срывал "тишину", применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС

Минобороны (9365) обстрел (27366) ранение (3388) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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До сих пор "режим прекращения огня"...
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02.04.2021 14:18 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255919/arestovich_rejim_prekrascheniya_ognya_prodoljaet_deyure_deyistvovat_nachinat_strelyat_tupikovyyi_put

Захист українців- образа для фуйла.
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02.04.2021 14:38 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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02.04.2021 14:38 Ответить
а тот что сегодня видос показали с калаша себе в голову посчитали ? такое впечетление будто у чувака 9 жизней и он ради прикола это сделал
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02.04.2021 15:13 Ответить
Он погиб явно не в процессе защиты страны. И даже не в ходе тренировок. Так что... Да, он в этот список не попадает. К тому же неизвестно, когда это было.
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02.04.2021 15:22 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби - 7 порушень "тиші" з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2709
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02.04.2021 17:14 Ответить
 
 