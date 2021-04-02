СНБО сегодня может ввести санкции в отношении лиц, причастных к ввозу "контрафакта" из ОРДЛО, - СМИ
СНБО сегодня, 2 апреля, в 17:30 соберется на заседание, повестка которого будет касаться контрабандного "бизнеса".
По данным ZN.UA, по результатам заседания могут быть введены санкции против граждан Украины, занимающихся поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях, передает Цензор.НЕТ.
Основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по Медведчуку и Козаку. Речь идет о законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как объяснил в интервью ZN.UA бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак - начальник Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет: "В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем - через границу "пускать" в Европу".
По данным ZN.UA, уже сегодня ГБР начало серию обысков у людей аффилированных этими контрабандными потоками.
Последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. Тогда Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции против Виктора Януковича и ряда чиновников времена его президентства, а также - против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1377940183337799683 1 ч Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал комманду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского. Хроника
На ДП "Антонов", яке є єдиним в Україні авіапідприємством здатним створювати та серійно випускати нові літаки, склалася катастрофічна ситуація через скорочення складу льотчиків-випробувачів.
Про це повідомив пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів ДП "Антонов", який першим підняв у небо Ан-132D. А також випробовував цілу низку літаків "Антонова" включно із Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія", Ан-22 "Антей" та Ан-178.У його публічному листі до керівництва держави та ДК "Укроборонпром" від імені спілки льотчиків-випробувачів України, який отримала редакція Defense Express, йдеться про "психологічний тиск" у зв'язку із намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємства.
"Така ситуація не може залишатися без гідної уваги, адже без кваліфікованих фахівців цієї професії неможливе саме існування, а тим більше подальший розвиток авіаційної галузі, забезпечення безпеки польотів", - йдеться у зверненні.https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html