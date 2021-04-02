МВФ предупреждает о возможной вспышке протестов из-за неравенства в мире, вызванного пандемией COVID-19, - Bloomberg
МВФ предупреждает, что пандемия коронавируса обострила неравенство в мире. И это может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и вспышке социальных беспорядков.
Соответсвующее заявление МВФ цитирует Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эти факторы затрудняют ведение взвешенной экономической политики, представляют риск для макроэкономической стабильности и функционирования общества. Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", - следует из заявления МВФ.
За последние три десятилетия неравенство в доходах ухудшилось, в частности в развитых странах и крупных развивающихся экономиках. За прошлый год 95 миллионов людей опустились за линию экстремальной бедности, согласно отчету МВФ. Пандемия ослабила государственные бюджеты. И многим странам потребуются дополнительные доходы. Кроме того, тратить деньги придется более эффективно.
Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в четверг сказала, что фонд ожидает начало процесса экономического восстановления "с разными скоростями". Потому что экономические доходы стран очень отличаются. МВФ рекомендует политикам рассмотреть шаги, чтобы разобраться с проблемой роста неравенства. В частности, речь идет о реформе налоговой политики и укреплении социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.
Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги.
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У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 - дістали поранення, інформує https://edition.cnn.com/2021/04/01/asia/taiwan-train-derail-intl-hnk/index.html CNN . Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню. Він зійшов із рейок на в'їзді в тунель, внаслідок чого кілька вагонів врізалися в його стіну. Внаслідок аварії декілька вагонів фактично розірвало, що стало перешкодою для рятувальників. За даними агентства http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139854453.htm Xinhua , 61 людину госпіталізували, але ще 72 постраждалих залишилися в пастці на місці трагедії.
И теперь самое интересное, вы в такое поверите? Вы вообще верите в каскад совпадений??? Не просто совпадений, а касакад..каскад?????
За попередніми даними, нібито на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Крім того, нібито у фури були несправні гальма. Інші місцеві ЗМІ пишуть, що потяг зіткнувся із технікою, яка розчищала каміння, і деякі вагони врізалися в стіни тунелю.