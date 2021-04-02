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Мы не проиграем информационную войну, но за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты, - "слуга народа" Потураев

Мы не проиграем информационную войну, но за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты, -

Украина не может, в том числе и технически, оперативно доносить сигнал как Общественного вещателя, так и частных вещателей, которые в свое время работали на территориях, которые сейчас оккупированы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев во время слушаний в комитете.

"Я не могу сказать, что мы проиграем информационную войну за наши собственные территории, но мы за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты. Наши граждане, к сожалению, там получают информацию не из украинских медиа, не из украинских источников, в том числе из-за того, что эти источники, украинские медиа там просто чаще всего технически недоступны. Нет популяризации телевидения, радиовещания. Очень опасная ситуация с печатными медиа из-за объективных сложностей, часть из которых возникла в результате реформирования этой отрасли, они страдают от материальных затруднений и не могут доходить до граждан", - сказал нардеп.

Потураев добавил, что, к сожалению, Украина не может, в том числе и технически, оперативно доносить сигнал как Общественного вещателя, так и частных вещателей, которые в свое время работали на территориях, которые сейчас оккупированы РФ. Проблемы есть с обеспечением прифронтовых и приграничных территорий качественным скоростным интернетом.

"Мы понимаем, что на этих территориях кабельным операторам трудно работать, фактически это может стать бизнесом. Поэтому надо тоже думать над решением этих вопросов, так как это и есть обязанность государства - помогать эти проблемы преодолевать", - добавил глава Гуманитарного комитета.

Также читайте: "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

информационная война (679) информация (385) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+7
Цензор! Зачем читателям цитаты дураков?
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02.04.2021 17:53
+5
Ви не не могли - ви навіть і не пробували тільки тому що служите ви не Україні а ***** і цілі ваші співпадають з його цілями на превеликий жаль!!!
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02.04.2021 17:54
+4
Хомчак, кинувший свои войска под Иловайском - ныне Главнокомандующий: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html
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02.04.2021 17:55
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Цензор! Зачем читателям цитаты дураков?
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02.04.2021 17:53 Ответить
Для колекціі !!!)))
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02.04.2021 18:02 Ответить
Браво!
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02.04.2021 18:07 Ответить
Ви не не могли - ви навіть і не пробували тільки тому що служите ви не Україні а ***** і цілі ваші співпадають з його цілями на превеликий жаль!!!
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02.04.2021 17:54 Ответить
Хомчак, кинувший свои войска под Иловайском - ныне Главнокомандующий: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html
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02.04.2021 17:55 Ответить
уже проиграли, когда выбрали таких, как ты
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02.04.2021 17:56 Ответить
Спортивна хода по граблях,це національний від спорта України !!!)))
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02.04.2021 17:59 Ответить
не умеете вы просто путинёнышей выравнивать..
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02.04.2021 17:56 Ответить
Ми не програли війни,тому що ми і не воювали !! У України всеосяжне перемир"я !!!)))
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02.04.2021 17:56 Ответить
вона вже програна, насамперед 95му кварталу і іже з ними
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02.04.2021 17:58 Ответить
Благодаря информационной войне олигархов со страной вы и пришли к власти. На брехне и фейках.
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02.04.2021 18:02 Ответить
Чудак-человек! Как стадо потенциальных предателей может хоть что-то выстроить?
Вот выстроить схему откатов, виллу, пиар-акцию подонку и коррупционеру - это всё, на что способны слуги из огорода....
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02.04.2021 18:04 Ответить
Сколько не ври по ящику, а люди ходят в магазин, платят коммуналку, видят свою зарплату / пенсию. Информационную войну надо выигрывать качеством жизни, а не телеканалами которые никто не смотрит. И похоже власть ее проиграла, так как никто не хочет сюда возвращаться, а многие из живущих в Украине хотят свалить, иногда вместе с территорией.
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02.04.2021 18:06 Ответить
Лугандон вже сваліл.
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02.04.2021 18:15 Ответить
Мы не проиграем информационную войну если постоянно будем твердить и повторять - кацапия наш враг, всегда и на все времена.
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02.04.2021 18:13 Ответить
Правила Игры должны быть Одинаковыми для Всех , равноправие в отношениях между человеком и властью , а власть еще и как помощник для человека , а не как препятствие и выгода своего обогащения - Тогда не надо и выстраивать защиту и что то Проигрывать.
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02.04.2021 18:16 Ответить
А Мураєва посадити слабо?
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02.04.2021 18:52 Ответить
Его достаточно периодически сильно киздить
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04.04.2021 18:58 Ответить
"...ми не програЄмо інфовійну"
уроди, ви на неї й не з'явилися - ми тут за вас відбиваємось!..
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02.04.2021 19:02 Ответить
"мы проиграем информационную войну за наши собственные территории, но мы за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты." Источник: https://censor.net/ru/n3257343

А те, що ваш хазяїн Бєня через всі свої ЗМІ, ЗМІ Фірташа та інших "поважних бізнесменів" топив Пороха відразу після прикриття його "кормушки" з бюджету України через Приват то що? Патріотичний порив? Протистояння інформ-агресії московії? "Горіла хата, палала", "********* паличкі у ментів і бавовняні костюми у майданівців", "Термос", "Синьйор-голодомор", "Актриса німецьких порнофільмів" - це найвища протидія московитам! Ну а про вбитого та з'їденого брата - то ваще шедевр!
Повії мнять себе незайманими і хтять, щоб у це повірили? От же ж трускавецькі дибілєти!
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02.04.2021 19:05 Ответить
найдите дурку куда быстренько отправить этого божего человека
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02.04.2021 21:10 Ответить
це той утирок що дівчат девіантної поведінки у Раду замовляв? Придурок, вже програли, а не "не програємо"!
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03.04.2021 08:22 Ответить
Де ж він був всі всі останні роки? Чому нічого не робив? До кого він звертається, щоб створит "бізнес"?
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03.04.2021 08:43 Ответить
 
 