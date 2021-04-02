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Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Шевченковская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

"Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", - подчеркивают в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один израильский паломник в Умани подстрелил другого. ФОТО

Автор: 

Киев (25580) магазин (188) маска (166) охрана (700) прокуратура (5020) стрельба (3257)


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Топ комментарии
+12
Це точно! А взимку взагалі норм було - тепло, не застудишся!
Чого комедію ламати? Тепер посидить на нарах. Там не тільки корону, але й тубік отримає.
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02.04.2021 15:22
+7
Своим примитивным поведением украинцы позорятся на весь мир и позорят всю страну. Этого динозавра надо судить по всей строгости, чтобы другим не было повадно!!!!
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02.04.2021 15:20
+6
блин, а вот не проще ли было надеть маску?

я далеко не ковидо-параноик, но даже я уже за год к ней привык...
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02.04.2021 15:13
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блин, а вот не проще ли было надеть маску?

я далеко не ковидо-параноик, но даже я уже за год к ней привык...
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02.04.2021 15:13 Ответить
Це точно! А взимку взагалі норм було - тепло, не застудишся!
Чого комедію ламати? Тепер посидить на нарах. Там не тільки корону, але й тубік отримає.
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02.04.2021 15:22 Ответить
пашинского не посадили!
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02.04.2021 16:12 Ответить
а Пашинскому сделали замечание маску одеть или все таки бутылку на голове разбили?
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02.04.2021 17:08 Ответить
ЧСВ некоторых особей просто зашкаливает. А чувство того, что в кармане пистолет, делает их вообще богами. Уррроды.
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02.04.2021 15:25 Ответить
Для тех кто рассказывает что нас разводят и никакого вируса нет, не проще... от звонка до до звонка от сижу но придурком не стану, как они считают. Как он ещё не застрелился в знак протеста что все вокруг идиоты и ничего не понимают?
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02.04.2021 15:28 Ответить
Наверное, таки хотел застрелиться, но промахнулся. Два раза.
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02.04.2021 16:05 Ответить
ну это смотря для кого, настоящим индейцам проще в охранника пальнуть
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02.04.2021 15:32 Ответить
поставить к стенке и прострелить из травмата ноги и руки . и больше такому коню разрешений на травмат никогда в жизни не выдавать.....
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02.04.2021 15:15 Ответить
так его и не выдавали, а продавали
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02.04.2021 15:17 Ответить
Не в охранника нужно было стрелять. А в зеленского или накрайняк в Степанова
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02.04.2021 15:16 Ответить
Еще один депутат или журналист с травматом?
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02.04.2021 15:16 Ответить
Своим примитивным поведением украинцы позорятся на весь мир и позорят всю страну. Этого динозавра надо судить по всей строгости, чтобы другим не было повадно!!!!
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02.04.2021 15:20 Ответить
Думаете только он позорит? Зайдите в любое тур агенство где Вам предложат купить справку на любой вкус... как думаете что подумают а главное сделают за границей, когда об этом узнают. А самое интересное-что будут кричат работники тур индустрии когда нас как обезьян закроют и запретят куда либо ездить?!
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02.04.2021 15:34 Ответить
А Ви думаєте що за кордоном про це не знають ? Знають добре , саме тому наших горе туристів і тримають по готелях як мавп у клітках поясненнями про небезпеку за межами територій готелів , не пояснюють тільки що небезпеку створюють саме такі туристи.
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22.06.2021 10:11 Ответить
Интересно: чем дело закончится?
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02.04.2021 15:23 Ответить
Взяткой.
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02.04.2021 15:24 Ответить
Ни капли сомнений!
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02.04.2021 15:26 Ответить
однозначно.
исключений из этого правила не знаю.
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02.04.2021 15:31 Ответить
Ну ,если охранник угрожал и применял физ.силу то тоже интересно.
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02.04.2021 15:26 Ответить
Тут не надо быть бабой Вангой: компенсирует ущерб, включая лечение, заплатит штраф (и за неношение маски, и за стрельбу), возможно - еще и моральный ущерб. Не думаю, что будут доводить это чмо до зоны.. Хотя, может быть, и стоило бы.
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02.04.2021 16:08 Ответить
Раби не мають право на зброю?
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02.04.2021 15:23 Ответить
Як і на вхід до раю
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02.04.2021 15:24 Ответить
Предметом, похожим на пистолет, сделал пух-пух, похожий на выстрелы и предметы, похожие на пули попали во что-то очень похожее на голову мужика, похожего на охранника....Все как раньше в милиции! "На полу валялся труп, рядом лежали трупья жена и трупьи дети. Труп еще дышал..." Пипец а не описание происшествия!
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02.04.2021 15:27 Ответить
Дитинко, якщо ти ні разу не тримав у руках протокол огляду місця події, то хоч не ганьбися і не блазнюй... Я у музеї криміналістики бачив "пістолет Макарова, вилитий з алюмінію і пофарбований у чорний колір,щоб був схожий на бойовий. І бачив стріляючий пристрій, під патрон калібру 7,62 мм, що не відрізнявся від авторучки... Саме так, як вказано в статті, пишуть у протоколі, а потім призначають експертизу, яка і визначає тип стріляючого пристрою... Лише потім в документах починають писать прямо, чим є предмет, з якого стріляли...
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02.04.2021 15:55 Ответить
это еще не конец!)).....там труп обругал всех матом и пошел пить пиво!
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02.04.2021 16:30 Ответить
Надо сему балде присудить пожизненное и повсеместное ношение маски.
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02.04.2021 15:27 Ответить
Долбо"б, однако.
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02.04.2021 15:32 Ответить
Присудить ему, помимо ответственности за нанесения телесных, исправительные работы в ковидном отделении на 15 суток. Справедливее некуда.
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02.04.2021 15:41 Ответить
Из за таких уродов,никогда не введут продажу оружия.
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02.04.2021 15:52 Ответить
та ні. Не через нього
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02.04.2021 16:01 Ответить
Тогда у охранника тоже будет ствол, и этот ковбой зассыт рыпаться. А так они все смелые, когда стволы только у них.
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02.04.2021 16:04 Ответить
В супермаркете у охраны никогда не будет оружия. По технике безопасности,в людных местах запрещено открывать огонь.
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02.04.2021 17:56 Ответить
Продажа оружия, и легального и нелегального, де-факто существует. Нет, и не предвидится, вменяемого закона о владении и обращении с ним.
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02.04.2021 16:07 Ответить
Я писал про боевое оружие,а не про травматы. Боевое нигде не продают.(охота не в счёт).
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02.04.2021 17:59 Ответить
Верно, но только отчасти. Законной продажи его и быть не может, в силу отсутствия закона об оружии, но зато торгуют нелегальным. И это не считая "наградных" стволов, но об этом отдельная история.
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02.04.2021 20:39 Ответить
а вы требуете разрешить короткостволы .да бл. там и кацапской армии не надо будет .
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02.04.2021 20:32 Ответить
"мужчина достал предмет, похожий на пистолет" Член тоже похож..
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02.04.2021 22:49 Ответить
 
 