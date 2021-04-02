"Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - Таран обсудил с министром обороны Великобритании эскалацию на Донбассе
2 апреля по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Министр обороны Украины проинформировал собеседника о развитии ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ нашего государства. Он акцентировал внимание Уоллеса на конкретных фактах наращивания Российской Федерацией дополнительных военных подразделений из разных регионов России вблизи украинских границ.
"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права ", - заявил Таран.
В свою очередь, Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развитии возможностей ВСУ.
Также собеседники обсудили дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
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5 років їх били. 2 роки відступаємо. Які 30 років?
А уже на днях, Хомчак с трибуны ВР рассказал, что "Россия стягивает войска к границе с Украиной". И показал слайд 18 года. Ничего новее, нынешний НГШ не родил.
Да и вообще судя по истерике в медиа - и Хомчак и НГШ вспышку ********. А узнали об возможной эскалации от наших "стратегических партнеров".
Но давайте поговорим не об этом. Давайте поговорим, почему так тревожно стало Руслану Борисовичу и почему моносброд уже на низком старте чтоб "валить из этой страны".
Потому что никто из них "на это не подписывался".
Те, кого Зеленский назначил руководить армией и обороной Украины, отбирались для того чтоб "закончить войну" путем "просто перестать стрелять". В этом была их задача. Сдерживать военнослужащих ЗСУ от активных действий и проведение "отведения" путем отхода с оборудованных позиций увеличивая серую зону, куда сразу начали заходить и ползать оккупационные войска.
С депутатами еще понятнее. Они вообще заходили в моносброд, чтоб "пробарахлиться так, что внукам хватит".
Наверное, можно было бы позлорадствовать недальновидности нынешней власти и напомнить о собственной правоте. Мы ведь говорили об этом всем еще два года назад. Но радости нет, потому что это не радостные события. Достанется всем.
Но нас тогда называли чуть ли не пропагандистами войны, потому что Зеленский пообещал закончить войну очень быстро.
Проблема в том, что Путин не собирается ее заканчивать.
Порошенко поначалу тоже хотел "договориться", но Иловайск и Дебальцево с регулярными войсками РФ, поставили крест даже на самой мысли о возможном "договаривании".
Россия настроена войну продолжать.
Муженка здравомыслящие люди поддерживали в том числе и потому что он всегда рассматривал РФ через призму возможной войны. Именно это было основой всех его действий.
Даже когда на некоторых офицеров катили бочку всякие журналисты и "солдатские комитеты" из сонечок, Муженко пытался отстаивать этих офицеров простой аргументацией - "Он имеет авторитет среди солдат и может не только грамотно организовать оборону и стоять до конца, но он может поднять людей в атаку. Он не трус и умеет воевать".
Да, возможно для многих гражданских морально этическая составляющая важнее эти качеств. Но в условиях войны, именно такие командиры могут реально противостоять противнику.
Муженко формировал новые бригады, создавая прежде всего управление этих бригад. Потому что рассматривал после Иловайска, ДАПа и Дебальцево вероятность прямого участия ВС РФ в боевых действиях.
Хомчак после назначения начал зачистку, борьбу с муженковщиной, "реформы" и сокращения. Назначая офицеров не имеющих боевого опыта, по принципу личной преданности. Ну, мы ж в НАТО идем. Мы ж воевать больше не будем. Воевать будут наши партнеры, а мы будем только пышаться собой.
Хомчаку поставилиhttps://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html#cutid1 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html#cutid1 Свернуть
задачу - полный запрет на стрельбу и отвод подразделений на некоторых участках. Он с этой задачей справился блестяще. Хомчак на самом деле хороший организатор. Когда дело не касается войны. Хомчак все свое окружение сформировал из людей, которые должны были прекратить войну.
У нас даже начальник генерального штаба не имеет боевого опыта на 8 году войны - всю войну отсиделся в ГИМО. Очень много высших офицеров, которые не пошли воевать в 14, а уволились, вернулись на службу и устроены на высокие посады Хомчаком. Война то закончилась. Скоро мириться и брататься. Они и вернулись. Многих якобы сокращенных и уволенных, Хомчак взял "советниками" в командования. Зарплаты там высокие нарезали. Все по стандартам НАТО.
А вот про войну они как-то забыли. "Нужно просто перестать стрелять", а там оно само рассосется. В их "голове война уже закончилась". А если вдруг не рассосется, то есть оперативный резерв.
Только проблема в том, что ни НГШ, ни главком не служили в ЗСУ когда проводились сборы ОР1. Они просто не знают реальности. Они рассчитывают на идеальных людей в идеальных условиях, выполняющих идеальные распоряжения. А явка на сборы иногда была 10-15% от оповещенных.
Муженко знал. И работал с реальностью. А эти ребята не знают. Он рисуют цифры, чтоб показывать их ничего не понимающему Зеленскому.
Теперь коснемся - почему же так страшно стало всем нашим керманычам и военачальникам.
Даже ГУР заставили 1 апреля написать на сайте "сводку".
Потому что они знают, что некому среди них принимать решения. Никто из них не будет брать на себя ответственность. Никто.
Потому что они на это не подписывались. Это ж не квартиру в центре Киева «нарешать».
Они пришли не воевать, а контролировать "мирный процесс" и штрафовать военнослужащих на передовой за несоблюдение режима тишины.
А нынешняя ситуация требует военных решений.
Не по запрету, а по обороне. А военные решения Хомчака нам всем известны с лета 14 года.
Самое известное - это когда он проигнорировал рекомендации НачГенШтаба о выходе из Иловайска малыми группами в трех направлениях, и «на месте» принял решение выходить через «зеленый коридор» организованной колонной.
Которую сам же потом и бросил.
И сейчас, когда начнется обострение, все будет зависеть от тех, кого Хомчаки и Корнийчуки штрафовали за то, что они открывали огонь в ответ. От тех имеющих боевой опыт, кого не успели "сократить" и выдавить из ЗСУ.
А вот эти все стремительно выросшие "военачальники", не бывавшие за 7 лет ни разу на передовой, будут морозиться и перекладывать ответственность. И решения придется принимать "верховному".
А он этого не любит и не умеет.
Потому что в войне, популярных решений не бывает. Потому что война - это война.(с)
Згадаємо "свинарчуків" бігуса, та іншу брехню, яка не злазили зі шпальт "Ц.н.".
Так що Бутусов поспирияв перемозі ВАЗеленського в повній мірі.
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M:ara
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·https://twitter.com/gfr_lozt/status/1377924951265718273 4 ч
Военно-транспортный самолёт C-130 ВВС США с авиабазы Рамштайн в Германии в эти минуты заходит на посадку в Киеве