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Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова

Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова

ГБР продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Продолжение расследования так называемых "пленок Деркача" было согласовано президентом Зеленским в интересах олигарха Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Мария Ионова.

"10 февраля 2021, то есть через три месяца после выборов в США и через двадцать дней после инаугурации Байдена, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена", - отметила парламентарий.

По ее словам, 3 марта в Министерстве юстиции дали санкции на такую ​​экспертизу.

"Мы понимаем, что вряд ли в Минюсте могли это не согласовывать с Зеленским. Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка. Напомню и о сопутствующем деле Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долл., которые он незаконно вывел из ПриватБанка, когда узнал о его национализации", - добавила Ионова.

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Она отметила, что ГБР давно находится в ручном управлении Офиса Президента.

Как отметил адвокат Игорь Головань, следователь ГБР Дощенко, который был причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на санкции правительства США, наложенные на пророссийского политика.

"Имеются все признаки координации открытого российского агента и селдователей Государственного бюро расследований, которые скоординировано сотрудничают и пытаются разрушить партнерские и союзнические отношения между США и Украиной", - убежден Головань.

"Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже была провозглашена борьба с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина", - подытожила  Ионова.

Напомним, ранее источник Цензор.НЕТ сообщил, что ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене.

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Автор: 

Байден Джо (2790) Деркач Андрей (135) Порошенко Петр (19606) Ионова Мария (31) ГБР (3005) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+41
Гетьману нечего бояться, зато есть чего бояться Украине от неразумнвх действий и бездействий зелено-сопливого мальчиша.
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02.04.2021 16:07
+29
он боится, что зeбiлам гавна похавать не хватит, надо докупать за границей, зeбiлы ж шоколад не едят, тока гавно
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02.04.2021 16:07
+25
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова - Цензор.НЕТ 5689
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02.04.2021 16:10
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Тобі в очі сцуть! Ти здивуєшся якщо адекватні тобі скажуть, що то божа роса.
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02.04.2021 16:25 Ответить
так тебе же на голову срут, ты очень удивишься если узнаешь что это не манна небесная
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02.04.2021 16:38 Ответить
Я до вашої секти не належу.
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02.04.2021 16:48 Ответить
А вот еще один розумовоотсталый из стада зебаранов ...*толык*
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02.04.2021 17:24 Ответить
а вот вам ***** номерной гарик, который даже не инженер и состоящий в ботоферме под номером https://censor.net/ru/user/483733
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02.04.2021 17:35 Ответить
Дальше слов "Европейской Солидарности" можно не читать. Тупо ссутся справедливых тюремных сроков для себя, соевые крысы
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02.04.2021 16:58 Ответить
расследуйте скорей, надо спешить, выездные суды уже на границе, как раз время)) деркач аж пенится и требует правосудия а ********** агенту кремля аж подмахивает, ато беня наругает))
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02.04.2021 16:18 Ответить
От цікаво, чому досі Байден не подзвонив? Та тому що ти ідіот, зєля!
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02.04.2021 16:18 Ответить
ГБР - "Ми з України, нам треба ваш голос для експертизи"
Байден - "Vova ***** la la la la la la"
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02.04.2021 16:18 Ответить
Мабуть Іван Гонта був правий, інакше цю пошесть, ми ніколи не здолаємо.
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02.04.2021 16:20 Ответить
Тут цікаво інше: для експертизи потрібен оригінал запису. А він - має зберігатися в архіві на Банковій. Якщо експертиза покаже співпадіння кусків записів (у повне співпадінння я не вірю) і неспівпадаючих кусків, які були зкомпільовані, то одразу постають запитання штибу "а як копія запису потрапила до провокаторів"? Хто злив? Хто крот на Банковій?
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02.04.2021 16:23 Ответить
зескот такой "чепухой" заморачиваться не будет
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02.04.2021 16:25 Ответить
Так це ж добре,от проведуть експертизу,і доведуть шо ці плівки підробка,чи в когось є сумніви в цьому?
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02.04.2021 16:23 Ответить
с нашей экспертизой то? Да, батенька, вы даже не оптимист, вы идеалист!
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02.04.2021 16:26 Ответить
У дебілів експертизи у справі Антоненко теж не викликають сумнівів.
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02.04.2021 16:31 Ответить
меняй хвамилию на Иванопуло, впрочем оно такое и есть...
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02.04.2021 17:27 Ответить
янелоху не ймется, решил с дедушкой Байденом в прятки поиграть
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02.04.2021 16:29 Ответить
По моему нас хотят поссорить с США и сдать России, но так чтобы мы и не заметили.
А если и заметим то уже будет поздно.
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02.04.2021 16:30 Ответить
на трапе самолета
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02.04.2021 16:43 Ответить
Байден тріпесчі, велікій лідьер саврьеменнасті, он же ні лох,он же вьелікай піаніст бьегающій по фонтанчікам, ясновідящій мір в глазах ввх і прочьее, прочьее, прочьее, валодя зільенскай ІДЬОТ ! Фініта ля комедія, Байден. Догрався, а попереджали, чому до цих пір Україна не в НАТІ. Тим більше що у валоді свій прокурор-генеральний.
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02.04.2021 16:30 Ответить
Похоже Украину хотят сознательно поссорить с США и сдать России, но так что бы мы и не заметили.
А когда заметим то будем уже в Раше.
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02.04.2021 16:34 Ответить
только первая часть перечисленного, скорее цель создать независимый буфер, брать на баланс это государственное образование никому не охота

