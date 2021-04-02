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Новости Коронавирус и карантин
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В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

На конец марта суточное количество умерших от COVID-19 в Украине превышает пиковые показатель осенней волны на 34% и продолжает расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE).

"В отличие от показателя смертности, который имеет отсроченный характер, показатель госпитализаций демонстрирует более позитивную динамику. По сравнению с предыдущими неделями, прирост госпитализаций вырос всего на 6% (две и три недели до этого показатель составлял - 14 и 20% соответственно). А разрыв между госпитализациями и выписками составляет 15% (на предыдущей неделе - 28%).

Сейчас наиболее острой является ситуация с обеспеченностью медицинским ресурсом среде "оранжевых" регионов - в Хмельницкой области. Самый высокий уровень госпитализаций по Украине привел к критически высоким показателям - занято 77% всех "ковидных" и 74% реанимационных коек, а также 64% коек с кислородом", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, результаты анализа KSE прогнозируют, что количество умерших от COVID-19 за второй квартал 2021 г. в Украине может достичь показателя смертности за весь 2020 г.. Эпидемиологическая модель Центра экономики здравоохранения подтвердила свою способность при прогнозирования показателя смертности 2020 года - так, в октябре 2020 прогноз KSE по смертности на 2020 составил 20 тыс. человек на конец года. Фактическое количество умерших на конец 2020 г. составило 19 761, по данным Национальной службы здоровья Украины.

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По этой же модели, без учета факторов неопределенности в первом полугодии 2021 от COVID-19 может умереть от 20 тыс. до 55 тыс. человек. Однако изменение в наиболее значимых факторах неопределенности, а именно - доли более распространяемых вирусов, продолжительности иммунитета, темпов вакцинации и карантина, влиять на соответствующее изменение в прогнозах.

Напомним, по состоянию на 2 апреля от коронавирусной болезни в Украине умерли более 33 679 человек.

карантин (16729) смерть (9230) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

А эти бухгалтеры каким боком к вирусу? Пусть считают. сколько народа может кони двинуть из-за пенсии в 2000 гривен. Это им ближе должно быть.
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02.04.2021 15:01
+3
Стилист от Минздрава Украины Степанов уже сказал свое слово
У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 1185
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02.04.2021 15:32
+2
что порадует и без того развеселый пенсионный фонд. Это ж сколько денег не нужжно больше выплачивать? хотя с экономической точки зрения - даже эти 55 000 человек уплатили бы налоги с которых жили б олигархи - пищевая цепочка все меньше и меньше!
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02.04.2021 15:01
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В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

А эти бухгалтеры каким боком к вирусу? Пусть считают. сколько народа может кони двинуть из-за пенсии в 2000 гривен. Это им ближе должно быть.
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02.04.2021 15:01 Ответить
Перед тем как задавать ... вопросы необходимо поинтересоваться что такое "Киевская школа экономики" и чем она занимается.
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02.04.2021 15:08 Ответить
Это пригожинский ботяра,его цель - тупое набрасывание навоза на вентилятор рашистской пропаганды
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02.04.2021 16:14 Ответить
"соросятники" со школы , на подсчете плодов деятельности "зе соросятников" при власти
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02.04.2021 15:09 Ответить
про математичне моделювання багато знаєте?
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02.04.2021 15:50 Ответить
Ну, и шо это за умный вопрос? Мне достаточно знать, что любые рассчёты имеют смысл только, если строятся на реальных данных, а не на придуманной статистике.
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02.04.2021 15:54 Ответить
Тупой хитрожопый рашистский ватан , ты сегодня был замечен за расклеиванием бигбордов *вакцинация- чипизация*
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02.04.2021 16:12 Ответить
Херик, у тебя галлюцинации.
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02.04.2021 16:20 Ответить
что порадует и без того развеселый пенсионный фонд. Это ж сколько денег не нужжно больше выплачивать? хотя с экономической точки зрения - даже эти 55 000 человек уплатили бы налоги с которых жили б олигархи - пищевая цепочка все меньше и меньше!
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02.04.2021 15:01 Ответить
Поддерживаешь?

https://youtu.be/_VXwKAARHNc "Чудесный вирус". Елена Малышева назвала COVID-19 "прекрасным"

У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 3475
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02.04.2021 15:08 Ответить
осуждаю! ибо вирус косит сейчас не только маразматиков, голосующих за "совецкий союз" и "ядинства с родинай" за гречку, но и молодых....
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02.04.2021 15:22 Ответить
Велике будівницьтво" кажете, пане президент...
ну-ну, тварюко
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02.04.2021 15:01 Ответить
В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 516
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02.04.2021 15:05 Ответить
Хождение на выборы по-приколу имеет свою цену. Жизни 50тыс человек - это как раз одна из плат за приколы.
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02.04.2021 15:03 Ответить
Ви загалом рахуйте,там з минулих років вже є вся статистика.
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02.04.2021 15:05 Ответить
все понимают - умрут старые и больные - освободится жилплощадь - оживится рынок недвижимости - кто-то сможет заработать.
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02.04.2021 15:05 Ответить
Наконец-то обещания Зеленского - Шмыгаля начинают сбываться. Это же целых 50 тыс. "новых " рабочих мест
Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев

У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 2460
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02.04.2021 15:15 Ответить
копачам, плотникам, и кп ритуал?
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02.04.2021 15:23 Ответить
тут главное не профессия, а появление вакансий. Вот умрут эти 55 тыс. вот и будут новые вакансии за вычетом, разумеется, пенсионеров
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02.04.2021 15:28 Ответить
Мнение экономистов понятно . Но что скажут о вирусе энергетики и стилисты?
.
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02.04.2021 15:25 Ответить
Стилист от Минздрава Украины Степанов уже сказал свое слово
У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 1185
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02.04.2021 15:32 Ответить
экономисты. считайте то что вам положено..
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02.04.2021 15:29 Ответить
У нас что школа экономики заменяет министерство здравоохранения? Просто писец...
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02.04.2021 15:39 Ответить
 
 