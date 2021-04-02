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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович

Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович

Новый советник мог бы обрабатывать предложения жителей оккупированного Донбасса о проведении местных выборов и особом статусе оккупированных территорий.

Об этом в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Минские соглашения предусматривают консультаціі по вопросам самоуправления и проведения местных выборов с представителями временно оккупированных ОРДЛО.

"Поскольку эти вопросы чрезвычайно чувствительны и есть необходимость учитывать множество нюансов политического урегулирования, Леонид Макарович предложил позицию специального советника, чтобы было легче ориентироваться в той массе предложений, планов, дорожных карт и кластеров урегулирования, которые поступают как от украинских общественных экспертов в ТКГ, так и со стороны ОРДЛО", - пояснил Арестович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук

По его словам, "такой советник мог бы при необходимости опрашивать экспертов с двух сторон, обрабатывать предложения в части политического урегулирования, разводить их "по таблицам" и предоставлять для изучения главе украинской делегации в ТКГ".

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+30
а хрен он пожевать не хочет ???
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02.04.2021 16:54
+30
Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович - Цензор.НЕТ 3646
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02.04.2021 17:00
+25
старий пердун виконує кацапські забаганки....
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02.04.2021 16:55
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а хрен он пожевать не хочет ???
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02.04.2021 16:54 Ответить
Цей старий "червоний" маразматик вже взагалі з розуму зійшов?
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02.04.2021 16:56 Ответить
Він лише "говорящая голова презЕдента". Ось тільки хто, реально, керує країною, хто президент? Зе чи дерьмак?
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02.04.2021 16:58 Ответить
люся и кравчучке спалились или обосрались
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02.04.2021 17:00 Ответить
***** вже давно керує Україною от тільки ліквідувати її як державу йому і його "слугам" заважає частина патріотично налаштованого народу. Але біда в тому що ця частина стає все меншою і меншою - хто покидає країну хто гине на фронті хто сидить в тюрмах хто вимирає а хто просто вже не вірить що в цій нещасній країні ще на щось позитивне можна надіятись на превеликий жаль.
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02.04.2021 17:04 Ответить
старий пердун виконує кацапські забаганки....
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02.04.2021 16:55 Ответить
Кравчука надо убрать. Он давно исчерпался. Толку от него - НОЛЬ!
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02.04.2021 16:56 Ответить
Ці чмошники під всякими приводами протягують прямі перемовини з терористами,
Буба з фуйлом вже поРешалі?
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02.04.2021 16:57 Ответить
Новый советник мог бы обрабатывать предложения жителей оккупированного Донбасса о проведении местных выборов и особом статусе оккупированных территорий.

Пусть сначала объяснят, чем они такие особенные. Этот Донбасс, ****, вообще заповедник идиотов. Даже на фоне всей остальной Украины.
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02.04.2021 16:57 Ответить
ДрасТє, ще й зону вільної торгівлі кормілЬцам.
І про репарації від кацапів ні слова. Все за рахунок "мудрого" наріду та інвесторів. Цікаво, хто буде інвестувати в це орло, окрім кацапів, ну і ще якогось мутняка?
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02.04.2021 17:02 Ответить
услышать ту сторону....
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02.04.2021 16:57 Ответить
Тобто по факту вести перемовоини з ОРДЛО, чого і домагаються кацапи.
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02.04.2021 16:57 Ответить
Ху ху не ХО ХО старій лис проталкивает ЗЕ забаганки тишком нишком
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02.04.2021 16:57 Ответить
Так є представники окупованих територій,Казанський та Гармаш,от з ними нехай Кравчук і обговорює.
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02.04.2021 16:57 Ответить
Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович - Цензор.НЕТ 3646
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02.04.2021 17:00 Ответить
Кравчук хоча би усвідомлює, що це по-перше опасно, по-друге сепари допустять тільки ментально близького до їх світогляду людину, що нам не на користь бо не буде впевненості, по-третє нащо так багато дій, чи ви ще не зрозуміли, що московитами не потрібні ніякі переговори.
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02.04.2021 17:00 Ответить
*треба московитам
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02.04.2021 17:01 Ответить
Ну ты же понимашь что Украину нагибают, путин поговорил с меркель и макроном. Те давят на зеленского выполняйте срочно минские договоренности. И теперь кравчук с арестовичем лишь выполняют задание сверху и пытаются приукрасить типа это наша инициатива.
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02.04.2021 17:25 Ответить
Навіщо нам ліки? Краще почати спілкування з патогеном))
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02.04.2021 17:00 Ответить
лучше пусть назначит советника по связям со спортлото
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02.04.2021 17:01 Ответить
Різниця у тому, що спортлото дійсно існує)
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02.04.2021 17:55 Ответить
Это как раз то, чего хотят россияне. Ну что за власть?
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02.04.2021 17:01 Ответить
Старый продажный комуняка ничего не хочет, кроме зарплаты, эту .уйню придумал наш головнокомандувач, который еще на растяжке у коломойши, значит он еще не догнал, куда надо и куда идет Украина, надо помочь совку.
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02.04.2021 17:08 Ответить
Читай минские договоренности
...

