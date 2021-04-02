РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10759 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 685 24

Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, -

Адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. В это время, другие страны идут на беспрецедентные общенациональные ограничительные меры для борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украину ожидают еще более сложные испытания из-за "южноафриканской" мутации коронавирусной болезни. Несколько недель назад Украина отправила образцы биологических материалов в лондонскую лабораторию. Вчера получили ответ. Во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух - впервые обнаружен "южноафриканский". "Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности - на 60%. Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один рекорд - только по официальным данным инфицировались почти 20 000 граждан. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Критически высокие показатели госпитализации (более 5 тыс человек) и смертности (433)", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

"Южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский". ... По предварительным данным, штамм из ЮАР еще на 50% агрессивнее, чем другие известные мутации коронавируса. Уровень летальности на 50% выше. "Южноафриканский" штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел. Исследования в ЮАР свидетельствуют, что мутация вируса снижает эффективность вакцин от "ковида" на 30%. Однако производители вакцин имеют другие данные. Pfizer / BioNTech в этом случае демонстрирует эффективность 91% (на другие штаммы вируса - 95%). По вакцине AstraZeneca исследования еще не завершены. Производитель Sinovac Biotech заявил об эффективности вакцины против этого штамма, впрочем точных цифр не называет", - добавил "слуга народа".

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантины. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - резюмировал Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаруженный в Украине южноафриканский штамм более агрессивный: заражаются втрое больше людей, поражает более молодых, - Степанов

Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - слуга народа Радуцкий 01
Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - слуга народа Радуцкий 02

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Дядя, а не хочешь вернуть то, чем ты "прибарахлился для внуков"?

Тогда хватит и на пфайзер, и на модерну.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:10
+8
Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Дорогой ты наш товарищ, иди .. ..й радикальными шагами со своими инициативами. .
показать весь комментарий
02.04.2021 15:10
+6
Согласен, единственная радикальная мера, которая точно поможет - отправить клоунов обратно в цирк. Вместе с крадуцким. Запереть и открыть газ. Половинчатые меры бесполезны.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Дорогой ты наш товарищ, иди .. ..й радикальными шагами со своими инициативами. .
показать весь комментарий
02.04.2021 15:10 Ответить
Согласен, единственная радикальная мера, которая точно поможет - отправить клоунов обратно в цирк. Вместе с крадуцким. Запереть и открыть газ. Половинчатые меры бесполезны.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:28 Ответить
Дядя, а не хочешь вернуть то, чем ты "прибарахлился для внуков"?

Тогда хватит и на пфайзер, и на модерну.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:10 Ответить
А этих подлецов корона вирус не берет. В чом секрет, кто знает? одного гепу токо типа вирус убил, хотя там здоровья не было от слова совсем, его б уже б абичная простуда бы доконала....
показать весь комментарий
02.04.2021 15:11 Ответить
Они уже ширнулись пфайзером. Украли в Израиле, тут проскакивала информация. Пфайзер хорошая штука.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:30 Ответить
Радуцкий - барыга на крови. Когда за вывоз масок и респираторов ответишь?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:12 Ответить
так робіть їх ті кроки! а не сидите і чекаєте, поки до вас на ін"єкцію старі пердуни за 80 прийдуть. Коліть усіх бажаючих на вихідних наприклад. Записалось у Дії достатньо.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:20 Ответить
Самое радикальное-опять продать все маски. Не подействует-тогда и всю вакцину. В этом секрет успеха
показать весь комментарий
02.04.2021 15:22 Ответить
" Радикальные шаги" в украинских реалиях это смешное словосочетание. Потому что даже так называемый " адаптированный карантин" существовал больше на бумаге и в головах чиновников. Власть в стране в этом смысле импотентна, боится, не может да и не хочет.., опять же рейтинги ни кто не отменял. Какие там к че-ту "радикальные шаги".
показать весь комментарий
02.04.2021 15:22 Ответить
Например отправить на ,,, Зе
показать весь комментарий
02.04.2021 15:23 Ответить
А кто то объяснит мне от чего нас тогда пытаются "привить", от какого типа вирусакороны?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:25 Ответить
Открыть госрезерв, продать маски в Китай? Хотя нет, это ты уже делал. Какие еще радикальные меры ты, мразь, придумал?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:25 Ответить
Хорошо обьявлять радикальные шаги сидя на госдовольствии.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:32 Ответить
А Европе сильно помогли национальные карантины, из которых она не вылазит?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:36 Ответить
ось так ..Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА ..https://www.facebook.com/100055450823520/videos/241936947664664/
показать весь комментарий
02.04.2021 16:06 Ответить
А можно сведения получить на сколько помогли эти общенациональные карантины сдержать вирус? И если они помогли ранее, то почему их опять вводят? Что? Новые штаммы? Так они будут всегда и без чьего либо участия. Причем мутации будут возникать быстрее и чаще чем мы будем успевать вакцины изготавливать. Надо признать - вакцинация путь в никуда в данном случае. Нужно разрабатывать средства эффективной борьбы с симптомами, вызываемыми вирусом. Искать лекарства, которые помогут организму с ним бороться. А остальное сам иммунитет сделает.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:09 Ответить
Это будет слишком легко для нас, людей, бороться с симптомами. Им же нужно симптомы усилить паникой и страхом, добавить всевозможные новые, довести до осложнений, а потом уже лечить, если такое еще лечится, в больницах.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:30 Ответить
Вопрос не в том лечится ли. Тут скорее вопрос а лечат ли, или сам человек ресурсами организма борется.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:37 Ответить
Конечно, не лечат, в смысле - лечат уже бакосложнения и прочее, как и раньше. Человек - да, сам. Главное, шоб не мешали этому человеку.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:52 Ответить
одни говорят что не может, другие что замечательно работает
зелохи как всегда несут противоречащую пургу...
показать весь комментарий
02.04.2021 16:11 Ответить
Вы доиграетесь карантинами до того, что просто сами парализуете себя. Просто сами в себя.
ЭТО!!! ..не работает. Это не метода. Вирус распространяется адресно. Это значит, что поверх трех масок в метро надо надеть еще четыре сверху и одну сзади. Вы вообще нормальные????
Вы это можете понять, вирус распространяют АДРЕСНО. Т.е. определенным индивидам, ключевым субъектам. Если вирус попал к человеку, то рано или поздно он маску снимет и карантин вам не поможет. Те, кто распространяют видят результаты своей работы!!! Они даже называют это работой, и ругаются между собой, кто больше работает.
Вы это понимаете? Эти зеленые говносраны считают, что они очень вкалывают на работе. Это мыслимо? Они считают, что это работа.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:21 Ответить
"Україні необхідні більш радикальні кроки, - "слуга народу" Радуцький"- так,так,згідний один кіл у сраку,а другий у серце! Та й не тільки крадуцькому -решту збльовкам теж.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:02 Ответить
Похоже всеукраинский локдаун-2 неизбежен. А вот комендатский час нужно запретить даже думать о нем., это избыточная антиконституционная и просто глупая идея.
показать весь комментарий
02.04.2021 21:43 Ответить
 
 