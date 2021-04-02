Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова.

ГБР продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Продолжение расследования так называемых "пленок Деркача" было согласовано президентом Зеленским в интересах олигарха Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Мария Ионова.

"10 февраля 2021, то есть через три месяца после выборов в США и через двадцать дней после инаугурации Байдена, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена", - отметила парламентарий.

По ее словам, 3 марта в Министерстве юстиции дали санкции на такую ​​экспертизу.

"Мы понимаем, что вряд ли в Минюсте могли это не согласовывать с Зеленским. Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка. Напомню и о сопутствующем деле Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долл., которые он незаконно вывел из ПриватБанка, когда узнал о его национализации", - добавила Ионова.

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Она отметила, что ГБР давно находится в ручном управлении Офиса Президента.

Как отметил адвокат Игорь Головань, следователь ГБР Дощенко, который был причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на санкции правительства США, наложенные на пророссийского политика.

"Имеются все признаки координации открытого российского агента и селдователей Государственного бюро расследований, которые скоординировано сотрудничают и пытаются разрушить партнерские и союзнические отношения между США и Украиной", - убежден Головань.

"Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже была провозглашена борьба с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина", - подытожила Ионова.

Напомним, ранее источник Цензор.НЕТ сообщил, что ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене.

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