Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд

Дело о подкупе руководителей НАБУ и САП, которое пытались забрать из подследственности Бюро, направили в суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать неправомерную выгоду в размере 5 млн долл. США руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министру экологии (относительно его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк" и легализации этих средств)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьбу дела о подкупе руководства НАБУ и САП будет решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд