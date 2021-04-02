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"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе

Сегодня, 2 апреля, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят тему стягивания войск РФ к границе с Украиной - ждать ли еще большего обострения войны?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире будут выяснять, сможет ли украинская армия ответить на провокации российско-оккупационных войск, а также - что не так с выборами на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в программе обсудят вопрос новых санкций.

Гостями студии станут:

- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, член СНБО;
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины;
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода";
- Тарас Батенко, соглава депутатской группы "Партия "За майбутнє";
- Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты, "Слуга народа", избирательный округ №87;
- Руслан Кошулинский, кандидат в народные депутаты, ВО "Свобода", избирательный округ №87;
- Александр Шевченко, кандидат в народные депутаты, "За майбутнє", и.о. №87;
- Иван Маруняк, координатор наблюдения ГС "Опора" по выборам в Ивано-Франковской области;
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ, внештатный советник министра обороны Украины;
- Дмитрий Дурнев, военный журналист, автор статей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+9
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 9753
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02.04.2021 15:56
+2
сколько будешь границу вглубь двигать и отступать?
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02.04.2021 16:07
+2
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 4036
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02.04.2021 16:13
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Правила форума Совет форумчан
кто то хочет!!!! И тот кто хочет имеет бабло на свои хотелки!!!!
Прямой эфир хорошо- работы не видно!!!! Тишина и спокойствие!!!!
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02.04.2021 15:53 Ответить
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 9753
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02.04.2021 15:56 Ответить
кроти нє любят воєвать - особєнно московскіє
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02.04.2021 16:01 Ответить
Кремлядьские орки хотят найти свою погибель на украинской земле. Блефует окурок питерский, думает его боятся в НАТО и Україні)
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02.04.2021 16:01 Ответить
Как это "никто не хочет воевать"? Только на этом форуме вон сколько желающих!
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02.04.2021 16:02 Ответить
сколько будешь границу вглубь двигать и отступать?
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02.04.2021 16:07 Ответить
Як слуга Коля Котлета Тищенко зривав підрахунок голосів у 87 окрузі на Івано-Франківщині див. відео:

https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA


https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA
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02.04.2021 16:09 Ответить
****..ж, рассияне хотят, ибо умеют только это+бухать
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02.04.2021 16:12 Ответить
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 4036
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02.04.2021 16:13 Ответить
прямо в студії всіх московcьких агентів і пов'язати.
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02.04.2021 16:39 Ответить
И сожрать ! Пардон, надкусить.
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02.04.2021 17:14 Ответить
ці анали кагалу "уркаїна" рижої мразі потрібно закрити разом з "їхнім" так само, як мертвечуківські.
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02.04.2021 16:41 Ответить
Жесть, а не шоу: из 18 персонажей, минимум 14 кацапские прихвостни либо слуги олигархов.
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02.04.2021 16:59 Ответить
тому що анали - сепарські
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02.04.2021 18:59 Ответить
Невже ще є такі,що дивляться цю хєрню з придуркуватим савіком?
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02.04.2021 17:10 Ответить
Нема кого там слухати...
Від шоу давно тхне нафталіном чи вже і формаліном..
Нормальним - таких аж трьох нарахувала, слово дадуть аж наприкінці, коли час буде закінчуватись.
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02.04.2021 17:24 Ответить
Це бидлошоу для лохів.
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02.04.2021 18:12 Ответить
о.рекламка
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02.04.2021 18:04 Ответить
Дивиться хто це шоу?
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02.04.2021 22:06 Ответить
 
 