Украина намерена создать проблемы для Ирана: следствие по крушению самолета МАУ должно продолжаться, - Кулеба

По делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по Ирану. Вместе с другими странами могут создать проблемы для Тегерана, чтобы тот стал более открытым.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. Вместе с тем, пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

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"Следствие должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не восторжествует справедливость", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что поскольку Иран самостоятельно не может добиться справедливости, Киев настроен занять более жесткую позицию и вместе с другими вовлеченными в трагедию странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.