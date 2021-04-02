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Новости Коронавирус и карантин
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Предпринимателям в Ивано-Франковске доплатят по 2 тыс. грн из местного бюджета, - мэр Марцинкив

Предпринимателям в Ивано-Франковске доплатят по 2 тыс. грн из местного бюджета, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске предпринимателям во время карантина доплатят еще по 2000 гривен из местного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире Радио Свобода.

"Мы к восьми тысячам, которые обещает государство, будем доплачивать две тысячи гривен. Хотя мы поддерживаем слова мэра города Киева о том, что это несвойственно функции органов местного самоуправления. Где тот ковидний фонд, который был потрачен на ремонт дорог ... где те средства, почему они не шли и не идут, скажем, в поддержку людей, на поддержку предпринимателей. Поэтому мы по две тысячи гривен предусмотрели", - сказал Марцинкив.

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По его словам, для этого необходимо, примерно, шесть миллионов гривен из местного бюджета.

"Для нас - это такой вызов, несмотря на то, что мы выплачиваем материальную помощь на лечение. За прошлый год в четыре раза увеличилось количество материальной помощи в городе Ивано-Франковске. То есть, всем педагогам, врачам, всем, кто нуждается в средствах во время лечения, и после лечения, мы даем материальную помощь. Все, кто умер от ковида, а таких уже 430 франковцев, получают материальную помощь на погребение в размере пяти тысяч гривен ", - добавил мэр.

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Автор: 

Запорожье (2668) Ивано-Франковск (832) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Предпринимателям в Ивано-Франковске доплатят по 2 тыс грн из местного бюджета, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 6839
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02.04.2021 18:49 Ответить
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02.04.2021 18:49 Ответить
Лядь, вони знущаються? Це близько двох тижнів занять репетиторством учителем...
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02.04.2021 18:50 Ответить
а ти шо, думаєш, в місцевих бюджетах є бабло на більше?
Не в Ізраїлі же ми живемо... там провакцинували всіх і побороли пандемію...
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02.04.2021 19:09 Ответить
а можна свіже посилання на офіційне джерело про "побороли пандемію"? дякую.
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02.04.2021 19:15 Ответить
Я думаю, що така сума виглядає як знущання, краще б мовчали.
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02.04.2021 19:45 Ответить
Это просто замечательно кому заплатят, зачем заплатят?
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02.04.2021 19:10 Ответить
 
 