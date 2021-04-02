Разумков направил на подпись Зеленскому закон о выплате 8 тыс. грн предпринимателям в "красных" зонах
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (проект №5300).
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе парламента, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам и физическим лицам - предпринимателям, которые вследствие карантина были вынуждены временно остановить работу.
Выплаты будут предоставляться застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
Согласно Закону, выплаты должны быть профинансированы за счет средств Государственного бюджета Украины в размере восьми тысяч гривен.
Кроме того наемные работники и физические лица-предприниматели могут рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.
Закон направлен на подпись Президенту Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль