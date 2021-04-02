Верховный Суд подтвердил, что Кармазин сознательно оболгал компанию ICU и американских лоббистов

Верховный Суд Украины оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего вину общественной организации "Институт Права и Общества" (президент и соучредитель Юрий Кармазин) в распространении лживой информации о группе ICU.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее, по этому инциденту Генеральная прокуратура Украины внесла в реестр досудебных расследований производство относительно Юрия Кармазина по ч. 2 ст. 383 - заведомо ложное сообщение о совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Так, суд обязал "Институт Права и Общества" в лице Юрия Кармазина опровергнуть распространенную им в 2018 году информацию о якобы деловых связях ICU с американским бизнесменом Эллиотом Бройди и его компанией. В том числе, суд обязал ответчика опровергнуть информацию о якобы существовании консультационного соглашения между Broidy Capital Management и ICU, сфальсифицированный характер которого был ранее доказан несколькими независимыми экспертизами.

"Как прежде ICU и заявляла, группа не имеет и никогда не имела никаких отношений, в том числе, договорных, с Эллиоттом Бройди или его бизнесом, представители ICU никогда не встречались с этим человеком и никогда не работали с ним или его компанией. Теперь же, согласно выводам и Верховного суда о заявлениях "Института Права и Общества", "распространенная информация является утверждением о фактах, которых не существовало", то есть утверждения, сделанные Кармазиным, оказались полностью голословными. Соответствующий вердикт, который является окончательным и не подлежит обжалованию, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений", - отмечают в компании.

Напомним, в 2013 году Юрий Кармазин приобрел известность как "штатный истец Партии регионов". По искам Кармазина в начале 2013-го были изгнаны из парламента депутаты Павел Балога и Александр Домбровский, отказавшиеся входить в состав фракции "Партия регионов". В конце того же года суд отменил регистрацию оппозиционного кандидата в депутаты парламента Виктора Романюка. Иск, поданный против него, был идентичен искам Кармазина. После Майдана Кармазин в судебном порядке пытался оспорить выборы президента и парламента, подача иска освещалась российскими СМИ. В 2016 году Кармазин публично выступил в защиту фигурантов "вертолетного дела" — близких к экс-главе Минсдоха Клименко налоговиков, которых ГПУ обвинила в обслуживании интересов самого Клименко и Сергея Курченко.

Ранее ICU выиграла судебный процесс в деле о защите деловой репутации у экс-нардепа Павла Костенко, обязав его опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о компании. Суды трех инстанций установили, что группа ICU не имеет отношения ни к одной из сделок, приписанных ей Костенко.