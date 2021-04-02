Министр обороны Великобритании Уоллес инициировал переговоры с Тараном из-за эскалации на Донбассе, - посол Пристайко
Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, очень обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Украины, сегодня это будет предметом переговоров министров обороны и иностранных дел обеих стран.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время панельной дискуссии "Новое партнерство во времена пандемии", организованной Советом внешней политики "Украинская призма", сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Великобритания очень обеспокоена тем, что происходит (в зоне конфликта на востоке Украины. - Ред.). Прямо сейчас министр обороны (Украины Андрей Таран. - Ред.) будет говорить со своим коллегой министром обороны Великобритании (Беном Уоллесом. - Ред. ) Это, кстати, инициатива Великобритании. Вчера переговорили командующие Вооруженных сил, сегодня будет говорить министр иностранных дел. Я вчера имел целый ряд целый день переговоров и консультаций", - сказал Пристайко.
Дипломат также отметил, что украинская сторона понимает, насколько Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, в частности, легендарный МИ-6, знакома с ситуацией на востоке Украины. "Если они настолько обеспокоены, то, поверьте, нам тоже надо быть обеспокоенными даже больше, чем то, что я наблюдаю сейчас в средствах массовой информации в Украине", - считает посол.
Как сообщалось, 1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
26 марта в результате обстрела со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.
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Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.
бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...
Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".
Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
Порошенко не ангел. Але врегулювання валютного ринку, балансу держказначейства і боргових зобов'язань при ньому в Україні були визначені взірцевими. Через це, НБУ протягом п'яти років (15-20) вважали другим за ефективністю центральним банком в Європі після Дойчебанку.
Борщь, вареники!!!! Пусть просто в гостях побудут - россияне никогда на силу не попрут!!!!
крім того, треба бути дурнем аби вважати, що британці, німці або американці мають помирати за українську незалежність.
до речі, це було б незайвим зробити й виборцям зеленського, коли він впарював ідею про цей меморандум, як про якийсь дієвий механізм.
умовно кажучи його можна визначити як угоду про ненапад, а не про захист.
Сьогодні з власної ініціативи подзвонив міністр оборони Великобританії Уоллес.
Увага! Міністри оборони США і Великобританії подзвонили міністру оборони України... Не навпаки!
А що головнокомандувач? А Клоун відосики записує.
😂