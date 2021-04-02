РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5386 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 303 61

Министр обороны Великобритании Уоллес инициировал переговоры с Тараном из-за эскалации на Донбассе, - посол Пристайко

Министр обороны Великобритании Уоллес инициировал переговоры с Тараном из-за эскалации на Донбассе, - посол Пристайко

Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, очень обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Украины, сегодня это будет предметом переговоров министров обороны и иностранных дел обеих стран.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время панельной дискуссии "Новое партнерство во времена пандемии", организованной Советом внешней политики "Украинская призма", сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великобритания очень обеспокоена тем, что происходит (в зоне конфликта на востоке Украины. - Ред.). Прямо сейчас министр обороны (Украины Андрей Таран. - Ред.) будет говорить со своим коллегой министром обороны Великобритании (Беном Уоллесом. - Ред. ) Это, кстати, инициатива Великобритании. Вчера переговорили командующие Вооруженных сил, сегодня будет говорить министр иностранных дел. Я вчера имел целый ряд целый день переговоров и консультаций", - сказал Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток - 7 нарушений "тишины" со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Дипломат также отметил, что украинская сторона понимает, насколько Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, в частности, легендарный МИ-6, знакома с ситуацией на востоке Украины. "Если они настолько обеспокоены, то, поверьте, нам тоже надо быть обеспокоенными даже больше, чем то, что я наблюдаю сейчас в средствах массовой информации в Украине", - считает посол.

Как сообщалось, 1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

26 марта в результате обстрела со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Автор: 

Великобритания (4984) Донбасс (26956) Пристайко Вадим (500) Уоллес Бен (184) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
А шмаркли ни с кем инициировать диалог не собирались сами? США звонит, Бриты инициируют, а зелёные сдаваться планировали или что?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:45
+20
Заметим - не квартальный клоун Таран звонит во все колокола, ища поддержки у союзников, а союзники выполняют за ЗЕбила ЕГО работу. *****, такой дебильной власти в Украине никогда не было. Вова ЗЕлупа вообще под плинтус забился, обоссыш, хотя оборона - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТ президента. Но в Украине сейчас нет Президента, есть тупой обоссаный клоун Вова
показать весь комментарий
02.04.2021 15:46
+11
бубася подписал капитуляцию в конце 19 г. в Париже.
Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.

бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...

Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".

Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шмаркли ни с кем инициировать диалог не собирались сами? США звонит, Бриты инициируют, а зелёные сдаваться планировали или что?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:45 Ответить
бубася подписал капитуляцию в конце 19 г. в Париже.
Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.

бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...

Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".

Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:00 Ответить
Заметим - не квартальный клоун Таран звонит во все колокола, ища поддержки у союзников, а союзники выполняют за ЗЕбила ЕГО работу. *****, такой дебильной власти в Украине никогда не было. Вова ЗЕлупа вообще под плинтус забился, обоссыш, хотя оборона - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТ президента. Но в Украине сейчас нет Президента, есть тупой обоссаный клоун Вова
показать весь комментарий
02.04.2021 15:46 Ответить
Ну извините, что власть не отчиталась перед Вами с кем, как и о чем она вела переговоры.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:12 Ответить
про предательство и наркомана вислюка мы и так знаем
показать весь комментарий
02.04.2021 16:15 Ответить
Если что - это одна из прямых ее обязанностей))) Ты же Зебизяна слуг выбирал вроде, а выходит на коленки раком тебя поставили
показать весь комментарий
02.04.2021 16:24 Ответить
Чем собственно они поставили меня раком? В любом случае не более чем Вас. Или Вы не в Украине живете? Хотя, честно говоря, не понимаю в данном контексте кто и кого и как ставил. Меня в свое время больше Петя напряг скачками бакса и цен. Сейчас не в пример поспокойнее. Не лучше чем при Пете к сожалению, но и не хуже. Ровно так же херово. Оно и понятно. Петю вряд ли кто в сим вопросе переплюнет наверное. Хотя... Погожу покуда загадывать.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:31 Ответить
Петра Алексеевича еще вспоминать будем не раз и не два. Нынешнее недоразумение во главе страны вина таких вот виртуальных сральников. "Меня в свое время больше Петя напряг скачками бакса и цен." Этим все сказано. А то, что ПАП принял страну без денег от слова совсем? Чивокуня все вывез, вместе с азировым и арбузовым и прочими членами партии решал.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:37 Ответить
Эх, таки не удержались, правда? Таки на личности перешли. А Алексеича бесспорно вспоминать "не злым, тихим" будем еще и не раз. В этом более чем уверен. Помянем не единожды. Все его "нищаки" вспоминать и икать будем. А на счет с чем он страну принял далеко ходить не нужно - достаточно на сайт минфина сходить и глянуть что ему овощ оставил. И сколько там от слова совсем было и сколько сейчас есть. Все же доступно. Ну и к тому же вот просто интересно, что такого Зе сделал, что при Пе мы уже не проходили. Я вот в том и обвиняю сейчас того же Зе, что осталось все как при Пе было. А он шел во власть, чтобы это якобы исправить. Но... Маем то шо маем.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:44 Ответить
тупая Люся Абдристович, пеши исчо - таких тупых, как ты, ещё поискать
показать весь комментарий
02.04.2021 16:56 Ответить
Да как писал - так и собираюсь писать. Мне для этого Ваших указаний не нужно. И мнение мое вряд ли изменится, если я почитаю посты подобные тому что Вы написали. В отличие от Вас я не лозунгами живу и мыслю, а как то пытаюсь сопоставлять и анализировать.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:58 Ответить
Про "доступне" ви розповідали щодо імунітету. Та й тут ви теж спеціаліст. Яка дурня - державні фінанси, монітарна політика, платіжний баланс... Це ж бо просто. Як два пальця об асфальт. Але скажіть таку річ, вам за янeковича добре жилося? Пенсія там, ціни в маназинах. Спокій... Чи не так?
показать весь комментарий
02.04.2021 18:24 Ответить
Недобре і при Овочі жилося. То як це виправдовує Порошенка чи того ж самого Зеленського? Чи Ви пропонуєте майже за те саме, за що народ проти Овоча пішов, вихваляти Порошенка чи Зеленського? Мені персоналії неважливі - мене цікавлять справи кожного. З них і висновки роблю.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:34 Ответить
Только )(уйло способно все решить?
показать весь комментарий
02.04.2021 19:20 Ответить
Я пропоную вам подумати про те, що економіка і фінанси є доволі інерційними галузями. Підвалини того, що відбуваєитться сьогодні - закладаються за рік, а іноді і за кілька років. Дисбаланси в державних фінансах закладалися з 07-го по 13-й роки. А вдарили в 14. По-перше, через те,що вони вже склалися і були кричущими. По друге,через політичну дестабілізацію.
Порошенко не ангел. Але врегулювання валютного ринку, балансу держказначейства і боргових зобов'язань при ньому в Україні були визначені взірцевими. Через це, НБУ протягом п'яти років (15-20) вважали другим за ефективністю центральним банком в Європі після Дойчебанку.
показать весь комментарий
02.04.2021 19:36 Ответить
Прям кладезь мудрости сейчас прочитал.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:45 Ответить
а вы, ЗЕлупенцы, заслуживаете большего? Ваш "лидер" - тупоылый куесос-клоун, тогда кто же вы, его быдло-электорат?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:51 Ответить
Ну как бы подобного рода аргументы (если их вообще можно назвать аргументами) у нормальных людей складывают мнение, что в секте свидетелей досягненнь сивоелого рехворматора одни неадекваты. Вы же просто позорите своего обожаемого.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:56 Ответить
не збираюся з дебілами розмовляти в іншому тоні., полудурок ЗЕлупенський . Вам, ******, говоили: "ДУМАЙТЕ"! Але вам, гниди, нічим думати, то якого лисого я буду з БИДЛОМ розмовляти іншим слогом?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:58 Ответить
А я ось, дивлячись на таких навіжених, таки ще раз подумав та переконався що у 2019 році таки вірно віддав свій голос. Бо не доведи Господь вибрати того, за якого такі ось кадри. Так шо вірно я таки голосував. І якщо знову такий розклад буде, то знову так само проголосую. Так шо вірним шляхом йдете - продовжуйте і далі так.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:16 Ответить
пеши исчо, пыпердок ЗЕлупенский, Люся Абдристович. Я быдлу типа тебя не подаю
показать весь комментарий
02.04.2021 17:30 Ответить
Не вижу смысла более. В виду низкой интеллектуальной способности оппонента воспринимать информацию.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:19 Ответить
Люся, ещё раз для барана повторю: с быдлом нет смысла распинаться, Всё, ПНХ
показать весь комментарий
02.04.2021 19:31 Ответить
Якщо від ковіду помре хтось з ваших близьких чи знайомих, ви з гордістю можете сказати те саме. Що ви вірно віддали свій голос. І тоді йдіть і віддавайте його ще раз.
показать весь комментарий
02.04.2021 19:38 Ответить
пане Влад, не хвилюйтесь, на каазлабадi ковiд браво косить. Iхнiй вибiр то е файно рiхтiг...
показать весь комментарий
03.04.2021 00:18 Ответить
пригласите всех на учения!!
Борщь, вареники!!!! Пусть просто в гостях побудут - россияне никогда на силу не попрут!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 15:47 Ответить
Канала и Великобритания прекратили миссии по обучению солдат писали ранее.Так как Украина не обращалась о продлении миссии.У них план все сливают методично шаг за шагом,гробят армию оборонзаказы,экономику, всё.Кае думаете в случае агрессии со стороны Раши куда они будут бить первым делом? Конечно же по тренировочным базам и скоплениям войск военным частям.И наличие там иностранных инструкторов не желательно.Вот Таран и Нелох всё и делают для этого.Только жёсткая позиция Америки и Великобритании возможно помешают слить всё.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:47 Ответить
Канада опечатка.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:48 Ответить
"тримайтесь", ми стурбовані та занепокоєні?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:51 Ответить
Таран стурбованиф?😲 Та в Тарана на думці одне, як б Степанова нвим пальто переплбнути.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:57 Ответить
який сенс відповідати на безглузді пости?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/481100, ми не знаємо про що казав міністр оборони Британії, але ми знаємо, що зеленське заспокійливо каже про "традиційну гру м'язами в час перемовин", хоча які зараз перемовини?
крім того, треба бути дурнем аби вважати, що британці, німці або американці мають помирати за українську незалежність.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:27 Ответить
звісно не повинні, бо папірці, на кшталт, будапештського меморандуму, сраку нікому не колять...
показать весь комментарий
02.04.2021 16:35 Ответить
окупант, ПНХ
показать весь комментарий
02.04.2021 16:43 Ответить
біснуватий, ти вже настукав про образи? я у Чехію потрапив не з власної волі і у 1989-му. вгамуйся.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:46 Ответить
ти не тільки ОКУПАНТ тупий, ти ще й наркоман. Ти забуло, як писало, що на кордоні з Австрією на танку боронив Європу від своїх однополчан? Тому біснуватим був твій батько, а ти - наркоман
показать весь комментарий
02.04.2021 16:53 Ответить
йолопе, про танк згадував чеський політичний біженець, що тікав до Австрії у 1968-му.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:55 Ответить
якщо б ви його прочитали ви б побачили, що країни-підписанти не приймали на себе зобов'язання надавати один одному воєнну підтримку так само й воювати один за одного.
до речі, це було б незайвим зробити й виборцям зеленського, коли він впарював ідею про цей меморандум, як про якийсь дієвий механізм.
умовно кажучи його можна визначити як угоду про ненапад, а не про захист.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:46 Ответить
тоді взагалі нема про що розмовляти...захід за сім років певно так і не накреслив орді межі її сфери впливу. або накреслив....у нас за спиною.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:52 Ответить
ЗЕ макаки планируют просто валить из страны.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:52 Ответить
У же и американцы поговорили с нашим Бараном и британцы, а зебилы все еще в импереях летают, пытаются путина зализать до дружбы...
показать весь комментарий
02.04.2021 15:59 Ответить
Вчора міністр оборони США Остін зателефонував міністру оборони України паркетному генералу Тарану у зв'язку зі зростанням прямої воєнної загрози для України з боку РФ і повідомив про готовність США підтримати Україну у випадку нападу на нашу державу.

