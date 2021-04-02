Двое военнослужащих и один гражданский ранены в зоне ООС, с начала суток - 14 нарушения режима "тишины"

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре Штаба ООС, с начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 13 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка ВС Украины.

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В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.