С 5 апреля Киевщина усиливает карантин. Местные комиссии смогут приостанавливать работу детсадов и начальных школ, - глава ОГА Володин

В связи со стремительным распространением коронавируса на территории Киевской области с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 во всех районах и громадах Киевской области складывается по-разному, сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли следующие решения:

- рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;

- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;

- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

️- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

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"Еще раз подчеркиваю, каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - добавил Володин.