Сьогодні з власної ініціативи подзвонив міністр оборони Великобританії Уоллес.

Увага! Міністри оборони США і Великобританії подзвонили міністру оборони України... Не навпаки!
А що головнокомандувач? А Клоун відосики записує.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:59 Ответить
таран спілкувався...
😂
показать весь комментарий
02.04.2021 16:54 Ответить
ПВО нужно просить у всех!
показать весь комментарий
02.04.2021 16:01 Ответить
За два года все зарубежные партнеры убедились, что в стране не президент, а "пустышка".
показать весь комментарий
02.04.2021 16:01 Ответить
Не пустишка,а ворог.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:11 Ответить
Свято наближується 😃 Совкі та відверті зрадники, голосивші за Землею, дочекалися, нарешті.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:12 Ответить
зельоні зараз зайняті, вони вірас-тюка за мошонку в депутати тягнуть всією шоблою, а ще двері треба поміняти в ОПГ, шоб бубачко не расстраівалось.. моральні виродки, а не влада
показать весь комментарий
02.04.2021 16:14 Ответить
Зе забился и не слішно и не видно а кто в бой поведет если бой не начался а портки уже обгадил великий по каталогу Мендель печалка
показать весь комментарий
02.04.2021 16:29 Ответить
Париж і Берлін досі навіть не поінформували Зеленського про суть переговорів Меркель, Макрона й Пуйла про Україну. Це може бути наслідком вагнергейту та інформації від Мі6 про агентуру в найближчому оточенні Зеленського. З ним навіть не ризикують вести розмову про долю нашої ж країни, оскільки не переконані, що за годину все сказане не буде на моніторі в Путіна.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:32 Ответить
 
 