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Новости Конституционный кризис
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Конституционный кризис в Украине исчерпан после увольнения Тупицкого, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Конституционный кризис в Украине исчерпан после увольнения Тупицкого, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Вениславский убежден, что как только закончатся жесткие карантинные меры в Киеве Конституционный Суд "вступит в нормальное рабочее русло".

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский убежден, что после отмены указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда кризис в КСУ исчерпан. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается нынешней ситуации, то я бы сказал, что после того, как господин Тупицкий и его ближайший соратник господин Касминин, которые были назначены президентом беглым Януковичем, престали иметь статус судьи Конституционного Суда, весь конфликт, весь кризис сейчас практически исчерпан", - заявил он.

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Вениславский считает, что как только закончатся жесткие карантинные меры в Киеве, Конституционный Суд "вступит в нормальное рабочее русло" и будет принимать решения, "а господин Тупицкий пусть отстаивает свою правоту там, где он считает нужным".

Также представитель президента в КСУ прокомментировал неявку Тупицкого на избрание ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева: "Тупицкий демонстрирует вызывающее, циничное отношение к закону, праву, к решению суда, который пригласил его для решения вопроса по избранию меры пресечения".

Он отметил, что Тупицкий уже не имеет статуса ни судьи, ни председателя Конституционного суда, но, по словам его адвоката, он себя еще таковым считает.

"Этот вопрос к врачам, наверное", - добавил Вениславский.

