В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

На конец марта суточное количество умерших от COVID-19 в Украине превышает пиковые показатель осенней волны на 34% и продолжает расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE).

"В отличие от показателя смертности, который имеет отсроченный характер, показатель госпитализаций демонстрирует более позитивную динамику. По сравнению с предыдущими неделями, прирост госпитализаций вырос всего на 6% (две и три недели до этого показатель составлял - 14 и 20% соответственно). А разрыв между госпитализациями и выписками составляет 15% (на предыдущей неделе - 28%).

Сейчас наиболее острой является ситуация с обеспеченностью медицинским ресурсом среде "оранжевых" регионов - в Хмельницкой области. Самый высокий уровень госпитализаций по Украине привел к критически высоким показателям - занято 77% всех "ковидных" и 74% реанимационных коек, а также 64% коек с кислородом", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, результаты анализа KSE прогнозируют, что количество умерших от COVID-19 за второй квартал 2021 г. в Украине может достичь показателя смертности за весь 2020 г.. Эпидемиологическая модель Центра экономики здравоохранения подтвердила свою способность при прогнозирования показателя смертности 2020 года - так, в октябре 2020 прогноз KSE по смертности на 2020 составил 20 тыс. человек на конец года. Фактическое количество умерших на конец 2020 г. составило 19 761, по данным Национальной службы здоровья Украины.

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По этой же модели, без учета факторов неопределенности в первом полугодии 2021 от COVID-19 может умереть от 20 тыс. до 55 тыс. человек. Однако изменение в наиболее значимых факторах неопределенности, а именно - доли более распространяемых вирусов, продолжительности иммунитета, темпов вакцинации и карантина, влиять на соответствующее изменение в прогнозах.

Напомним, по состоянию на 2 апреля от коронавирусной болезни в Украине умерли более 33 679 человек.