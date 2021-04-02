США присоединяются к протесту МИД Украины в связи с незаконной призывной кампанией в оккупированном Крыму, - посольство

США присоединяются к протесту Министерства иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины в решительном протесте против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму. Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - следует из сообщения, к которому прикреплен хештег #КримЦеУкраїна.

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Ранее сообщалось, что ЕС также осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму