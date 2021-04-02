Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ

Администрация Байдена прокомментировала первую телефонную беседу президентов Украины и США.

Цензор.НЕТ приводит официальное сообщение Белого дома дословно

"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул приверженность его администрации оживлению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского бороться с коррупцией и воплощать повестку дня относительно реформ, который основан на общих демократических ценностях и предоставляет справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность сотрудничества между США и Украиной для сдерживания пандемии COVID-19 и усиления демократии в регионе".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 2 апреля состоялась первая официальная телефонная беседа президентов Украины и США. По словам главы ОП Ермака, Байден заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.