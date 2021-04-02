В ООС с начала года очищено 453 га территории и уничтожено 8 655 взрывоопасных предметов, - Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с другими ведомствами и национальными службами проводит мероприятия по противоминной безопасности в районе проведения операции объединенных сил.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, вследствие агрессии Российской Федерации против Украины около 16 тысяч квадратных километров наших территорий в Луганской и Донецкой областях загрязнены минами и взрывоопасными предметами.

"К сожалению, мины не различают военного от гражданского, взрослого от ребенка. Уменьшение несчастных непоправимых случаев зависит от эффективности информирования населения о рисках связанных с минами и взрывоопасными последствиями боевых действий. Начиная с 2014 года международные и национальные операторы противоминной деятельности постоянно проводят информирование населения. С начала 2021 информирование охватило более 53 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей", - рассказал начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Сергей Рокун.

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Министерство обороны Украины разработало и запустило в действие интерактивную карту территорий, которые остаются загрязненными минами и взрывоопасными предметами. Она постоянно обновляется по результатам работы операторов противоминной деятельности. Кроме этого, для безопасности противоминного персонала, с 1 апреля 2019 действует национальный стандарт по противоминной деятельности. Он определяет соблюдение мер безопасности в ходе проведения работ по нетехническому, техническому обследованию и разминированию территорий.

Также, ежегодно Минобороны совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами составляют план мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Этот план разрабатывается на основе первоочередного обеспечения функционирования объектов критической инфраструктуры.

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Так, только с начала этого года операторами противоминной деятельности на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей было очищено 453 га территории, проверено более 65 км автомобильных и железнодорожных путей и выявлено и уничтожено 8 655 взрывоопасных предмета.

"Каждый уничтоженный взрывоопасный предмет, установленный знак о предупреждении минной опасности, а также каждое информирования о минной опасности - это чья-то спасенная жизнь", - подытожил полковник Рокун.

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