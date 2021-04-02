Министр обороны Великобритании Уоллес инициировал переговоры с Тараном из-за эскалации на Донбассе, - посол Пристайко

Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, очень обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Украины, сегодня это будет предметом переговоров министров обороны и иностранных дел обеих стран.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время панельной дискуссии "Новое партнерство во времена пандемии", организованной Советом внешней политики "Украинская призма", сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Великобритания очень обеспокоена тем, что происходит (в зоне конфликта на востоке Украины. - Ред.). Прямо сейчас министр обороны (Украины Андрей Таран. - Ред.) будет говорить со своим коллегой министром обороны Великобритании (Беном Уоллесом. - Ред. ) Это, кстати, инициатива Великобритании. Вчера переговорили командующие Вооруженных сил, сегодня будет говорить министр иностранных дел. Я вчера имел целый ряд целый день переговоров и консультаций", - сказал Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток - 7 нарушений "тишины" со стороны наемников РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Дипломат также отметил, что украинская сторона понимает, насколько Великобритания, которая имеет собственные независимые источники информации, в частности, легендарный МИ-6, знакома с ситуацией на востоке Украины. "Если они настолько обеспокоены, то, поверьте, нам тоже надо быть обеспокоенными даже больше, чем то, что я наблюдаю сейчас в средствах массовой информации в Украине", - считает посол.

Как сообщалось, 1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

26 марта в результате обстрела со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.