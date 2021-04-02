США присоединяются к протесту МИД Украины в связи с незаконной призывной кампанией в оккупированном Крыму, - посольство
США присоединяются к протесту Министерства иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины в решительном протесте против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму. Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - следует из сообщения, к которому прикреплен хештег #КримЦеУкраїна.
Ранее сообщалось, что ЕС также осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму
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Оккупа́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. occupatio - «захват, занятие») в общем случае - занятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружёнными силами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территориейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] ,
То есть по мнению американцев Россия не объявила Крым своей территорией?