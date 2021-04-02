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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина намерена создать проблемы для Ирана: следствие по крушению самолета МАУ должно продолжаться, - Кулеба

Украина намерена создать проблемы для Ирана: следствие по крушению самолета МАУ должно продолжаться, - Кулеба

По делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по Ирану. Вместе с другими странами могут создать проблемы для Тегерана, чтобы тот стал более открытым.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. Вместе с тем, пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

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"Следствие должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не восторжествует справедливость", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что поскольку Иран самостоятельно не может добиться справедливости, Киев настроен занять более жесткую позицию и вместе с другими вовлеченными в трагедию странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: 

Иран (1808) самолет (3601) МАУ (330) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ну да, как та собака - укусить газетку, которой хозяин её шлёпает.
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02.04.2021 15:31 Ответить
Зеля со Степановым вон каждый день по боингу сбивают, а через недельку другу и по два будут сбивать кожен день, и ничо... у них проблем нету
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02.04.2021 15:32 Ответить
больше года вам, нам ....бут мозг. ви только собираетесь создавать какие то проблеммы. будет ровно то что с малазийским боингом. то есть нихрена не будет.
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02.04.2021 15:33 Ответить
Йо-хо-хо-хо. Очнулись. Иран вас сделал, как котят, вы - никто и звать вас никак. Иран уже официально уничтожил доказательства, дескать суд состоялся, обломки больше не нужны.
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02.04.2021 15:34 Ответить
Проблема Украины ни в Иране, не в COVID-19 и даже не в олигархах - проблема в никчемном преЗеденте
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02.04.2021 15:37 Ответить
Я не могу понять что за дибилизм происходит? какое следствие ???? все известно же!
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02.04.2021 15:52 Ответить
Кулеба, не дуркуй, иначе кто-то рано или поздно проведет параллель между поездкой в Оман, кацапскими песонажами, странными встречами и абсолютной невменяемостью Нелоха после сбитого самолета. Лучше молчите......
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02.04.2021 16:28 Ответить
 
 