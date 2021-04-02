Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании Раабом дезинформационную эскалацию со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Кулеба проинформировал собеседника о действиях Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды.

"Российская пропаганда не оставляет попыток навязать заблуждение о каких-то якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации. Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", - отметил Кулеба.

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В свою очередь, Рааб заверил главу украинского МИД, что Лондон внимательно следит за действиями России. Он подтвердил, что Великобритания полностью солидарна с Украиной и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия.