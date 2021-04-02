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Нардеп Холодов призывает наказывать организаторов контрабандных схем заключением до 7 лет с конфискацией имущества

Нардеп Холодов призывает наказывать организаторов контрабандных схем заключением до 7 лет с конфискацией имущества

Реально побороть контрабанду можно только внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс Украины.

 Об этом написал в Facebook нардеп Андрей Холодов.

"В украинском политикуме активно обсуждается сегодняшнее заседание СНБО, где среди прочих вопросов планируется рассмотреть введение санкций против крупных контрабандных картелей и их лидеров. Конечно, это не нормально, что государство не имеет иного решения, чем политическое. Санкции - это инструмент влияния на враждебные действия внешних сил. Для борьбы с внутренними вызовами есть закон, суды, правоохранительные органы", - отметил нардеп.

Холодов подчеркнул, что Украина является единственным государством в Европе, где контрабанда декриминализирована. Например, в Словакии стоимость контрабандных товаров, от которой начинается уголовная ответственность, составляет 300 евро, в Литве - 6 тыс. евро, в Португалии - 50 000 евро.

"Таможня сегодня демонстрирует неплохие результаты - в течение января-марта таможенные поступления в госбюджет составили 83,4 млрд грн, что на 27,8% больше прошлогоднего уровня. Однако положительная тенденция увеличения доходов быстро исчерпает потенциал и упрется в потолок своих возможностей, если кардинально за счет реальных тюремных сроков не решить вопрос с крупнейшими группировками контрабандистов", - подчеркнул парламентарий.

Холодов напомнил, что еще в январе этого года он внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №4556-1 о криминализации контрабанды.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за контрабанду не только подакцизных товаров, но и любых других, если такие деяния совершаются в крупных размерах. Большой размер означает, что стоимость товаров в 900 (более 1 млн грн) и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а особо крупный размер - в 4400 (почти 5 млн грн) и более.

Для большого размера контрабанды предусматривается лишение свободы до 3 лет с конфискацией предметов контрабанды, а также транспортных средств, которые использовались для ее перевозки. За преступление в особо крупных размерах - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией предметов контрабанды и транспортных средств, которые использовались для перемещения нелегальных товаров, и с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине уголовная ответственность за товарную контрабанду отменена в 2012 году. С тех пор за это правонарушение введена лишь административная ответственность в виде штрафа на сумму стоимости задержанного таможенниками контрабандного товара (или 200% стоимости, если правонарушитель совершил правонарушение еще раз в течение года). По оценкам руководства украинской таможни, ежегодно из-за контрабанды госбюджет теряет 150 млрд грн.

Автор: 

контрабанда (2409) Холодов Андрей (77)


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Нардеп Холодов призывает наказывать организаторов контрабандных схем заключением до 7 лет с конфискацией имущества

Нардепа Холодова не пригласили в тему.
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02.04.2021 14:37 Ответить
почему до 7. ??? надо 15 лет с конфискацией...и только не в камерах малюськи.. а так чтобы зарабатывали себе на жратву..
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02.04.2021 14:39 Ответить
Опять дешевый и убогий популизм.
Да хоть пожизненное заключение: неужели непонятно, что если в стране не работают законы, то ваши "инициативы" не стоят даже бумаги на которой их печатают?!
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02.04.2021 14:44 Ответить
Какие законы, Андрюша? Какое "имущество"? У тебя самого "имущество" на кого записано? Ты, по декларации, гол как сокол.
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02.04.2021 14:44 Ответить
каких 7!!! 25 миниму без права освобождения и конфискация у всех родственников до 5 колена! А то обычно подсудимые нищие, а родственники миллиардеры! а так глядишь родственники , после пару такихх конфискаций, сами сдавать будут своих предприимчывых родственников!
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02.04.2021 14:57 Ответить
вы так всю таможню пересажаете! таможенные бонзы - первые организаторы схем, инспектора -- оформляют схемы и потом ходят по допросам...
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02.04.2021 15:20 Ответить
7 лет дадут за курицу, за контрабанду пошумят, потом заставят поделиться, восстановят на работе с компенсацией, ну там уже в зависимости от количества контрабанды, может дорога в депутаты.
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02.04.2021 15:28 Ответить
Опять сопли размазываешь.10000 евро и баста.Все остальное контра в крупных.Конфискация от товара до имущества +годики.Только не болтать,а делать!
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02.04.2021 16:27 Ответить
 
 