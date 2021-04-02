РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5445 посетителей онлайн
Новости
1 525 4

3 и 4 апреля можно будет подавать заявки на получение спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева, - КГГА

3 и 4 апреля можно будет подавать заявки на получение спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева, - КГГА

Завтра и послезавтра, 3 и 4 апреля, с 08:00 до 18:00 Департамент транспортной инфраструктуры КГГА будет принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - подчеркивают в КГГА.

Согласно обнародованному ранее порядку получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры.

В письме необходимо указать:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адрес и район Киева;
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Как сообщалось, с 5 апреля проезд в общественном транспорте Киева будет возможен лишь по спецпропускам.

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25580) транспорт (1758) пункт пропуска (676)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ксерокс проконает?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:55 Ответить
Заболел ковидом в очереди за пропусками, которые предназначены для уменьшения очередей, в которых передаётся ковид.
показать весь комментарий
02.04.2021 16:10 Ответить
В Москве год назад такую же фигню ввели. Ровно на один день. Но столпотворений на входе в метро из-за проверки пропусков в течение этого единственного дня хватило, чтоб круто подбросить вверх кривую заболеваемости.
Как называют тех, кто учится только на собственных ошибках?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:20 Ответить
3 и 4 подать заявки, а 5 по пропускам ездить, а как их роздадут? Да - ду, да-дут. Это будет цирк.
показать весь комментарий
02.04.2021 18:14 Ответить
 
 