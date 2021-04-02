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Новости Агрессия России против Украины
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Украина планирует присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" в Средиземном море, - Генштаб ВСУ

Украина планирует присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции

Украина планирует увеличение своего участия в операциях и миссиях НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВСУ.

На сегодня Вооруженные Силы Украины принимают участие в операции НАТО в Косово и в тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

"В наших планах - увеличение национального вклада в операции и миссии НАТО. Уже в этом году планируется привлечь первые активы к миссии НАТО в Ираке и операции НАТО "Морской охранник" в Средиземном море, а в дальнейшем - наращивать наше участие, - рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.

Также читайте: Сотрудничество ВСУ с НАТО продолжает укрепляться, - Генштаб

Важным этапом стало получение Украиной в июне 2020 г. статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, что открыло путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

" Государство со статусом партнера НАТО с расширенными возможностями может быть предварительно признано потенциальным участником будущих операций НАТО, что предоставляет ее представителям доступ к механизму кризисных консультаций, оперативного планирования и обмена информацией, а также может иметь представительство в штабах НАТО и операционных штабах на должностях, закрытых для других стран-партнеров, - пояснил Павелко.

Также этот статус расширяет перечень мероприятий подготовки персонала и подразделений, позволяет участие в учениях по тематике статьи 5 Североатлантического договора, предоставляет допуск к учениям по кибербезопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО увеличит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

Автор: 

армия (8497) Генштаб ВС (6335) НАТО (10002) оборона (5214) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+8
В спам руснява наволоч!
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02.04.2021 18:23
+8
ахахаха.... ваш недофюрер робить з кацапів гарматне мясо здхаєте як собаки за його маєтки
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02.04.2021 18:30
+6
до лікаря потрібно тобі та ще 83% жителів Лаптєландії
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02.04.2021 18:36
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Так Ирак оккупированная армией США страна где американцы убили десятки тысяч мирного населения.. Украина что будет помогать в этом? Тоже станет страной оккупантом?
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02.04.2021 18:19 Ответить
В спам руснява наволоч!
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02.04.2021 18:23 Ответить
На обезьяна! Читай на украинском языке в украинской википедии информацию про потери мирного иракского населения в результате оккупации США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%CC%81%20%D0%B2%20%D0%86%D1%80%D0%B0%CC%81%D0%BA%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82,%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0.&text=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1,%C2%BB%20%E2%80%94%20%C2%AB%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%8E%C2%BB. https://uk.wikipedia.org/wiki/Війна_в_Іраку#:~:text=Війна́%20в%20Іра́ку%20-%20військовий%20конфлікт,метою%20повалення%20режиму%20Саддама%20Хусейна.&text=Офіційний%20Багдад%20назвав%20війну%20«Харб,»%20-%20«вирішальною%20війною».
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02.04.2021 18:26 Ответить
ну ти і дибіл... смерті там , де ваш Недофюрер влазить
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02.04.2021 18:29 Ответить
гівно кацапське - ви там вбивали ... покарання вам скоро настане...
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02.04.2021 18:26 Ответить
Тебе надо срочно обратиться к врачу если ты видел войска той же России в Ираке.
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02.04.2021 18:29 Ответить
до лікаря потрібно тобі та ще 83% жителів Лаптєландії
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02.04.2021 18:36 Ответить
Маю надію що це піде на користь партнерству..
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02.04.2021 18:25 Ответить
Заявление что украинцы хотят стать пушечным мясом при США?
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02.04.2021 18:28 Ответить
ахахаха.... ваш недофюрер робить з кацапів гарматне мясо здхаєте як собаки за його маєтки
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02.04.2021 18:30 Ответить
Іван, це ти своїм громадянам пиши - може й повірять )))... і не українці - а малороси і хохли без роду і племені...
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02.04.2021 18:55 Ответить
Ладно в Ираке. Какой корабль от Украины будет участвовать в операции "Морской охранник"?
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02.04.2021 18:30 Ответить
"Гетьман Сагайдачний". Він це неодноразово робив
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02.04.2021 18:37 Ответить
"Сагайдачный" в ремонте как минимум до следующего года.
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02.04.2021 19:02 Ответить
это флагман нашего флота. Чем свою акваторию контролировать будем?
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02.04.2021 19:11 Ответить
Москітним флотом і нептунами
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02.04.2021 19:58 Ответить
Москитный флот который только строится? "Нептун"? Это опытные образцы которые передали в ВСУ в марте?
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02.04.2021 20:18 Ответить
Гадаєте, один флагман на весь флот - здатен закрити всю акваторію??
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02.04.2021 21:11 Ответить
что-то лучше чем совсем ничего.
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03.04.2021 03:19 Ответить
Заправщики до краёв наполненные кацапским топливом никто не отменял.
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02.04.2021 19:06 Ответить
Україна планує приєднатися до місії НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" у Середземному морі, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 745
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02.04.2021 19:23 Ответить
Охранник это хорошо, это очередной успех Зе-команды.
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02.04.2021 18:57 Ответить
Всё правильно, логично и практично. Если среди цивильных имеют место быть заробітчани, то почему бы им не быть среди военных? Вряд ли в НАТОвские операции придётся кого-то загонять силком, скорее всего в желающих недостатка не будет. Пусть и служивый люд чутка бакинских лавандосов наколошматит.
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02.04.2021 20:12 Ответить
главное,постоят плечом к плечу с союзниками,освоятся с натовскими обычаями,заведут горизонтальные связи.
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02.04.2021 20:28 Ответить
Вербонут кого-то (естественно, из наших), будут не "горизонтальные связи", а просто - "состоять на связи", а уже на них заведут агентурные дела - а куда ж деваться от старых добрых НАТОвских обычаев?
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02.04.2021 20:44 Ответить
это плохо?
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02.04.2021 21:01 Ответить
В Украине сложилась своя добрая традиция - продавать вышеупомянутую Украину оптом и в розницу налево и направо. А военные не люди? Если "из двух зол выбирать меньшее"©️, то чем продавать Злобному Карлику, пусть лучше продают в НАТО.
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02.04.2021 21:36 Ответить
Лучше уж пусть НАТО учавствует в сафари: "Завали козломордого" на Бамбасе
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02.04.2021 20:35 Ответить
 
 