Мы не проиграем информационную войну, но за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты, - "слуга народа" Потураев

Украина не может, в том числе и технически, оперативно доносить сигнал как Общественного вещателя, так и частных вещателей, которые в свое время работали на территориях, которые сейчас оккупированы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев во время слушаний в комитете.

"Я не могу сказать, что мы проиграем информационную войну за наши собственные территории, но мы за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты. Наши граждане, к сожалению, там получают информацию не из украинских медиа, не из украинских источников, в том числе из-за того, что эти источники, украинские медиа там просто чаще всего технически недоступны. Нет популяризации телевидения, радиовещания. Очень опасная ситуация с печатными медиа из-за объективных сложностей, часть из которых возникла в результате реформирования этой отрасли, они страдают от материальных затруднений и не могут доходить до граждан", - сказал нардеп.

Потураев добавил, что, к сожалению, Украина не может, в том числе и технически, оперативно доносить сигнал как Общественного вещателя, так и частных вещателей, которые в свое время работали на территориях, которые сейчас оккупированы РФ. Проблемы есть с обеспечением прифронтовых и приграничных территорий качественным скоростным интернетом.

"Мы понимаем, что на этих территориях кабельным операторам трудно работать, фактически это может стать бизнесом. Поэтому надо тоже думать над решением этих вопросов, так как это и есть обязанность государства - помогать эти проблемы преодолевать", - добавил глава Гуманитарного комитета.

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