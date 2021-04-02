Рабинович, Козак и еще 5 нардепов за март ни разу не проголосовали в Раде, - КИУ

Депутаты ОПЗЖ Тарас Козак, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Юрий Солод (ОПЗЖ), а также Степан Ивахив из "За майбутнє" и внефракционный Олесь Довгий ни разу в марте не нажали во время заседания Верховной Рады кнопки "за", "против" или "воздержался".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Также почти не голосовали Антон Яценко и Вадим Столар, которые нажали кнопку для голосования только 1 раз за месяц. Игорь Абрамович и Сергей Левочкин приняли участие в 0,84% голосованиях, Ренат Кузьмин - в 1,01%, Александр Пузанов - 1,52%, Юрий Бойко - 1,86%, Александр Дубинский - 2,36%", - сказано в сообщении.

Речь идет как о депутатах, которые отсутствовали на заседаниях Рады, так и о тех, кто в Раде был, но не голосовал.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам "СН", - Гурин

Участие во всех мартовских заседаниях парламента принял только один народный избранник - "слуга народа" Максим Павлюк.

"Активнее всего в течение месяца голосовали депутаты "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем один депутат СН принял участие в 81% голосований Совета, ЕС - в 80% голосований. Низкий результат у депутатов "Голоса" - 76% и ВО "Батькивщина" - 74%. Зато почти не голосовали в Раде депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые нажимали кнопку только в 34% голосований", - добавили в КИУ.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно"

Всего за март состоялось 13 пленарных заседаний ВР. На них было проведено 592 голосования.