3 и 4 апреля можно будет подавать заявки на получение спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева, - КГГА

Завтра и послезавтра, 3 и 4 апреля, с 08:00 до 18:00 Департамент транспортной инфраструктуры КГГА будет принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - подчеркивают в КГГА.

Согласно обнародованному ранее порядку получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры.

В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адрес и район Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Как сообщалось, с 5 апреля проезд в общественном транспорте Киева будет возможен лишь по спецпропускам.