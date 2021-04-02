В 2021 году значительно увеличен перечень медицинских услуг и их финансирование, - Степанов

Обновленная Программа медицинских гарантий начала действовать с 1 апреля 2021 года. Ею предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг, в том числе вакцинация против коронавирусной болезни, два совершенно новых и пять пакетов услуг выделены из уже имеющихся и детализированны для большего удобства пациентов.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша основная цель - учесть все особенности пациентов и максимально обеспечить защиту и врачебную помощь людям, независимо от места проживания и без обременительных расходов. В течение года мы работали над совершенствованием программы медицинских гарантий и смогли существенно увеличить финансирование многих пакетов", - отметил министр.

В частности, с 1 апреля увеличили финансовую помощь при родах. В прошлом году она составляла 8 136 грн, теперь предусмотрено 10 382 грн. Оплата экстренной медицинской помощи в расчете на одного человека увеличивается почти в 2 раза: 1 апреля 2020 она составляла 116 грн, а сегодня - 235 грн.

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Программой медицинских гарантий также предусмотрено увеличение финансирования лечения сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих наибольшее чмсло жизней украинцев. "В общей структуре причин смертности смертность от этих болезней составляет 67%. Наша задача - уменьшить такую ​​статистику, в частности путем лечения острых состояний пациентов", - отметил Степанов.

Если по состоянию на 1 апреля 2020 на лечение инсульта государство тратило 19 332 грн в расчете на человека независимо от состояния и степени тяжести, то с 1 апреля 2021 такая помощь может составлять до 97 821 грн в зависимости от лечения.

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Если сравнить с прошлым годом, то значительно увеличена оплата лечения онкологических заболеваний. В этом году ввели новый тариф на онкогематологию, где указана сумма 54 000 грн, если же речь идет о лечении ребенка - сумма увеличивается до 162 000 грн. "На лечение онкологии также предусмотрены препараты, которые государство централизованно закупает и передает в больницы. Это та стоимость, которая не включает так называемые специфические лекарственные средства", - добавил министр.

Существенно, с 21 000 грн до 40 000 грн, увеличили тариф на лечение туберкулеза.

"Сегодня мы находимся на начальном этапе построения новой украинской медицины. Нам удалось значительно усовершенствовать систему медицинской помощи в рамках Программы медицинских гарантий. Здоровье, а не деньги должно "ходить" за украинским пациентом", - резюмировал Степанов.

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Программа медицинских гарантий - это гарантированная государством социальная и медицинская услуга, которая предусматривает экстренную, первичную, специализированную, паллиативную помощь и реабилитацию, медицинскую помощь детям, которым не исполнилось 18 лет, и медицинское сопровождение беременности и родов. Для этого Национальная служба здоровья заключила с медучреждениями договоры на пакеты медицинских услуг.