СНБО сегодня может ввести санкции в отношении лиц, причастных к ввозу "контрафакта" из ОРДЛО, - СМИ

СНБО сегодня, 2 апреля, в 17:30 соберется на заседание, повестка которого будет касаться контрабандного "бизнеса".

По данным ZN.UA, по результатам заседания могут быть введены санкции против граждан Украины, занимающихся поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях, передает Цензор.НЕТ.

Основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по Медведчуку и Козаку. Речь идет о законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Как объяснил в интервью ZN.UA бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак - начальник Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет: "В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем - через границу "пускать" в Европу".

По данным ZN.UA, уже сегодня ГБР начало серию обысков у людей аффилированных этими контрабандными потоками.

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Последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. Тогда Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции против Виктора Януковича и ряда чиновников времена его президентства, а также - против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.