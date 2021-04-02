"Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - Таран обсудил с министром обороны Великобритании эскалацию на Донбассе

2 апреля по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны Украины проинформировал собеседника о развитии ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ нашего государства. Он акцентировал внимание Уоллеса на конкретных фактах наращивания Российской Федерацией дополнительных военных подразделений из разных регионов России вблизи украинских границ.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права ", - заявил Таран.

В свою очередь, Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развитии возможностей ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не оставят Украину наедине с агрессором, - Таран провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом

Также собеседники обсудили дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.