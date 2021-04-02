В Раду не поступали предложения от президента или Кабмина о введении ЧП из-за ситуации с коронавирусом, – Разумков

В Верховную Раду пока не поступали предложения ни от президента Украины, ни от Кабинета Министров относительно введения чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно вопроса о чрезвычайном положении: в данном случае, если не ошибаюсь, согласно закону, предложения должны быть предоставлены Кабинетом Министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета Министров не поступало", – отметил Разумков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что парламент при необходимости готов реагировать незамедлительно.

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