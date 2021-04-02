Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд
Дело о подкупе руководителей НАБУ и САП, которое пытались забрать из подследственности Бюро, направили в суд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать неправомерную выгоду в размере 5 млн долл. США руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министру экологии (относительно его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк" и легализации этих средств)", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.
В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.
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https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215205605213355?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·
Справу щодо рекордного хабара у розмірі 6млн.$, за допомогою яких https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=*NK-R #Злочевський хотів підкупити САП та https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R НАБУ , скеровано до суду!
Вже незабаром https://www.facebook.com/HACCUkraine/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R
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розпочне розгляд цієї вельми цікавої справи і, як я сподіваюсь, винесе обвинувальний вирок підозрюваним. Бо у детективів із доказовою базою все в порядку - вони не займаються окозамилюванням, не виконують вказівки Банкової і не вводять в оману суспільство. На відміну від слідчих СБУ і прокурорів ГПУ, які отримали вказівку будь-якою ціною відправити мене за ґрати, але все одно в них нічого не вийде, бо вони навіть сфальсифікувати справу нормально не можуть Так що все буде добре
...хотя что мешает при большой зарплате брать еще и +бонусы.