Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ
Администрация Байдена прокомментировала первую телефонную беседу президентов Украины и США.
Цензор.НЕТ приводит официальное сообщение Белого дома дословно
"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул приверженность его администрации оживлению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского бороться с коррупцией и воплощать повестку дня относительно реформ, который основан на общих демократических ценностях и предоставляет справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность сотрудничества между США и Украиной для сдерживания пандемии COVID-19 и усиления демократии в регионе".
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 2 апреля состоялась первая официальная телефонная беседа президентов Украины и США. По словам главы ОП Ермака, Байден заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
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https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1378014028132388867 29 мин
На сайте ОП до сих пор не размещена информация про разговор.
Видимо, расставляют акценты и выверяют формулировки (но всё равно наверняка в чем-то лажанутся).
Сразу заскриню, чтобы потом сравнить
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского. «Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху. Но Порошенко тогда все же меня обманул».- Байден
«А нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил Байден.
В то же время Д.Байден подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.(с)
А ти ж, наволоч зебільна, розносиш це як фейк.
БЕЭЭЗ-ТЕ-БЯааа хуже всех тебе прийдется без тебяаааа
ДБР не перетравити плівки !!!!! 😂
и мысленный подсчёт под одеялом магазинов Рошен - уже не помогает,
- Вовочка достаёт из под дивана плёнки с голосом Порошенко, и начинает жевать...
Энурез это не останавает, но становится не так страшно.