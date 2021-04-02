Нардеп Холодов призывает наказывать организаторов контрабандных схем заключением до 7 лет с конфискацией имущества

Реально побороть контрабанду можно только внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс Украины.

Об этом написал в Facebook нардеп Андрей Холодов.

"В украинском политикуме активно обсуждается сегодняшнее заседание СНБО, где среди прочих вопросов планируется рассмотреть введение санкций против крупных контрабандных картелей и их лидеров. Конечно, это не нормально, что государство не имеет иного решения, чем политическое. Санкции - это инструмент влияния на враждебные действия внешних сил. Для борьбы с внутренними вызовами есть закон, суды, правоохранительные органы", - отметил нардеп.

Холодов подчеркнул, что Украина является единственным государством в Европе, где контрабанда декриминализирована. Например, в Словакии стоимость контрабандных товаров, от которой начинается уголовная ответственность, составляет 300 евро, в Литве - 6 тыс. евро, в Португалии - 50 000 евро.

"Таможня сегодня демонстрирует неплохие результаты - в течение января-марта таможенные поступления в госбюджет составили 83,4 млрд грн, что на 27,8% больше прошлогоднего уровня. Однако положительная тенденция увеличения доходов быстро исчерпает потенциал и упрется в потолок своих возможностей, если кардинально за счет реальных тюремных сроков не решить вопрос с крупнейшими группировками контрабандистов", - подчеркнул парламентарий.

Холодов напомнил, что еще в январе этого года он внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №4556-1 о криминализации контрабанды.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за контрабанду не только подакцизных товаров, но и любых других, если такие деяния совершаются в крупных размерах. Большой размер означает, что стоимость товаров в 900 (более 1 млн грн) и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а особо крупный размер - в 4400 (почти 5 млн грн) и более.

Для большого размера контрабанды предусматривается лишение свободы до 3 лет с конфискацией предметов контрабанды, а также транспортных средств, которые использовались для ее перевозки. За преступление в особо крупных размерах - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией предметов контрабанды и транспортных средств, которые использовались для перемещения нелегальных товаров, и с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине уголовная ответственность за товарную контрабанду отменена в 2012 году. С тех пор за это правонарушение введена лишь административная ответственность в виде штрафа на сумму стоимости задержанного таможенниками контрабандного товара (или 200% стоимости, если правонарушитель совершил правонарушение еще раз в течение года). По оценкам руководства украинской таможни, ежегодно из-за контрабанды госбюджет теряет 150 млрд грн.