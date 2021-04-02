Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. В это время, другие страны идут на беспрецедентные общенациональные ограничительные меры для борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украину ожидают еще более сложные испытания из-за "южноафриканской" мутации коронавирусной болезни. Несколько недель назад Украина отправила образцы биологических материалов в лондонскую лабораторию. Вчера получили ответ. Во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух - впервые обнаружен "южноафриканский". "Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности - на 60%. Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один рекорд - только по официальным данным инфицировались почти 20 000 граждан. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Критически высокие показатели госпитализации (более 5 тыс человек) и смертности (433)", - рассказал он.

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"Южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский". ... По предварительным данным, штамм из ЮАР еще на 50% агрессивнее, чем другие известные мутации коронавируса. Уровень летальности на 50% выше. "Южноафриканский" штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел. Исследования в ЮАР свидетельствуют, что мутация вируса снижает эффективность вакцин от "ковида" на 30%. Однако производители вакцин имеют другие данные. Pfizer / BioNTech в этом случае демонстрирует эффективность 91% (на другие штаммы вируса - 95%). По вакцине AstraZeneca исследования еще не завершены. Производитель Sinovac Biotech заявил об эффективности вакцины против этого штамма, впрочем точных цифр не называет", - добавил "слуга народа".

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантины. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - резюмировал Радуцкий.

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