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"Он (Тупицкий. - Ред.) на сегодняшний день действительно является охраняемым лицом, но не как председатель Конституционного суда, а как экс-председатель. Согласно закону об охране органов государственной власти и должностных лиц, охраняемое лицо в течение одного года после того, как оно перестало иметь такой статус, пользуется охраной УГО", - добавил представитель президента в КСУ.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+13
бл власть дебилов
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02.04.2021 14:20
+9
только Тупицкий так не считает, и клал огромный болт и на нелоха и на Вениславского.
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02.04.2021 14:23
+7
Ну это ты так думаешь!
Судя по всему, Мендель№2
По видимому, идея почитать на досуге, что представляет собой процедура назначения/увольнения судей КС, никому из пришибленной "команды" зеленского в голову не пришла.
Лизание жопы много времени отнимает...
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02.04.2021 14:24
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бл власть дебилов
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02.04.2021 14:20 Ответить
ТОЧНЯК
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02.04.2021 14:21 Ответить
На манеже все те же.
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02.04.2021 14:24 Ответить
Сама небезпечна криза в Україні ,це зелена пліснява ,в якій захлинається Україна!!! Зелені гельмінти знекровлюють Україну ,знесилена Україна неспроможна виконувати державні функціі !!)))
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02.04.2021 14:30 Ответить
Естессно, он же сам готовил и голосовал, остальные белые и пушистые.
Презик, ты тупой гондон (сори за тавтологию, слова разные, суть...).
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02.04.2021 17:10 Ответить
Ви спочатку виженіть його,а потім хвалитись будете...
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02.04.2021 14:22 Ответить
Та не гнати слід ,а принаймні на нари,а краще на гіляку !!!)))
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02.04.2021 14:34 Ответить
А Тупицький цього не визнає. Ви там домовтесь якось між собою.
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02.04.2021 14:23 Ответить
только Тупицкий так не считает, и клал огромный болт и на нелоха и на Вениславского.
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02.04.2021 14:23 Ответить
так не считают все юристы начиная от студента 3 курса юридического института.
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02.04.2021 14:47 Ответить
я и говорю. всё, что делает нелох - сплошная показуха и пиар без каких-либо последствий.
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02.04.2021 15:03 Ответить
Ну это ты так думаешь!
Судя по всему, Мендель№2
По видимому, идея почитать на досуге, что представляет собой процедура назначения/увольнения судей КС, никому из пришибленной "команды" зеленского в голову не пришла.
Лизание жопы много времени отнимает...
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02.04.2021 14:24 Ответить
Кризис будет исчерпан после досрочных выборов в Радую. а там будем посмотреть.
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02.04.2021 14:24 Ответить
А я-то, дурак, думал, что "конституционный кризис" - это про не соответствие очень многих законов Украины - Конституции Украины, про продажность судей, про их низкие компетенции, про их нежелание работать. А все дело было в Тупицком ... Вон оно что ...
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02.04.2021 14:24 Ответить
Я не за урода Тупицкого, но !!! Скоро начнётся вторая серия комедии в КС. Когда зебильё насадит туда своих клоунов, они начнут рвать и Конституцию, и Украину по указке }{уйла.
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02.04.2021 14:27 Ответить
пархатый ишак понимает, что уже наработал на три импичмента, а его утверждает КС после ВР.
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02.04.2021 14:48 Ответить
Зеленский жалуется что не может сходить покакать...Его спрашиват что так? прими слабительное....А он говорит что посмотрел, а дупла НЕТ... Зализали жопашники придворные.
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02.04.2021 14:27 Ответить
А Верховний Суд може мати іншу думку і визнати президентський Указ неправомірним.
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02.04.2021 14:27 Ответить
Вернее сказать, его просто отложили на когда-нибудь потом, когда какой-то следующий "умник" не захочет отменить уже указы Зеленского.
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02.04.2021 14:27 Ответить
А миллионные компенсации этому "судье" из бюджета ж будут выплачиваться? Не из личного кармана президента?
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02.04.2021 14:28 Ответить
Канешно нет. Из бюджета. После правления Осла будет очень интересно.
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02.04.2021 14:30 Ответить
Ну так...Офис простых решений! Издал указ или аннулировал предыдущий. И все дела! Правда, работает не везде...В Крыму и Дыныре чета не срабатывает. Короновирус шота болт ложил на Указ Осла...Ну то такое..
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02.04.2021 14:29 Ответить
А Тупицкий в курсе шо его уволили? Да даже если и так его судья Волк востановит
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02.04.2021 14:29 Ответить
Та Тупицьких Вовків в українських судах незчисленна кількість !!!))))
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02.04.2021 14:33 Ответить
Не в курсе.... Ведь ему за и стаж 100% ИДЕТ.
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02.04.2021 14:50 Ответить
А не станеться так, що Тупицький вас дебілів вижене?
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02.04.2021 14:30 Ответить
запасаємось попкорном.
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02.04.2021 14:36 Ответить
Если уж Тупецкий так провинился - то может СБУ схватить его за госизмену? Расследовать хатинку в Крыму. И откуда имущество и баблишко. Не из Макшании?
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02.04.2021 14:33 Ответить
Зелеславский путает реальность со своими фантазиями.
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02.04.2021 14:35 Ответить
Предателя Украины ещё целый год будут охранять как президента!!!!!!!!!!!!!!! Во бл*дь законы для себя понапринимали!!!!!!!!!!
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02.04.2021 14:43 Ответить
и каждый раз в раде очередной набор "народных" депутатов, которые эти "законы" пересматривать даже не собираются
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02.04.2021 14:57 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
Слава Україні!
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02.04.2021 14:45 Ответить
Вам до психіатра,веснянне загострення параноїдальної маячні !!!)))
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02.04.2021 14:51 Ответить
чем тебе лично не нравится этот судья? тем что у него зрп 20$ и он отжигает по взрослому? так у следующего будет такая же. и ты вел бы себя так же, а может еще вольготней. посмотри как бывшее быдло из подворотни, т.н. "слуги", о#уели окончательно всего за полтора года.
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02.04.2021 14:51 Ответить
Так вот оказывается, "где собака порылась" (напомню, цитата "гения" перестройки Горбачева, для тех, кто не знал или забыл). В КС вся проблема в Тупицком, в Украине в целом - в Коломлойском, а так всё в Украине прекрасно. Особенно с руководством страны и её президентом, назначающих персоналии, которые " в ответе за всё".
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02.04.2021 14:49 Ответить
Яким би не був цей Тупицький,не Веніславському вирішувати порядок роботи КС,законність указів,незаконність перебування,статуси.Ми ,українці,зробили свою державу і хочемо жити згідно закону,а не хатєлак хоч Тупицького,хоч Веніславського,хоч Зеленського.Бо на данний момент момент ви також вчиняєте злочин і мета ж мабуть також злочинна,а нахєра ви тоді треба.
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02.04.2021 14:59 Ответить
от тільки КСУ не працює, останні засідання призначалися та відбулися два тижні тому.
дати наступних засідань невідомі.
https://ccu.gov.ua/category/43
https://ccu.gov.ua/court
але якщо КСУ й не має працювати, тоді так - криза подолана.
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02.04.2021 15:04 Ответить
Статус Вєніславського-"гівно на підошві" .Навіщо нам знати думки цього дурня ?
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02.04.2021 15:11 Ответить
це гівно на підошві д'єрмака. Тому їх потрібно хоча би зрозуміти, що саме вони хочуть, чого прагнуть.
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02.04.2021 15:21 Ответить
Чомусь думалось що в Конституційному суді нічого не залежить від одної людини але ні нас знову обманули.
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02.04.2021 15:53 Ответить
все в стиле нужно перестать стрелять
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02.04.2021 16:02 Ответить
тУпицкий должен бьіть морально и физически обезврежен.
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02.04.2021 16:03 Ответить
А восход солнца Янелох еще не отменил? Такое Оно резкое,главное,пусть не кашляет.Єто при диареи самое страшное.
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02.04.2021 16:23 Ответить
И зажили они дружно и щастливо!
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02.04.2021 20:56 Ответить
А судью вовка зебил тоже уволил или вовк лучше тупицкого для зеленского?)))
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03.04.2021 00:14 Ответить
хорошо. правильно.
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03.04.2021 02:06 Ответить
 
 