Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова
ГБР продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Продолжение расследования так называемых "пленок Деркача" было согласовано президентом Зеленским в интересах олигарха Коломойского.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Мария Ионова.
"10 февраля 2021, то есть через три месяца после выборов в США и через двадцать дней после инаугурации Байдена, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена", - отметила парламентарий.
По ее словам, 3 марта в Министерстве юстиции дали санкции на такую экспертизу.
"Мы понимаем, что вряд ли в Минюсте могли это не согласовывать с Зеленским. Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка. Напомню и о сопутствующем деле Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долл., которые он незаконно вывел из ПриватБанка, когда узнал о его национализации", - добавила Ионова.
Она отметила, что ГБР давно находится в ручном управлении Офиса Президента.
Как отметил адвокат Игорь Головань, следователь ГБР Дощенко, который был причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на санкции правительства США, наложенные на пророссийского политика.
"Имеются все признаки координации открытого российского агента и селдователей Государственного бюро расследований, которые скоординировано сотрудничают и пытаются разрушить партнерские и союзнические отношения между США и Украиной", - убежден Головань.
"Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже была провозглашена борьба с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина", - подытожила Ионова.
Напомним, ранее источник Цензор.НЕТ сообщил, что ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене.
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Байден - "Vova ***** la la la la la la"
А если и заметим то уже будет поздно.
А когда заметим то будем уже в Раше.
поэтому планомерно проводится доведение ситуации до такой, в которой украина остопаскудеет вообще всем соседям что бы никто уже не захотел приближать к себе ее
Не писти! Ти такий самий зедебіл. Нехай піковий.
Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка.
Какое-то странное заявление, исходя из того, что запись - липа. Ну понятно если бы настаивали на проведении экспертизы у независимых экспертов, скажем в Европе. Хоп, заключение, разговор смонтирован. Обосрались ЗЕбилы, Беня в лондонском суде, сывочолому + в карму и ... как бонус - Деркач присел на энный срок. А так - мегастранно. Уверен, американские спецслужбы разложили уже эти записи на атомы и... пока запустили шептуна
А если Байден требовал от Порошенко прекратить безобразие, вытворяемое с Приватом Коломойским - то в чём криминал?
Вот только результат может получиться, мягко говоря, не ахти - ну наберёт Зеленский полный рот гавнища, ну попытается плюнуть в сторону Байдена. Маловероятно, что доплюнет. Гораздо вероятнее, что нафаршированную гавнищем мумию Зеленского найдут в какой-нибудь вонючей Конче, но далеко не Заспе.