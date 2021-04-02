В Чернигове усиливают карантин - с 5 апреля закрывают школы, вход в общественный транспорт по спецпропускам

В Чернигове с 5 апреля усиливают карантин. Такое решение приняли 2 апреля на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провел городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

С 5 апреля запрещено:

посещение учебных заведений с первого класса, кроме садиков;

посещение внешкольных учреждений (кружков)

посещение кладбища в выходные дни;

работу точек выдачи кофе;

проведение культурных и спортивных мероприятий;

работу кинотеатров.

общественный транспорт - только по спецпропускам. Пропуска, выданные ранее, будут действовать.

Чтобы получить новые, надо обратиться в течение 3-4 апреля с 9:00 до 16:00 в кабинет №21 горсовета и представить перечень лиц.

Также читайте: Винницкая область с 3 по 12 апреля ужесточает карантин, - ОГА

В будние дни общественный транспорт и частный (маршрутные такси) будут работать в режиме спецперевозок (по пропускам и только сидячие места). О работе в выходные частный транспорт будет определяться самостоятельно, а ЧТУ в субботу и воскресенье будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

В эти выходные (3-4 апреля) все городской транспорт будет работать в обычном режиме.

Такое решение, пояснил Атрошенко, связано с ростом количества больных коронавирусом в черниговских больницах. Сейчас госпитализированы 323 человека.

Срок, в течение которого будут действовать эти ограничения, ни определяли.

Если количество больных в больницах достигнет числа 360-370, то, сказал Атрошенко, будет приостановлена ​​работа всех видов бизнеса, а также - детсадов, продовольственных рынков. А если будет 370 - "будет 100-процентный локдаун, закроется все, кроме объектов критически важной инфраструктуры".

Продовольственные рынки пока будут работать, но при условии строгого соблюдения масочного режима, о чем будет следить полиция.

Атрошенко поручил муниципальной охране и попросил полицию проверять соблюдение карантинных требований на рынках. По его словам, если карантина не будут придерживаться - рынки закроют.

Также читайте: Оснований для локдауна в Чернигове нет, город продолжит находиться в "оранжевой" зоне, - секретарь горсовета Ломако