Разумков направил на подпись Зеленскому закон о выплате 8 тыс. грн предпринимателям в "красных" зонах

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (проект №5300).

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе парламента, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам и физическим лицам - предпринимателям, которые вследствие карантина были вынуждены временно остановить работу.

Выплаты будут предоставляться застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

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Согласно Закону, выплаты должны быть профинансированы за счет средств Государственного бюджета Украины в размере восьми тысяч гривен.

Кроме того наемные работники и физические лица-предприниматели могут рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

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Закон направлен на подпись Президенту Украины.