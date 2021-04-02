Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Шевченковская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

"Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", - подчеркивают в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один израильский паломник в Умани подстрелил другого. ФОТО