11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;право на языковое самоопределение;участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
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02.04.2021 17:30 Ответить
И это не зеленский тогда подписывал.
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02.04.2021 17:32 Ответить
Ну, він же большевик, прийшов разрушить і почати наново. Хто йому заважав писати і підписувати? Чи меркель зі штанмаєром більше нічого не придумали?
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02.04.2021 17:53 Ответить
Кто мешал отказаться от минских соглашений - я не знаю.
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02.04.2021 18:03 Ответить
Но это вопрос уже другого порядка кто мешал помогал, просто или не просто их изменить или еще что.
Главное что есть такой официальный документ подписанный украинской стороной и другими участниками.
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02.04.2021 18:14 Ответить
Я считаю что минские нужно было менять или отказываться.
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02.04.2021 18:19 Ответить
2015 год уже давно закончился .Это филькина грамота.
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03.04.2021 00:28 Ответить
Так надо это официально обозначить а не говорить что альтернативы минским не существует и на переговорах тереть мол будем выполнять. И вроде как в 16 году договорились продлить их бессрочными.
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03.04.2021 01:20 Ответить
Минские это инструмент,которым можно крутить как в нашу пользу так и в пользу для врага.Порох крутил их в пользу Украине,Зебил крутит их в угоду врага.Но юридически они ничтожны потому что не ратифицированы ВР Украины,кроме того два подписанта от ОРДЛО уже давно исчезли.
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03.04.2021 17:58 Ответить
Саакашвили предложенные договоренности подписывать отказался.
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03.04.2021 18:02 Ответить
И не было тут никакого кручения, все изначально шло к отказу от этой гири.
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03.04.2021 18:07 Ответить
Отправите майора люсю- он заместо бабая проканает
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02.04.2021 17:08 Ответить
какие ещё связи...тихо сам с собою веди беседу пень старый
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02.04.2021 17:09 Ответить
Аби не мовчки...
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02.04.2021 17:13 Ответить
Шо это такой за статус какой то???? Мутняк какой то.
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02.04.2021 17:16 Ответить
Треба називати прізвища правильно: не Кравчук хоче, а П...ін.
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02.04.2021 17:16 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1377971091839332352 1 ч

Люся перевзулася із червоних революційниз мародерських черевичків, у мужні військові Талани ,зробивши 100500 бойових вихідів.А взагалі,"я вам просто брехав !"Що тоді,що зараз.
Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович - Цензор.НЕТ 944
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02.04.2021 17:23 Ответить
Тепер він гордовито носить титул Люся -Зебіл
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02.04.2021 18:18 Ответить
Кравчук хоче, щоб у ТКГ був радник по зв'язках із представниками ОРДЛО, - Арестович - Цензор.НЕТ 9168
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02.04.2021 19:09 Ответить
Тобі старому дебілу особливий статус на цвинтарі,хвойда продажна.
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02.04.2021 17:25 Ответить
О!!! кацапи називають це - "нє митьем, так катаньєм"; отже маневри на кордоні спрацювали, ми покроково, поступово йдемо до прямих перемовин з лугандонськими утирками, загальній амністії, ну і ще що там кацапам портібно...
зе-лупа близька до "міру", якого воно так прагнуло... 73% - я вас вітаю...
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02.04.2021 17:27 Ответить
Хитрый лис Кравчук....
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02.04.2021 17:47 Ответить
яныка возмите
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02.04.2021 18:02 Ответить
Гляньте на фото. У деда явно деменция.
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02.04.2021 18:03 Ответить
Стоп. А сам Кравчук такое говорил? Люся спец по набрасыванию говна на вентилятор.
Если Кравчук говорил,(я не защитник его) тогда и разговор другой.
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02.04.2021 18:31 Ответить
С какого перепугу? Если там есть представитель рашки, то он и есть прямое звено ордлы!
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02.04.2021 18:33 Ответить
Новый советник мог бы обрабатывать предложения жителей оккупированного Донбасса о проведении местных выборов и особом статусе оккупированных территорий. Источник: https://censor.net/ru/n3257323

Питання - СТАРЕ П*ДЛО, КОЛИ ТИ ВЖЕ ЗДОХНЕШ ?
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02.04.2021 20:30 Ответить
Какие "представители ОРДЛО", если они и есть , то это те кто выехал на украинскую территорию в 2014-2015 годах. Кравчука опять " понесло" он как Фигаро то одно то другое. Переобувается в воздухе, не успеваешь за сменой его риторики и направлением " мысли". Видимо старые связи с товарищем Медведчуком не отпускают. ( и рад бы в рай да грехи не пускают)
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02.04.2021 21:08 Ответить
Вы их хотите официально признать? Тогда вы дебилы
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02.04.2021 21:11 Ответить
-
Перший ..резидент комуняка незалежної України продажний Кравчук раніше відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що ці символи повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити а потім і знищити сам Закон казав Юда -Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Ну а тепер він в ТГК злочинно злигався с кривавими нелюдями вбивцями терористами з ордло щоб з ними капітуляцією знищити державність України.
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02.04.2021 21:17 Ответить
Шо то мы уже такое слышали, правда называли его Консультационным советом.ЗЕбанутые решили если не мытье так катанием-название переиначили, а в итоге те же яйца только в профиль
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02.04.2021 22:27 Ответить
 
 