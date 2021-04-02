"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе

Сегодня, 2 апреля, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят тему стягивания войск РФ к границе с Украиной - ждать ли еще большего обострения войны?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире будут выяснять, сможет ли украинская армия ответить на провокации российско-оккупационных войск, а также - что не так с выборами на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в программе обсудят вопрос новых санкций.

Гостями студии станут:

- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, член СНБО;

- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

- Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;

- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

- Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";

- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

- Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";

- Тарас Батенко, соглава депутатской группы "Партия "За майбутнє";

- Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, "Слуга народа", избирательный округ №87;

- Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО "Свобода", избирательный округ №87;

- Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, "За майбутнє", и.о. №87;

- Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" по выборам в Ивано-Франковской области;

- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ, внештатный советник министра обороны Украины;

- Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

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