Кравчук хочет, чтоб в ТКГ был советник по связям с представителями ОРДЛО, - Арестович

Новый советник мог бы обрабатывать предложения жителей оккупированного Донбасса о проведении местных выборов и особом статусе оккупированных территорий.

Об этом в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Минские соглашения предусматривают консультаціі по вопросам самоуправления и проведения местных выборов с представителями временно оккупированных ОРДЛО.

"Поскольку эти вопросы чрезвычайно чувствительны и есть необходимость учитывать множество нюансов политического урегулирования, Леонид Макарович предложил позицию специального советника, чтобы было легче ориентироваться в той массе предложений, планов, дорожных карт и кластеров урегулирования, которые поступают как от украинских общественных экспертов в ТКГ, так и со стороны ОРДЛО", - пояснил Арестович.

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По его словам, "такой советник мог бы при необходимости опрашивать экспертов с двух сторон, обрабатывать предложения в части политического урегулирования, разводить их "по таблицам" и предоставлять для изучения главе украинской делегации в ТКГ".