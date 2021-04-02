Конституционный кризис в Украине исчерпан после увольнения Тупицкого, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Вениславский убежден, что как только закончатся жесткие карантинные меры в Киеве Конституционный Суд "вступит в нормальное рабочее русло".

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда кризис в КСУ исчерпан. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается нынешней ситуации, то я бы сказал, что после того, как господин Тупицкий и его ближайший соратник господин Касминин, которые были назначены президентом беглым Януковичем, престали иметь статус судьи Конституционного Суда, весь конфликт, весь кризис сейчас практически исчерпан", - заявил он.

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Вениславский считает, что как только закончатся жесткие карантинные меры в Киеве, Конституционный Суд "вступит в нормальное рабочее русло" и будет принимать решения, "а господин Тупицкий пусть отстаивает свою правоту там, где он считает нужным".

Также представитель президента в КСУ прокомментировал неявку Тупицкого на избрание ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева: "Тупицкий демонстрирует вызывающее, циничное отношение к закону, праву, к решению суда, который пригласил его для решения вопроса по избранию меры пресечения".

Он отметил, что Тупицкий уже не имеет статуса ни судьи, ни председателя Конституционного суда, но, по словам его адвоката, он себя еще таковым считает.

"Этот вопрос к врачам, наверное", - добавил Вениславский.

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"Он (Тупицкий. - Ред.) на сегодняшний день действительно является охраняемым лицом, но не как председатель Конституционного суда, а как экс-председатель. Согласно закону об охране органов государственной власти и должностных лиц, охраняемое лицо в течение одного года после того, как оно перестало иметь такой статус, пользуется охраной УГО", - добавил представитель президента в КСУ.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.