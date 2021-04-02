Украина планирует присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" в Средиземном море, - Генштаб ВСУ

Украина планирует увеличение своего участия в операциях и миссиях НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВСУ.

На сегодня Вооруженные Силы Украины принимают участие в операции НАТО в Косово и в тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

"В наших планах - увеличение национального вклада в операции и миссии НАТО. Уже в этом году планируется привлечь первые активы к миссии НАТО в Ираке и операции НАТО "Морской охранник" в Средиземном море, а в дальнейшем - наращивать наше участие, - рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.

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Важным этапом стало получение Украиной в июне 2020 г. статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, что открыло путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

" Государство со статусом партнера НАТО с расширенными возможностями может быть предварительно признано потенциальным участником будущих операций НАТО, что предоставляет ее представителям доступ к механизму кризисных консультаций, оперативного планирования и обмена информацией, а также может иметь представительство в штабах НАТО и операционных штабах на должностях, закрытых для других стран-партнеров, - пояснил Павелко.

Также этот статус расширяет перечень мероприятий подготовки персонала и подразделений, позволяет участие в учениях по тематике статьи 5 Североатлантического договора, предоставляет допуск к учениям по кибербезопасности.

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