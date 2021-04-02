МВФ предупреждает о возможной вспышке протестов из-за неравенства в мире, вызванного пандемией COVID-19, - Bloomberg

МВФ предупреждает, что пандемия коронавируса обострила неравенство в мире. И это может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и вспышке социальных беспорядков.

Соответсвующее заявление МВФ цитирует Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эти факторы затрудняют ведение взвешенной экономической политики, представляют риск для макроэкономической стабильности и функционирования общества. Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", - следует из заявления МВФ.

За последние три десятилетия неравенство в доходах ухудшилось, в частности в развитых странах и крупных развивающихся экономиках. За прошлый год 95 миллионов людей опустились за линию экстремальной бедности, согласно отчету МВФ. Пандемия ослабила государственные бюджеты. И многим странам потребуются дополнительные доходы. Кроме того, тратить деньги придется более эффективно.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в четверг сказала, что фонд ожидает начало процесса экономического восстановления "с разными скоростями". Потому что экономические доходы стран очень отличаются. МВФ рекомендует политикам рассмотреть шаги, чтобы разобраться с проблемой роста неравенства. В частности, речь идет о реформе налоговой политики и укреплении социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.

Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги.

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