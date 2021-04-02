3 и 4 апреля можно будет подавать заявки на получение спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева, - КГГА
Завтра и послезавтра, 3 и 4 апреля, с 08:00 до 18:00 Департамент транспортной инфраструктуры КГГА будет принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - подчеркивают в КГГА.
Согласно обнародованному ранее порядку получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры.
В письме необходимо указать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адрес и район Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
Как сообщалось, с 5 апреля проезд в общественном транспорте Киева будет возможен лишь по спецпропускам.
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