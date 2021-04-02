Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму - отрабатывает задачи в наступлении
Черноморский флот России приступил к "контрольной проверке" сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае - корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Как сообщается, в рамках контрольной проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.
"В ходе контрольной проверки военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.
По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.
По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".
Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров.
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"Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
Открыть кингстоны !!!!" 😂
что скажешь?
пых))))
а флотские - к мокрой воде 😂
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https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 Ваccерман Железный https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 @26_55847_314159
Всем страдальцам по "умирающим от жажды жителям Крыма" хотелось бы напомнить про 49 тысяч кубов пресной воды, которые завод "Крымский титан" потребляет в СУТКИ.
Это как "блокадный" Ленинград, в который эшелонами шло сырье для производства, но хлеб был по карточкам.
его и так неделю не видно!
Так и хочется спросить Меркель с Макроном: «Ну, как помурлыкали с нашим плешивым Адольфиком? Анекдоты сальные рассказывал или сразу свою набухшую «Барбароссу» предъявил?» Его помётный неддогеббельс уже мечет в инфорпространство милитаристские фекалии о необходимости срочно «интегрировать Донбасс в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)».
Об этом https://sotnik-tv.com/ru/proekty/videostat-ya/bolshoj-revansh.html?fbclid=************************************************************* говорится в сегодняшней статье известного российского журналиста и публициста Александра Сотника.
Интеграция Крыма прошла успешно - теперь очередь Восточной Украины. Правда, в Крыму воды как не было - так и нет, а синоптики предрекают жаркое засушливое лето, так что двигаться придется явно дальше Донецка и Луганска, скорее всего - в сторону Николаева, а там и до Одессы рукой подать.
Путло беременно войной. Его изолгавшийся толмач вещает о том, что «перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им».
Спите спокойно, Меркель с Макроном, и пусть вам приснится жареный голубь мира, в задницу клюющий Чемберлена.
По неподтвержденным данным вблизи границ Украины скопилось около 4 тысяч российских военных. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак с трибуны Верховной Рады заявил, что суммарно вдоль украинской госграницы и на временно оккупированных территориях Украины содержится 28 батальонно-тактических групп из России.
Помимо этого, в рамках подготовки к учениям «Запад-2021» Россия планирует перебросить к границам Украины еще 25 дополнительных батальонно-тактических групп, что, «вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами создает угрозы военной безопасности государства».
Кроме того, 31 марта во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе российская делегация не поддержала предложения о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.
Просто любопытно: президент Зеленский до сих пор грезит розовой идеей «надо просто перестать стрелять»? Это - фашисты, господин президент, и не убивать они не могут.
Смерть - их бизнес, и остановить их сможет только собственная смерть.
Фашисты готовы к броску и с нетерпением ждут приказа, переминаясь с ноги на ногу у границ Украины. Замдиректора киевского Центра исследований армии Михаил Самусь сообщает: вокруг Украины Россия сосредоточила целых три армии.
Это 1-я танковая армия, 20-я армия со штабом в Воронеже и 8-я армия со штабом в Новочеркасске. Последняя выполняет функции руководства оккупационными силами в Донбассе.
В состав 8-й армии входят 1-й и 2-й армейские корпусы в Донецкой и Луганской областях. Но это далеко не все. Все последние годы Путин готовил Крым в качестве плацдарма для нападения, наращивая военный корабельный состав.
К примеру, были введены в эксплуатацию 6 подводных лодок, способных нести на борту ядерные боеголовки с ракетами «Калибр».
Остается три вопроса.
Первый: ограничится ли Путин поглощением Донбасса?
Второй: дождется Путин «просыхания почвы», чтобы не увязнуть или нетерпячка подхлестнет его к действиям уже в ближайшие дни?
И третий вопрос: отбросит ли агрессор фиговый листок гибридности, и если да, то насколько далеко он готов зайти в открытой захватнической войне?
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби с гримасой озабоченности на лице произнес дежурные фразы про «эскалацию российской агрессии», однако создается впечатление, что в США сомневаются в готовности Путина пойти ва-банк.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B2.html Конец света! Путин, Меркель и Макрон говорили без Зеленского
А зря. Демонстративное отшатывание от системы общечеловеческих ценностей и энергичный дрейф в сторону Китая только подтверждает конфронтационные намерения Кремля. США вынуждены уходить из «русской пещеры», закрывая Генконсульство во Владивостоке и прекращая выдачу виз в Екатеринбурге. И похоже, что Украине в обозримом будущем уготована роль «промежуточной жертвы» в путинской операции «Большой реванш».
Холодный шантаж за карточным столом не может длиться вечно: однажды кто-то должен будет сделать решительный ход. И Путин не блефует. Когда он говорит о новых «супермахательных ракетах» - его глаза загораются каким-то маниакальным огнем. Его, действительно, увлекает тема ядерного возмездия Западу «за все мучения сдохшего СССР».
То, как на глазах подыхает Россия, великого гео-стратега не интересует. На требование обуздать тотальный рост цен, те ответили еще большим ростом. Курятина, по официальным данным, подорожала за последний месяц на 8%, подсолнечное масло - на 20%. Подорожало всё, а некоторые продукты могут и вовсе исчезнуть с прилавков. Запасов сахара по прежним ценам осталось на пару недель, а в некоторых магазинах он уже пропал.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Хотят этого россияне или нет, но война всегда идет рука об руку с экономическим кризисом, потому что стоит больших денег. Можно не сомневаться, что как только Путин сунется в Украину - Россия будет признана страной-агрессором, после чего её ждут тотальные санкции, включая эмбарго на всё подряд. И отключение от платежной системы SWIFT - самая мелкая из неприятностей, которые обрушатся на страну в режиме «нон-стоп». И чем тяжелее будет становиться ситуация внутри страны - тем больше будет фашизеть система.
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Конечно, не Адольф. Тот - абсолютно безопасен, потому что дохлый. А Володя - нет.