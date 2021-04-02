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Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ

Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ

Администрация Байдена прокомментировала первую телефонную беседу президентов Украины и США.

Цензор.НЕТ приводит официальное сообщение Белого дома дословно

"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул приверженность его администрации оживлению нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского бороться с коррупцией и воплощать повестку дня относительно реформ, который основан на общих демократических ценностях и предоставляет справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность сотрудничества между США и Украиной для сдерживания пандемии COVID-19 и усиления демократии в регионе".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 2 апреля состоялась первая официальная телефонная беседа президентов Украины и США. По словам главы ОП Ермака, Байден заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20500) США (26853)


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Топ комментарии
+24
"Лидеры согласились" - це якась помилка. Там один лідер і одне теля.
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02.04.2021 18:44
+18
Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ - Цензор.НЕТ 9503
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02.04.2021 18:54
+17
Интересно, запись этого разговора сначала на "экспертизу" отправят, или сразу какому-то агенту фсб сольют?
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02.04.2021 18:52
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В 2014-ом уже подтвердили очень глубокой озабоченностью.
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02.04.2021 18:39 Ответить
Старо преданье, но верится с трудом.
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02.04.2021 18:41 Ответить
А что вас смущает? Или просто ворчите?
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02.04.2021 18:42 Ответить
Свежо питание, но серется с трудом
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02.04.2021 18:43 Ответить
Это какой философской школы мудрость?
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02.04.2021 18:45 Ответить
Голодаешь лаптеногий , что серется с трудом 🤣?
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02.04.2021 19:25 Ответить
Комментирует этот разговор администрация Байдена, как у нас прокомментировал Ермак. И с чего было столько дурного крика по этому поводу...
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02.04.2021 18:41 Ответить
Про очко, вибачте, о і пуцина Зєлєнскій Байден розповів, чи скромно помовчав? А про експертизу плівок, яку проводить через ручне ДБР?
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02.04.2021 18:41 Ответить
Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ - Цензор.НЕТ 9503
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02.04.2021 18:54 Ответить
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02.04.2021 19:05 Ответить
"Лидеры согласились" - це якась помилка. Там один лідер і одне теля.
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02.04.2021 18:44 Ответить
И чтобы Белый Дом делал, если бы не высоколобые смотрящие за его ошибками.
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02.04.2021 18:46 Ответить
А ви думаєте, що там низьколобі? 😲
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02.04.2021 18:50 Ответить
Интересно, запись этого разговора сначала на "экспертизу" отправят, или сразу какому-то агенту фсб сольют?
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02.04.2021 18:52 Ответить
Запис вже у мацкві. Саме це найперше зробив Єрмак.
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02.04.2021 18:58 Ответить
для этого же Байден и звонил - чтобы х#йло услышало. вряд ли был интерес узнать "мнение" зели.
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02.04.2021 19:34 Ответить
Ну а я про що? Хто-хто, а Байден по собі знає, що ОПа Зєлєнского - найпряміша лінія зв'язку з пуциним. 😁
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02.04.2021 20:27 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1378014028132388867 29 мин

На сайте ОП до сих пор не размещена информация про разговор.
Видимо, расставляют акценты и выверяют формулировки (но всё равно наверняка в чем-то лажанутся).
Сразу заскриню, чтобы потом сравнить
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02.04.2021 19:28 Ответить
БАЙДЕН СКАЗАВ ЩО НЕДОЗВОЛИТЬ ЗДАЧУ УКРАЇНИ РОСІЇ І ЦЕ ДОБРЕ.
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02.04.2021 19:13 Ответить
Слава Джозефу Байдену, президенту України! Я нічого не наплутав?
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02.04.2021 19:23 Ответить
А Оманський такого не казав!))))
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02.04.2021 19:30 Ответить
Якшо теля порівняти з тобою, то ти тля.
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02.04.2021 20:00 Ответить
Само такоє? 😁 Не рівняй непорівняне і непорівняний будеш. 😊
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02.04.2021 20:22 Ответить
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
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02.04.2021 20:55 Ответить
Я можу сказати, що тобі Не робити. А що робити, то вже твої проблеми. 😊
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02.04.2021 21:15 Ответить
Ох,зеля...туалетную воду смени)
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02.04.2021 18:47 Ответить
В смысле смыть? У меня тоже подозрения что зеля на горшке беседу вел.
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02.04.2021 18:52 Ответить
І продовжив там перебувати і після закінчення розмови.
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02.04.2021 21:01 Ответить
И оттуда же начал грозить "той стороне"... Ну чтобы как говорится два раза не ходить...
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02.04.2021 21:44 Ответить
Президент сша беспокоится о судьбе страны Украина больше чем собственный президент и весь его балаган. Это был контрольный звонок, чтобы пошевелить труп, который уже который день под коксом и не может раздуплится в реальности в которой он находится.
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02.04.2021 18:50 Ответить
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно. Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».

Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского. «Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху. Но Порошенко тогда все же меня обманул».- Байден

«А нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил Байден.
В то же время Д.Байден подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.(с)
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02.04.2021 18:51 Ответить
блін, навіть "пророк", який вчора опублікував цю єресь, наприкінці дав зрозуміти, що це його першоквітневий жарт...
А ти ж, наволоч зебільна, розносиш це як фейк.
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02.04.2021 19:03 Ответить
дав посилання на якусь кончену помийку, і думає, що хтось тобі повірить, дбл? Де ця стаття у "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Гардіан" чи подібних? Нема? То закрий рота зі своїми фейковими вкидами, дбл
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02.04.2021 19:21 Ответить
Белый дом: Байден в беседе с Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности и плана реформ - Цензор.НЕТ 109
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02.04.2021 18:53 Ответить
Ты в какой палате,скучно?
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02.04.2021 19:17 Ответить
я в ординаторській. і мені з вами не скучно. а весело
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02.04.2021 19:21 Ответить
Та то воно своїх шукає, 😆
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02.04.2021 19:33 Ответить
Ну что ж - хорошо, что продолжают поддерживать Украину........
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02.04.2021 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA&list=RDCMUCB-hj4GiAn4vEtUAFianoag&index=1Новинка від Процишина - Вові присвячується - БЕЗ ТЕБЯ
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02.04.2021 18:57 Ответить
..собственно лишь в том проклятье что наденет Арестович платье беээз тебя-ааа.
БЕЭЭЗ-ТЕ-БЯааа хуже всех тебе прийдется без тебяаааа
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02.04.2021 19:04 Ответить
Если клятые сатанинские парашные крысы снова решили попытаться уничтожить Украину, они должны знать что в плен их мразей больше никто брать не будет. Лучше всего конечно как чеченов в 1920 всех до одного обливать бензином и живьем сжигать, но времена теперь гуманные - хватит каждой клятой мразине простреливать сатанинский череп. Это намного сократит желающих поехать поубивать Украинцев, ведь это отродье очень любит убивать людей, но само запредельно трусливое и сотни примеров и в Чечне и в Украине когда один герой сутками воюет один против 150-200 ублюдков, а те боятся поднять голову, стреляют не глядя у всех до одного после боя штаны полные поноса
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02.04.2021 19:02 Ответить
Их уже давно в плен не берут.
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02.04.2021 19:58 Ответить
"...что он сказал, что он сказал? а что это значит? Да знаю я что Мундель сейчас готовит для пипла. Вы мне объясните, все харашо? Какая интонация была? Переводчик, ну как он говорил? Ставил? Что ставил? Не что а Кого? Меня в стойло? Это как?" Підслухали в ОПі.
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02.04.2021 19:04 Ответить
Та то просто Джо решил поздравить Клоуна с профессиональным праздником!🤖
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02.04.2021 19:08 Ответить
Білий дім: Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності і плану реформ - Цензор.НЕТ 642
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02.04.2021 19:09 Ответить
Питання в тому, що Зеленський не розмовляв із Байденом.
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02.04.2021 19:14 Ответить
а замовлена Зєлєнським експертиза плівок Деркача - удар під дих Байдену
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02.04.2021 19:14 Ответить
Гадаю, що уклінно вибачився і ДБР "з*їсть" постанову, про що буде відповідна заява Генпрокурора.
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02.04.2021 20:58 Ответить
А плівки?
ДБР не перетравити плівки !!!!! 😂
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02.04.2021 21:46 Ответить
Їхня проблема, нехай заяставлять того, хто передав ті плівки , перетравити їх за допомогою якось розбавлювача, можна і на вибір.
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02.04.2021 22:01 Ответить
Бубочка вже приготував відосик?
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02.04.2021 19:31 Ответить
Те що сказав Байден це безумовно дуже важливо! Але це тільки відкрита частина розмови. Ще більш цікаво те, що сказав Байден у закритій частині розмови, яка не підлягає оприлюдненню. Але якщо поруч сидів Єрмак то невдовзі дізнаємось, кремлівські пропагандони розтрублять про що йшлось.
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02.04.2021 19:41 Ответить
Лідери виявили непокобелимість
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02.04.2021 20:01 Ответить
Ще більше чекаю на білінгфільм.
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02.04.2021 20:06 Ответить
Подобную позицию занимали и администрации Обамы и Трампа. Остаёться надеяться на её усиление.
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02.04.2021 20:55 Ответить
- Когда Вовочке становится ооччень страшно,
и мысленный подсчёт под одеялом магазинов Рошен - уже не помогает,
- Вовочка достаёт из под дивана плёнки с голосом Порошенко, и начинает жевать...
Энурез это не останавает, но становится не так страшно.
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02.04.2021 21:07 Ответить
 
 