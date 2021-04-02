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Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд

Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд

Дело о подкупе руководителей НАБУ и САП, которое пытались забрать из подследственности Бюро, направили в суд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать неправомерную выгоду в размере 5 млн долл. США руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министру экологии (относительно его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк" и легализации этих средств)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьбу дела о подкупе руководства НАБУ и САП будет решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд

Автор: 

НАБУ (4223) суд (25112) САП (2067)


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Дело о подкупе руководства НАБУ и САП направили в суд.

Купить можно всех. А дороже всего стоят неподкупные. (с)
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02.04.2021 14:40 Ответить
Дивно, що про агета НАБУ Євгена Шевченка ні слова. Тим більше, що 1 млн. начебто був призначений йому за посередництво
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02.04.2021 14:50 Ответить
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Справу щодо рекордного хабара у розмірі 6млн.$, за допомогою яких https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=*NK-R #Злочевський хотів підкупити САП та https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R НАБУ , скеровано до суду!

Вже незабаром https://www.facebook.com/HACCUkraine/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HACCUkraine/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R Вищий антикорупційний суд
розпочне розгляд цієї вельми цікавої справи і, як я сподіваюсь, винесе обвинувальний вирок підозрюваним. Бо у детективів із доказовою базою все в порядку - вони не займаються окозамилюванням, не виконують вказівки Банкової і не вводять в оману суспільство. На відміну від слідчих СБУ і прокурорів ГПУ, які отримали вказівку будь-якою ціною відправити мене за ґрати, але все одно в них нічого не вийде, бо вони навіть сфальсифікувати справу нормально не можутьДело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 5725Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 5725 Так що все буде добре

Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 8051
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02.04.2021 14:54 Ответить
меня улыбает это правосудие, судят тех кого нет в Украине и никогда до них не добраться
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02.04.2021 14:55 Ответить
по укр логике з\п должна быть больше суммы предлагаемой взятки. платите им по 10 млн каждый месяц.
...хотя что мешает при большой зарплате брать еще и +бонусы.
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02.04.2021 15:00 Ответить
Незабаром з'явиться нове "лице"
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03.04.2021 00:32 Ответить
 
 