Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток - 7 нарушений "тишины" со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 2 апреля в районе проведения ООС зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-мм калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - сказано в сообщении.

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