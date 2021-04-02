Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток - 7 нарушений "тишины" со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО
По состоянию на 12:00 2 апреля в районе проведения ООС зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, на луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
На донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-мм калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - сказано в сообщении.
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Захист українців- образа для фуйла.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.