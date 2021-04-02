Украина ожидает от США более активного и, что важно, безотлагательного участия в деоккупации Донбасса и Крыма, - Кулеба
Одним из ключевых ожиданий Украины от администрации президента США Джо Байдена является участие в деоккупации Крыма и Донбасса. Киев рассчитывает, что Вашингтон усилит роль в обеспечении его безопасности.
Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, США должны играть еще более активную роль в поддержке безопасности Украины, поскольку Москва наращивает численность войск на украинской границе.
"Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США… Одно из ключевых ожиданий Украины… - это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса. - Ред.) и Крыма", - добавил Кулеба.
Он также подчеркнул, что безопасность Украины означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДОЛЖНЫ! Во даёт. Даже, я бы сказал, наехал.
ЗЕбеня с кулебой не хотят ли скушать "горькую озабоченность" вместо реальной помощи США ?
Что иного пути, кроме как соблюдать это перемирие, у нас нет.
По мнению Кулебы, что должны сделать США?
ущипните меня и скажите: "Алекс, это не наш настоящий Главнокомандующий....."
за Державу не то что обидно, а стыдно, и уже два года
а войска вы уже отвели "где-то посредине" Украины ?
нет уж, мы галубков бумажных будем складывать, а американцы пусть за нас воюют
ПРОСИТЕ ПОМОЩИ!!!! И зарплаты себе урезайте Нафтогаз и прочие ТРУДЯГИ!
думаешь,у кацапни есть огромное желание ежедневно бегать по похоронам ?
говно к говну..
земельку позже вернём..
02.04.2021
То что украинские правоохранительные органы продолжаю расследование в котором фигурирует нынешний президент США Джо Байден, в США не было секретом ни для Байдена ни для его окружения. Просто еще раз Зеленский подтвердил свое двуличие и отсутствие элементарного ума."
Вам США должны только по камере на каждого.
ну ви ж дипломат, фахова людина, ну як можно таке верзити...?