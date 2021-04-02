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Новости Коронавирус и карантин
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МВФ предупреждает о возможной вспышке протестов из-за неравенства в мире, вызванного пандемией COVID-19, - Bloomberg

МВФ предупреждает, что пандемия коронавируса обострила неравенство в мире. И это может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и вспышке социальных беспорядков.

Соответсвующее заявление МВФ цитирует Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эти факторы затрудняют ведение взвешенной экономической политики, представляют риск для макроэкономической стабильности и функционирования общества. Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", - следует из заявления МВФ.

За последние три десятилетия неравенство в доходах ухудшилось, в частности в развитых странах и крупных развивающихся экономиках. За прошлый год 95 миллионов людей опустились за линию экстремальной бедности, согласно отчету МВФ. Пандемия ослабила государственные бюджеты. И многим странам потребуются дополнительные доходы. Кроме того, тратить деньги придется более эффективно.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в четверг сказала, что фонд ожидает начало процесса экономического восстановления "с разными скоростями". Потому что экономические доходы стран очень отличаются. МВФ рекомендует политикам рассмотреть шаги, чтобы разобраться с проблемой роста неравенства. В частности, речь идет о реформе налоговой политики и укреплении социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.

Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый второй украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова

Автор: 

бедность (253) карантин (16729) МВФ (3335) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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сюда сколько не давай - зелупа с прихвостнями все равно все разворуют...
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02.04.2021 15:34 Ответить
Интересно пенсия в 2000 гривен это равенство или не равенство ?
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02.04.2021 15:34 Ответить
жаль, что Украина - первая в рейтинге, где люди пересекают линию бедности все большими и большими темпами.. Блеск порше на улицах и нищета в зарплатах и пенсиях

1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии....
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02.04.2021 15:38 Ответить
А вот ЭТО!!!...из той же оперы, что и крушение поезда в Египте, и блокирование контейнеровозом канала. Все в точь в точь по сценарию. Обратите внимание очень удобно крушить поезда, это как правило максимальное количество жертв.

У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 - дістали поранення, інформує https://edition.cnn.com/2021/04/01/asia/taiwan-train-derail-intl-hnk/index.html CNN . Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню. Він зійшов із рейок на в'їзді в тунель, внаслідок чого кілька вагонів врізалися в його стіну. Внаслідок аварії декілька вагонів фактично розірвало, що стало перешкодою для рятувальників. За даними агентства http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139854453.htm Xinhua , 61 людину госпіталізували, але ще 72 постраждалих залишилися в пастці на місці трагедії.

И теперь самое интересное, вы в такое поверите? Вы вообще верите в каскад совпадений??? Не просто совпадений, а касакад..каскад?????

За попередніми даними, нібито на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Крім того, нібито у фури були несправні гальма. Інші місцеві ЗМІ пишуть, що потяг зіткнувся із технікою, яка розчищала каміння, і деякі вагони врізалися в стіни тунелю.
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02.04.2021 17:36 Ответить
 
 