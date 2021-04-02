В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам "СН", - Гурин

90 народных депутатов поставили подписи под проектом постановления о созыве внеочередного пленарного заседания для увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Кроме других, 33 подписи пренадлежат депутатам из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого", - отметил Гурин.

Читайте также: Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик

"Надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром", - добавил нардеп.

По его данным свои подписи в поддержку данного вопроса поставила фракция "Голос" в полном составе, 33 нардепа от "Слуги народа", 20 от "Европейской солидарности".