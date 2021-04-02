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В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам "СН", - Гурин

В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам

90 народных депутатов поставили подписи под проектом постановления о созыве внеочередного пленарного заседания для увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, информирует Цензор.НЕТ.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Кроме других, 33 подписи пренадлежат депутатам из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого", - отметил Гурин.

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"Надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром", - добавил нардеп.

По его данным свои подписи в поддержку данного вопроса поставила фракция "Голос" в полном составе, 33 нардепа от "Слуги народа", 20 от "Европейской солидарности". 

Автор: 

ВР (29260) отставка (3157) Степанов Максим (2062) Гурин Дмитрий (33)


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Топ комментарии
+11
В данном случае нужно собирать подписи для ареста Степанова и Ляшка, а не для отставки!!! Два п#дара завалили все что только могли - всю подготовку к коронавирусу, вакцинацию, закупку вакцин и т.д.!!! Фактически на них смерти тысяч украинцев!
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02.04.2021 14:43
+10
Не ну ты посмотри, последнюю куртку у человека забрать хотят, негидныки
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02.04.2021 14:38
+6
Простое увольнение, это как награда, украл, свободен
Следующий …
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02.04.2021 14:40
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Не ну ты посмотри, последнюю куртку у человека забрать хотят, негидныки
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02.04.2021 14:38 Ответить
Простое увольнение, это как награда, украл, свободен
Следующий …
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02.04.2021 14:40 Ответить
Тупорылые начали понимать, что жжж степашки, это на просто так, дорвался до меда, дай другому.)
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02.04.2021 17:06 Ответить
степашка уже прибарахлился на смертях, может "сваливать из этой страны", теперь на очереди очередной малоимущий шут з борделя богатыревой-ахметова
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02.04.2021 14:41 Ответить
В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам "СН", - Гурин - Цензор.НЕТ 3285
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02.04.2021 14:42 Ответить
В данном случае нужно собирать подписи для ареста Степанова и Ляшка, а не для отставки!!! Два п#дара завалили все что только могли - всю подготовку к коронавирусу, вакцинацию, закупку вакцин и т.д.!!! Фактически на них смерти тысяч украинцев!
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02.04.2021 14:43 Ответить
спистите у него курточку и он сам повесится...
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02.04.2021 14:44 Ответить
проще зеленкой облить, я думаю химчистка не справится, хотя...
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02.04.2021 15:14 Ответить
или мазутом измазать шоб наверняка
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02.04.2021 15:14 Ответить
Какая-то мышиная возня. Назначают, снимают, передвигают койки в борделе, а только по итогу всегда оказывается как всегда. Никогда не было и вот опять. Толку от того что снимут и поставят другого. Больше чем уверен, что будет ровно то же. Только на потоки другие сядут. Как всегда для народа от такой возни эффект нулевой. На этом празднике жизни наших власть имущих народ лишнее звено.
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02.04.2021 14:48 Ответить
А почему не снять неприкосновенность и не отправить под следствие?
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02.04.2021 14:51 Ответить
Потому, что у него нет неприкосновенности?
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02.04.2021 15:25 Ответить
На всіх курточок не вистачить.
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02.04.2021 15:07 Ответить
а скільки треба голосів для запуску зняття?
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02.04.2021 15:28 Ответить
в тому що відбулося вина тих хто подав кандидатуру Степанова на міністра охорони здоров'я та тих депутатів хто за цю кандидатуру проголосував. просто прочитавши біографію Степанова ідіотом потрібно бути або ворогом щоб віддати ціле міністерство в керування цій людині.
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02.04.2021 18:03 Ответить
Степанова не снимать нада, а сажать с конфискацией на пожизненое. А лучше - расстрелять
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02.04.2021 20:30 Ответить
 
 