поэтому планомерно проводится доведение ситуации до такой, в которой украина остопаскудеет вообще всем соседям что бы никто уже не захотел приближать к себе ее
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02.04.2021 16:53 Ответить
Задоволені,зе-дебіли? Проголосували папріколу? Далі буде ще цікавіше...
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02.04.2021 16:38 Ответить
ніби ти інакше голосував...
Не писти! Ти такий самий зедебіл. Нехай піковий.
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02.04.2021 17:29 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." Це була цитата,якщо що...
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04.04.2021 14:11 Ответить
І не лише за Приват, це контрвідповідь Зе на майбутній фільм по вагнерівцям. Упереджувальний хід "конем", щоби фільм не побачив світу. Воїстину, коли Господь хоче покарати, то відбирає розум.
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02.04.2021 16:45 Ответить
Не уверен, что Ионова говорит правду, надо провкрять, в противном случае, придется признать, шо Блазннь продолжает быть на расияжке, и к сожалению, его придется выносить.
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02.04.2021 16:53 Ответить
Бутусов, сколько стоишь?
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02.04.2021 16:53 Ответить
Он дорогого стоит, а ты ,рашкотварь,- пятак в базарный день!
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02.04.2021 17:30 Ответить
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова.
Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка.


Какое-то странное заявление, исходя из того, что запись - липа. Ну понятно если бы настаивали на проведении экспертизы у независимых экспертов, скажем в Европе. Хоп, заключение, разговор смонтирован. Обосрались ЗЕбилы, Беня в лондонском суде, сывочолому + в карму и ... как бонус - Деркач присел на энный срок. А так - мегастранно. Уверен, американские спецслужбы разложили уже эти записи на атомы и... пока запустили шептуна
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02.04.2021 17:10 Ответить
Клоун - ЗРАДНИК! Які ще докази потрібні? Кого ще треба переконувати після вагнерівців, руйнування власної армії та експертизи голосу Байдена?
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02.04.2021 17:11 Ответить
ЗЕлупэнфюрер хочет сесть вместе с кодломойским?
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02.04.2021 17:19 Ответить
Больные.
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02.04.2021 17:22 Ответить
кажуть, що Байден бубочці щойно позвонив, нарешті. Про що говорили... поки що невідомо. Може і пісти давав
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02.04.2021 17:27 Ответить
пора США вводить персональные санкции лично нашему придурку....
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02.04.2021 17:32 Ответить
События учюскоряются .зебил нажил врага в лице США
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02.04.2021 17:36 Ответить
Почему Ионова так боится экспертизы?
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02.04.2021 17:39 Ответить
так зрозуміло чому ...
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02.04.2021 21:55 Ответить
Скоморох совсем кукукнулся , лишь бы защитить своего пахана Беню...видно захотел с ним в американской тюрьме сидеть рядышком у параши....чтобы обслуживать ....у этого клоуна полностью отсутстсвует чувство самосохранения...можно только себе представить насколько успешно они оба "похозайничали" в собственный кармашек в трусиках...ковидных денег...
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02.04.2021 17:40 Ответить
Все,що він робить в інтересах К.
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02.04.2021 17:42 Ответить
Минуточку!
А если Байден требовал от Порошенко прекратить безобразие, вытворяемое с Приватом Коломойским - то в чём криминал?
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02.04.2021 18:07 Ответить
Беня фінансував клоуна розкручував на теле каналі і дуже боїтся американської в'язниці ,а ось в Україні на цього чорта який пограбувчав країну і продовжує це робити далі, жодної справи не порушили ,ну на брехні далеко не заїдеш навіть маючи своїх правоохоронців і суддів.
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02.04.2021 18:42 Ответить
Неужели Зеленский решился попытаться измазать гавнищем самого Байдена?
Вот только результат может получиться, мягко говоря, не ахти - ну наберёт Зеленский полный рот гавнища, ну попытается плюнуть в сторону Байдена. Маловероятно, что доплюнет. Гораздо вероятнее, что нафаршированную гавнищем мумию Зеленского найдут в какой-нибудь вонючей Конче, но далеко не Заспе.
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02.04.2021 22:08 Ответить
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